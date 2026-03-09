Te dwa projekty w różnych odsłonach można spotkać w wielu miejscach Polski zarówno w miastach jak i na wsiach. Są uniwersalne i doskonale wpisują się w nizinny, jak też górski krajobraz. To zasługa zastosowania uniwersalnej, ponadczasowej bryły i proporcji, dzięki którym budynek po prostu „dobrze leży” w każdym otoczeniu.

Istotną ich cechą jest także niska cena. Część mniejszych budynków ma powierzchnię zabudowy poniżej 70 m2, a więc nie potrzebują pozwolenia na budowę i inwestycję można rozpocząć zgłaszając ją tylko do urzędu.

Cena projektów Miarodajny i Przejrzysty wynosi 4000 - 5000 zł.

Autorem obu tak wszechstronnych projektów jest architekt Przemysław Biryło.

Miarodajny – 30 wersji, wszystkie funkcjonalne, każda dobra

Dzisiaj można wybrać spośród 30 wersji. Są domy małe dla dwojga lub małej rodziny 2+1, które mogą pełnić także funkcję większych całorocznych domów letniskowych i duże, które można przystosować dla dużych rodzin. Są też warianty z garażem w bryle oraz w przylegającej stylistycznie dopasowanej dobudówce.

Najmniejszy z Miarodajnych ma 42 m2 powierzchni użytkowej, największy nieco ponad 100 m2. Wszystkie mają dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 35 stopni. Takie nachylenie wygospodarowuje pod krokwiami sporo miejsca, które nadaje się na adaptacje dodatkowych pomieszczeń. Każdemu nawet najmniejszemu z domów można dodać trochę metrów kwadratowych. Zachętą jest zaprojektowane na parterze miejsce na schody.

W wersjach, gdzie zaproponowano zagospodarowane poddasze użytkowe zrezygnowano z okien dachowych na rzecz tradycyjnych okien w ścianach szczytowych. Z zasady Miarodajny nie ma okien dachowych co ma wpływać na zmniejszenie kosztów budowy.

i Autor: projekty murator/ Materiały prasowe Miarodajny 50 m2 z garażem

Miarodajny – zagospodarowanie powierzchni użytkowej

Najmniejsze o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 to strefa dzienna z kuchnią i jadalnią-salonem, sypialnia, łazienka oraz kotłownia przy korytarzu prowadzącym od drzwi. W większych o powierzchni do 60 m2 zmieściła się jeszcze jedna sypialnia. Zwiększenie o kolejne metry pozwala na większe możliwości zagospodarowania i w razie potrzeby można ulokować tu dwie większe lub jedną większą i dwie mniejsze sypialnie, a także zmieścić jeszcze dodatkową toaletę.

Większe o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 mają duże salony z wyodrębnioną częścią jadalną, a także dodatkowe pomieszczenia gospodarcze w przypadku tylko dwóch sypialni lub trzy spore sypialnie i obszerną strefę dzienną z szerokim korytarzem od wejścia pozwalającym na umieszczenie dużej garderoby.

Największe Miarodajne o powierzchni zbliżonej do 100 m2 to naprawdę duża otwarta strefa dzienna z salonem, jadalnią i kuchnią oraz nawet cztery sypialnie. Zmieści się tu więc familia z Kartą Dużej Rodziny.

Garaż jako nie wliczający się do powierzchni użytkowej jest częścią nawet tych najmniejszych – najczęściej w powiększonej w tym celu bryle domu. Dominują jednak wersje bez garażu, ale są też Miarodajne z garażem na dwa auta. Wszystkie domy mają także zaplanowany taras przylegający do strefy dziennej. Przy dużych przeszkleniach tej części domu i dobudowie pergoli daje to dodatkową przestrzeń przez letnią część roku.

Miarodajny 50 m2 z garażem

C333y Miarodajny – wariant XX zaprojektowany został na planie prostokąta. Lewą stronę przy ścianie szczytowej zajmuje jednostanowiskowy garaż. Pozostała część to już 50,3 m2 powierzchni użytkowej. Jest tu strefa dzienna z otwartą kuchnią, sypialnia, kotłownia i łazienka. W razie potrzeby jest możliwość dodania na poddaszu dodatkowych dwóch sypialni i dodatkowej łazienki.

Projekt utrzymany jest w sielankowym klimacie dzięki prostej bryle i dominującym na elewacji deskom. Stylistyczne nawiązanie do wiejskiej chaty emanuje ciepłem i dobrą energią. Obszerne przeszklenia nieco przełamują ten sielski styl, wprowadzając nowoczesny akcent.

Miarodajny - parterowy średni, ale z trzema sypialniami

C333pv1 Miarodajny – wariant XV wersja 1 zaprojektowany został na planie zbliżonym do kwadratu. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 70,6 m2, ale to wystarcza na ulokowanie aż trzech sypialni i dwóch łazienek. Dzieje się to kosztem strefy dziennej, ale zyskuje ona za dużymi przeszklonymi ścianami taras zawinięty na dwóch ścianach domu. Poddasze to możliwość stworzenia dodatkowych pomieszczeń – sypialni, garderób, strefy relaksu i rozrywki. Ten dom jest naprawdę wyjątkowo przestronny.

Dom nawiązuje wykończeniem dużych powierzchni jasnymi deskami do regionalnej architektury drewnianej.

Miarodajny i Przejrzysty - jeden projekt kilkadziesiąt wersji. Wybierz swoją

33

Miarodajny - stodoła

C333v5 Miarodajny – wersja 5 nawiązuje architekturą do modnych domów-stodół. Wydłużona bryła, minimalistyczne wykończenie białym tynkiem połączonym z pionowym ciemnym oszalowaniem i ciemnym pokryciem dachowym bardzo przypomina modny „stodołowy” styl. Wgłębiony fragment elewacji frontowej ożywia prostą bryłę budynku.

Wydłużenie bryły ma uzasadnienie, gdyż mieści się tu pod jednym dachem garaż na dwa samochody. W mieszkalnej części są trzy sypialnie, trzy łazienki a także duża strefa dzienna z nieco schowaną od frontu, ale otwartą kuchnią oraz kotłownia. Z dwóch stron zaplanowano tarasy – mniejszy przy jadalnianej części bliższej kuchni i większy na całej ścianie ogrodowej.

Przejrzysty – 25 wersji od stodoły do bungalowu

To ciekawe, że projekt tego domu może mieć tak różnorodne wersje. Inwestorzy mają do wyboru dachy dwuspadowe lub czterospadowe, ale forma domu wciąż nawiązuje do tradycji - wersje z dwoma połaciami oznaczone są symbolem C365, natomiast z czterema połaciami C465. Najbardziej modne i popularne są wersje Przejrzystego o bryle nowoczesnej stodoły. Wszystkie warianty mają całkowicie przeszklone ściany od strony ogrodu, dodatkowo wpuszczone pod okap tworzący zadaszenie tarasu.

Przejrzysty też występuje w wersji o małej powierzchni rzędu 52 m2, ale większość wersji ma powyżej 80 m2. Największe warianty mają powierzchnię użytkową 104 m2.

Wśród projektów Przejrzystych zwraca ją uwagę te przykryte dachami czterospadowymi. Ta forma przykrycia dachowego nadaje im nieco rezydencjonalny charakter i przypomina budynki w typie bungalowów. Co ciekawe warianty z czterema połaciami i dwoma są niemal identyczne jeśli chodzi o podziały zewnętrzne i wewnętrzne – różnią się nieznacznie zaproponowanymi materiałami wykończenia ścian.

Każdy nawet ten najmniejszy Przejrzysty ma możliwość adaptacji poddasza na cele użytkowe. Zachętą jest zaprojektowane na parterze miejsce na schody w korytarzu zaraz przy wejściu. Nie przewidziano w dachu okien połaciowych, co ma wpływać na zmniejszenie kosztów budowy. W przypadku zagospodarowania poddaszy można je doświetlić montując okna dachowe lub okna w ścianach szczytowych (w przypadku dachów dwuspadowych).

Przejrzysty – zagospodarowanie powierzchni użytkowej

Najmniejsze Przejrzyste to tylko jedna sypialnia i przestrzeń otwarta strefy dziennej z salonem, jadalnią i kuchnią, które uzupełniają łazienka i kotłownia. W tej najmniejszej wersji dom może mieć również garaż, którego długość wystarcza na ulokowania za nim dodatkowego pomieszczenia z wyjściem na ogród – można tu umieścić składzik ogrodniczy.

Przejrzysty w wersjach powyżej 80 m2 występuje nawet z trzema sypialniami i dwoma łazienkami. A największe z wariantów podobnie jak Miarodajny mają aż cztery sypialnie.

Garaż jako nie wliczający się do powierzchni użytkowej jest częścią nawet tych najmniejszych – najczęściej w powiększonej w tym celu bryle domu; są wersje z garażem na dwa auta. Wszystkie domy mają także zaplanowany taras przylegający do strefy dziennej. Jest on częściowo osłonięty pod okapem i zagłębiony w cofniętej przeszklonej ścianie ogrodowej. To dodatkowa przestrzeń do wykorzystania nie tylko przez letnią część roku.

Przejrzysty najmniejszy

C365b Przejrzysty – wariant II to dom o najmniejszej powierzchni zabudowy spośród wszystkich wariantów projektu. Dom zaprojektowano na planie zbliżonym do kwadratu. Wnętrze podzielone na dwie strefy, które od frontu oddziela wejście i korytarz. Po prawej stronie domu jest strefa dzienna salonu, jadalni i kuchni. Z przeciwnej w głębi jest sypialnia i łazienka a od frontu kotłownia.

Ogrodowa, cofnięta ściana jest cała przeszklona udostępniając szeroki widok na zadaszony okapem taras i leżący dalej ogród. Dzięki temu powiększa się niewielka przestrzeń użytkowa domu nie tylko optycznie, ale także fizycznie dzięki zadaszonemu tarasowi, gdzie można spędzać ciepłe letnie dni.

i Autor: projekty murator/ Materiały prasowe Przejrzysty z czterema sypialniami

Przejrzysty z czterema sypialniami

C365d Przejrzysty – wariant IV to połączenie tradycji i nowoczesności. Prosta bryła i dwuspadowy dach nawiązują do tradycji. Forma stodoły i przeszklona cała elewacja ogrodowa to współczesny trend. Uzupełniają go minimalistyczna biel ścian z drewnianą okładziną wokół drzwi wejściowych i panele z blachy na rąbek.

Rozwiązania funkcjonalne wnętrza są podobne jak we wszystkich większych domach tego projektu. Strefa dzienna znajduje się pośrodku domu i ujęta jest po bokach dwoma strefami nocnymi z osobnymi łazienkami – w jednej z nich od frontu jest także kotłownia. Zadaszony częściowo taras uzupełnia wnętrze udostępniając szerokie przejścia z salonu i dwóch sypialni.

Przejrzysty z dwoma lub czterema połaciami

C365p Przejrzysty – wariant XV i C465p Przejrzysty 4 – wariant XV to dwie wersje projektu różniące się dachem i zaproponowanym wykończeniem ścian zewnętrznych. Rozkład wnętrza jest w obu wariantach taki sam. Są tu cztery sypialnie po bokach i strefa dzienna w środkowej części. Prawą stronę domu zajmuje jednostanowiskowy garaż i położona za nim kotłownia z wyjściem na ogród. Z garażu jest bezpośrednie wejście do części mieszkalnej przez korytarz, na którego ścianach zaprojektowano szafy.

Cofnięta pod okap elewacja ogrodowa nie ma przeszklenia na całej powierzchni – ściany kotłowni są pełne. W obu przypadkach jest także możliwość adaptacji poddasza.

