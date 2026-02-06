Tak chcieliśmy mieszkać w 2025 roku

Wybierając projekt domu, coraz rzadziej patrzymy wyłącznie na metraż czy liczbę pokoi. Liczy się także wygoda, funkcjonalność oraz to, czy dom będzie pasował do naszego stylu życia. Sprawdziliśmy, jakie rozwiązania najczęściej wybierali Polacy w 2025 roku – od wielkości domu i jego bryły, przez układ wnętrz, aż po technologie i instalacje wpływające na komfort mieszkania.

Wielkość i forma budynku

Powierzchnia : najpopularniejsze były domy 100–140 mkw. Tuż za nimi plasują się mniejsze domy 70–100 mkw. oraz większe, powyżej 140 mkw.

: najpopularniejsze były domy 100–140 mkw. Tuż za nimi plasują się mniejsze domy 70–100 mkw. oraz większe, powyżej 140 mkw. Kondygnacje: większość inwestorów wybierała dom z poddaszem użytkowym. Popularną alternatywą były domy parterowe.

Wygląd i konstrukcja

Dach : liderem był dach dwuspadowy, dachy wielospadowe to druga opcja, ale ciesząca się wielokrotnie mniejszym zainteresowaniem, dachy płaskie stanowią niszę.

: liderem był dach dwuspadowy, dachy wielospadowe to druga opcja, ale ciesząca się wielokrotnie mniejszym zainteresowaniem, dachy płaskie stanowią niszę. Technologia: murowana to najczęstszy wybór, co potwierdza jej status najpopularniejszej i najbardziej zaufanej metody budowy w Polsce. Szkielet drewniany to alternatywa dla mniejszości inwestorów.

Wnętrze i funkcjonalność

Pokoje : układ 4-pokojowy (salon + 3 sypialnie) to standard, jednak układ 5-pokojowy zdobywa coraz większą popularność, co wskazuje na silny trend posiadania dodatkowego pomieszczenia, najczęściej na gabinet do pracy zdalnej.

: układ 4-pokojowy (salon + 3 sypialnie) to standard, jednak układ 5-pokojowy zdobywa coraz większą popularność, co wskazuje na silny trend posiadania dodatkowego pomieszczenia, najczęściej na gabinet do pracy zdalnej. Łazienki : dwie łazienki to standard oczekiwany przez zdecydowaną większość inwestorów. Jedna łazienka jest wybierana przede wszystkim w najmniejszych domach.

: dwie łazienki to standard oczekiwany przez zdecydowaną większość inwestorów. Jedna łazienka jest wybierana przede wszystkim w najmniejszych domach. Pomieszczenia dodatkowe: najczęściej poszukiwana jest spiżarnia, to ona stanowi priorytet, a następnie garderoba i pralnia.

Technologie i instalacje

Ogrzewanie : kotły gazowe prowadzą, ale znacząca grupa inwestorów wybiera również kotły na paliwo stałe, trzecie miejsce należy do pompy ciepła. Choć gaz pozostaje najpopularniejszy, coraz więcej inwestorów poszukuje już rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE).

: kotły gazowe prowadzą, ale znacząca grupa inwestorów wybiera również kotły na paliwo stałe, trzecie miejsce należy do pompy ciepła. Choć gaz pozostaje najpopularniejszy, coraz więcej inwestorów poszukuje już rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Wentylacja: rynek podzielony niemal po równo między wentylację grawitacyjną a mechaniczną z rekuperacją.

Polecamy: Dom z piwnicą czy bez? Faktyczne koszty, kiedy warto postawić podpiwniczony dom

Dom idealny 2025 – najważniejsze cechy projektu

Jaki był idealny dom w 2025 roku? To połączenie sprawdzonych rozwiązań z nowoczesnym podejściem do komfortu i energooszczędności. Najczęściej wybierany model domu można opisać kilkoma wspólnymi cechami:

Dom z poddaszem użytkowym o powierzchni 100–140 mkw.,

Technologia murowana i dach dwuspadowy,

4 pokoje, 2 łazienki oraz spiżarnia,

Ogrzewanie gazowe, przy czym pompa ciepła stanowi realną alternatywę dla znaczącej grupy inwestorów,

Wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna z rekuperacją.

W 2025 roku inwestorzy stawiali na praktyczne i energooszczędne rozwiązania, zachowując jednocześnie tradycyjną formę budynku oraz wysoki komfort życia dla całej rodziny.

Polecamy: Domy z antresolą. 10 projektów otwartych na dach - trochę poddasza i piętra, które widać z salonu

Agnieszka Kupść, architekt Murator PROJEKTY, podsumowuje: Polacy w 2025 roku najchętniej wybierali domy z poddaszem użytkowym o powierzchni w przedziale 100-140 mkw. To właśnie te projekty stanowiły najpopularniejszy segment rynku. Pod względem formy dominowały proste bryły z dwuspadowym dachem, budowane w technologii murowanej, a wewnątrz ceniono funkcjonalny układ z 4 pokojami, 2 łazienkami i spiżarnią.

Pisaliśmy również o: Wymarzony dom 2026 – 10 tanich projektów domów bez pozwolenia, oszczędnych w budowie i eksploatacji, w których zamieszkasz z rodziną

TOP 7 projektów domów Muratora wybieranych w 2025 roku

i Autor: Murator Projekty/ Materiały prasowe Przebojowy 1 – A111+AR1. Mały, ale z dużym potencjałem – projekt Przebojowy 1 to nowoczesny dom z dachem dwuspadowym i poddaszem użytkowym

Przebojowy 1 (A111+AR1) to najchętniej kupowany projekt domu

Mały, ale o dużym potencjale – projekt Przebojowy 1 to dom z dachem dwuspadowym i poddaszem użytkowym. Doskonale sprawdzi się zarówno dla młodych rodzin i przyszłych rodziców, jak i dla osób starszych. Łączy funkcjonalność z kompaktowymi wymiarami, oferując pięć pokoi oraz dwie łazienki.

Parter pełni funkcję strefy dziennej i skupia przestrzeń wspólną domu. Salon połączony z jadalnią i kuchnią tworzy jasne, otwarte wnętrze. Duże przeszklenia zapewniają dobre doświetlenie oraz bezpośrednie wyjście na taras, który stanowi naturalne przedłużenie części dziennej. Na tej kondygnacji zaplanowano również spiżarnię, dodatkowy pokój oraz łazienkę.

Poddasze użytkowe to strefa prywatna obejmująca trzy sypialnie oraz drugą łazienkę.

Wykończenie elewacji łączy biel i szarość z akcentami drewnopodobnymi. Jasne ściany wyższej kondygnacji kontrastują z grafitową stolarką okienną i dachem, nadając bryle nowoczesny charakter, natomiast elementy drewnopodobne ocieplają jej wygląd.

Najważniejsze dane dla projektu Przebojowy 1:

Powierzchnia użytkowa: 96,8 mkw.,

Powierzchnia zabudowy: 69,6 mkw.,

Kondygnacje: parter + poddasze,

Pokoje: 5,

Łazienki: 2,

Technologia: murowany, dach dwuspadowy.

i Autor: Murator Projekty/ Materiały prasowe Dom na lata – A116. Propozycja parterowego domu, który sprawdzi się zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla osób starszych

Dom na lata (A116) Projekt domu parterowego z możliwością adaptacji poddasza

Dom na lata to propozycja parterowego domu, który będzie dobrym wyborem zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla osób starszych. Całość została zaplanowana na jednym poziomie, ale projekt daje możliwość rozbudowy przestrzeni mieszkalnej poprzez adaptację poddasza.

Centralnym punktem domu jest jasna i przestronna strefa dzienna, w której salon łączy się z jadalnią i częściowo otwartą kuchnią. Duże przeszklenia zapewniają doskonałe doświetlenie wnętrz oraz bezpośrednie wyjście na zadaszony taras, osłonięty z boków, co daje poczucie prywatności i komfortu użytkowania niezależnie od pogody. Na parterze znajdują się także spiżarnia oraz toaleta.

W części prywatnej domu zaplanowano trzy sypialnie oraz łazienkę z wanną, tworzące komfortową strefę dla domowników.

Jasna, stonowana kolorystyka elewacji została przełamana detalami z płytek w odcieniu naturalnej cegły, a całość harmonijnie dopełnia grafitowy dach kopertowy.

Najważniejsze dane dla projektu Dom na lata:

Powierzchnia użytkowa: 107,7 mkw.

Powierzchnia zabudowy: 152,2 mkw.,

Kondygnacje: parter,

Pokoje: 4,

Łazienki: 2,

Technologia: murowany, dach kopertowy.

i Autor: Murator Projekty/ Materiały prasowe Dla rodziny A115. Dom z poddaszem użytkowym, zaprojektowany z myślą o potrzebach rodzin dwupokoleniowych

Dla rodziny (A115) Projekt z przestronnym wnętrzem

Dom dla rodziny to dom z poddaszem użytkowym, zaprojektowany z myślą o potrzebach rodzin dwupokoleniowych, zarówno z dziećmi, jak i z seniorami.

Parter tworzy komfortową część dzienną z salonem, jadalnią, kuchnią i niewielką spiżarnią, uzupełnioną o łazienkę i sypialnię z niezależnym wyjściem do ogrodu, co sprzyja wygodnemu użytkowaniu domu również przez osoby starsze. Na poddaszu zaprojektowano trzy sypialnie, dużą łazienkę oraz praktyczną pralnię.

Budynek oferuje łącznie cztery sypialnie, dwie łazienki oraz przestronny, zadaszony taras, który stanowi naturalne przedłużenie strefy dziennej.

Elewacja utrzymana jest w jasnej kolorystyce, z akcentami z paneli drewnopodobnych oraz płytek kamiennych. Kontrapunktem dla całości jest grafitowy dach. Budynek dobrze wpisuje się zarówno w nowoczesną, jak i tradycyjną zabudowę jednorodzinną.

Najważniejsze dane dla projektu Dom na lata:

Powierzchnia użytkowa: 115,9 mkw.,

Powierzchnia zabudowy: 116 mkw.,

Kondygnacje: parter + poddasze,

Pokoje: 5,

Łazienki: 2,

Technologia: murowana, dach dwuspadowy.

i Autor: Murator Projekty/ Materiały prasowe Osiągalny – A107. Kompaktowy dom z poddaszem użytkowym i dachem dwuspadowym, który łączy prostą formę z funkcjonalnym wnętrzem

Osiągalny (A107) Projekt ekonomiczny i funkcjonalny

Projekt Osiągalny to kompaktowy dom z poddaszem użytkowym i dachem dwuspadowym, który łączy prostą formę z funkcjonalnym wnętrzem.

Na parterze znajduje się przestrzeń dzienna z dobrze doświetlonym salonem oraz kuchnią, a także spiżarnia, sypialnia i łazienka. Takie rozwiązanie umożliwia życie na jednym poziomie, co jest szczególnie wygodne dla rodzin wielopokoleniowych i osób starszych. Na poddaszu zaplanowano cztery pokoje oraz drugą łazienkę.

Elewacja utrzymana jest w jasnej kolorystyce, uzupełnionej ciemniejszymi detalami stolarki i dachu oraz akcentami z szarego tynku i paneli drewnopodobnych. Prosta sylwetka budynku i niewielka powierzchnia zabudowy sprawiają, że dom jest ekonomiczny zarówno w budowie, jak i w codziennym użytkowaniu, a jednocześnie oferuje funkcjonalną przestrzeń dla kilkuosobowej rodziny.

Najważniejsze dane dla projektu Osiągalny:

Powierzchnia użytkowa: 99,3 mkw.,

Powierzchnia zabudowy: 69,7 mkw.,

Kondygnacje: parter + poddasze,

Pokoje: 6,

Łazienki: 2,

Technologia: murowana, dach dwuspadowy.

i Autor: Murator Projekty/ Materiały prasowe Nasz faworyt AG1. Nowoczesny dom z poddaszem użytkowym, dwuspadowym dachem i garażem w bryle

Nasz faworyt (A108aG1) Projekt domu z garażem i poddaszem użytkowym

Projekt Nasz faworyt to nowoczesny dom z poddaszem użytkowym, dwuspadowym dachem i garażem w bryle.

Parter obejmuje strefę dzienną z jasnym salonem połączonym z kuchnią oraz dodatkowymi pomieszczeniami, takimi jak pralnia i toaleta. Z salonu prowadzi wygodne wyjście na taras. Na poddaszu zaplanowano cztery sypialnie i łazienkę, co pozwala wyraźnie oddzielić część prywatną od dziennej.

W sumie projekt przewiduje pięć pokoi oraz dwie łazienki, czyniąc dom wygodnym rozwiązaniem dla rodzin.

Elewacja łączy jasną kolorystykę z akcentami szarości, nowoczesnymi detalami drewnopodobnymi oraz grafitowym dachem, podkreślając nowoczesny charakter domu.

Najważniejsze dane dla projektu Nasz faworyt:

Powierzchnia użytkowa: 110,8 mkw.,

Powierzchnia zabudowy: 98,2 mkw.,

Kondygnacje: parter + poddasze użytkowe,

Pokoje: 5,

Łazienki: 2,

Technologia: murowana, dach dwuspadowy.

i Autor: Murator Projekty/ Materiały prasowe Dla każdego pa – A109/1. Projekt parterowy o wszechstronnym zastosowaniu

Dla każdego pa (A109/1) Projekt parterowy o kompaktowej powierzchni

Projekt Dla każdego pa to parterowy dom jednorodzinny z możliwością adaptacji poddasza i kompaktową powierzchnią użytkową. Salon połączony z kuchnią tworzy otwartą, wspólną przestrzeń dzienną. Obok znajduje się sypialnia, łazienka oraz pralnia. Taras stanowi naturalne przedłużenie części dziennej.

W sumie dom oferuje dwa pokoje i jedną łazienkę, dzięki czemu doskonale odpowiada na potrzeby pary lub niewielkiej rodziny.

Elewacja utrzymana jest w jasnej kolorystyce, uzupełnionej akcentami szarości i paneli drewnopodobnych.

Najważniejsze dane dla projektu Dla każdego pa:

Powierzchnia użytkowa: 65,6 mkw.,

Powierzchnia zabudowy: 91,9 mkw.,

Kondygnacje: parterowy,

Pokoje: 2,

Łazienki: 1,

Technologia: murowana, dach dwuspadowy.

i Autor: Murator Projekty/ Materiały prasowe Rezolutny – A112. Dom z poddaszem użytkowym, o zwartej bryle i klasycznym dachem dwuspadowym

Rezolutny (A112) Projekt elastyczny z poddaszem

Projekt Rezolutny to dom z poddaszem użytkowym, o zwartej bryle i klasycznym dachu dwuspadowym.

Parter obejmuje przestronny pokój dzienny połączony z kuchnią, gabinet, łazienkę oraz spiżarnię. Strefa dzienna jest dobrze doświetlona i zapewnia wygodne wyjście na taras.

Na poddaszu znajduje się łazienka, pralnia oraz duże pomieszczenie, które pozwala na wygodne wydzielenie stref prywatnych, rekreacyjnych lub miejsca do pracy w domu, dostosowując przestrzeń do potrzeb mieszkańców.

Elewacja łączy biel i szarość z akcentami drewnopodobnymi, które ocieplają fasadę i nadają bryle przyjazny, nowoczesny charakter. Kontrast podkreślają grafitowe elementy, takie jak stolarka okienna i dach.

Najważniejsze dane dla projektu Rezolutny:

Powierzchnia użytkowa: 98,7 mkw.,

Powierzchnia zabudowy: 69,6 mkw.,

Kondygnacje: parter + poddasze,

Pokoje: 3,

Łazienki: 2,

Technologia: murowana, dach dwuspadowy.

Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce

20

Murator Remontuje #2: Ogrzewanie elektryczne Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany