Domy typu nowoczesna stodoła to nie chwilowa moda, lecz nieustający trend — od wersji budżetowych, przez kompaktowe domy rodzinne, po rozbudowane rezydencje z tarasami i balkonami. Wybór wariantu zależy od potrzeb (parter vs. poddasze), priorytetów (taras, antresola, kominek) i budżetu — ale wszystkie łączy prosta, ponadczasowa forma, która łatwo poddaje się dowolnemu kształtowaniu.

Dom stodoła – współczesny ideał

Forma stodoły zdobyła uznanie u współczesnych architektów za idealne proporcje. Jest plastyczna i pozwala na dowolne gospodarowanie przestrzenią. Prosta bryła z dwuspadowym dachem stała się bardzo obszernym polem do architektonicznego zagospodarowania – w zasadzie w każdym przypadku wygląda bardzo efektownie zarówno na zewnątrz jak i w środku.

Przestrzeń we wnętrzu stodoły daje się dowolnie formować na jednej lub dwóch kondygnacjach, np. antresolą lub poddaszem użytkowym. Pozwala na wprowadzanie modyfikacji dostosowujących dom do zmieniających się potrzeb rodziny. Widać to doskonale choćby na przykładzie możliwości różnych sposobów adaptacji poddasza. Poza tym wewnętrzna przestrzeń stodół może być w różnym stopniu nowoczesna – maksymalnie otwarta i połączona dużymi przeszkleniami z ogrodem lub bardziej kameralna.

Również z zewnątrz dzięki różnym materiałom wykończeniowym można nadać budynkowi tradycyjny lub na wskroś nowoczesny, minimalistyczny styl. W skrajnym przypadku zrezygnowano z okapów, zastosowano elewacje bez okien, ukryto orynnowanie i zatarto granicę między dachem a elewacjami.

Stodoła w Karpnikach (Rudawy Janowickie)

W poszukiwaniu idealnych proporcji

Stodoły w różnych regionach różnią się od siebie materiałami konstrukcyjnymi i wykończeniowymi, kątem nachylenia połaci dachowych czy stosunkiem długości ścian bocznych do szczytowych. W każdym jednak przypadku proporcje pomiędzy elementami składowymi jej bryły są postrzegane jako idealne. Można więc tę formę poddać zabiegom regionalizacji i nadawać jej cech znanych z budownictwa tradycyjnego, choćby stosując właściwy dla danego obszaru materiał wykończeniowy.

Warto więc przed podjęciem decyzji o wyborze projektu odbyć sielską wyprawę w poszukiwaniu wzorów idealnych proporcji i materiałów.

Stodoła w sudeckim stylu

DCP405 - Medulin to dom z poddaszem użytkowym o bardzo nowoczesnym charakterze: klasyczna, wydłużona bryła nakryta dwuspadowym dachem, duży wiatrołap prowadzący do części gospodarczej (garaż, kotłownia) oraz otwarta, doświetlona strefa dzienna z szerokim wyjściem na taras.

Projekt dzięki proporcjom – wydłużony kształt, stromy i wysoki dach przypomina stodoły w regionie Karkonoszy i Izerów. Do tej architektury nawiązuje także materiał pokrycia dachowego z prostych arkuszy blachy łączonych na rąbek, co prezentuje klasyczna, zachowana architektura tego regionu.

Projekt pokazuje, że „stodoła” nie musi rezygnować z tradycyjnych elementów a dodatkowo to bardzo pojemna bryła (garaż, funkcjonalny wiatrołap), jednocześnie oferując współczesne proporcje okien i przejść między strefami.

i Autor: Projekty Murator/ Materiały prasowe DCP405 Medulin

Stodoła piętrowa

D334B to prosty i oszczędny w formie dom z piętrem i przylegającą, wkomponowaną w bryłę garażem. Istotną rolę w architekturze budynku odgrywają duże przeszklenia - rozświetlają wnętrza i optycznie powiększają przestrzeń. To przykład bardziej ekonomicznej „stodoły” pod względem powierzchni zabudowy, która zyskuje większą funkcjonalność dzięki pełnowymiarowemu piętru. Jednak na parterze znalazło się miejsce na gabinet. Interesującym pomysłem jest odizolowanie klatki schodowej od strefy dziennej poprzez umieszczenie jej w zamkniętej sieni. Strefa nocna na piętrze zyskuje przez ten zabieg znacznie więcej prywatności – są tam trzy sypialnie, łazienka i pralnia.

Nowoczesna stodoła to już nie nowość a klasyk architektury jednorodzinnej

Stodoła w wersji nadbużańskiej z poddaszem

DS235 Pogodny 2 to budynek, który już z daleka kojarzy się ze stodołą. Ten charakter podkreśla choćby jego ciemnobrązowa elewacja z pionowych desek. Z architekturą stodoły kojarzą się również elementy elewacji frontowej z szeroką wgłębioną strefą wejścia i bramą garażową, które przypominają formą wrota stosowane w tego typu budynkach. Nowoczesne trendy prezentują kształty otworów okiennych oraz duże przeszklenia we wgłębionej ścianie szczytowej, w której umieszczony został balkon na poddaszu i zadaszony taras.Projekt dzieli układ na strefy (dzienną, nocną, gospodarczą): na parterze - kuchnia ze spiżarnią oraz przestronny salon z jadalnią, na poddaszu - 4 sypialnie (w tym największa z dwiema garderobami).

Stodoła parterowa

DW031 Ekonomiczny 4 to parterowy wariant nowoczesnej stodoły, nastawiony na prostotę i niskie koszty budowy. W wydłużonej prostej bryle zmieścił się dwustanowiskowy garaż z wjazdem od ściany szczytowej i bezpośrednim przejściem do strefy mieszkalnej. W sąsiedztwie garażu znalazła miejsce obszerna strefa dzienna otwarta po skosy dachu z dodatkowym doświetleniem w postaci przeszklenia w połaciach . Dalej rozciąga się strefa wypoczynku, do której prowadzi korytarz – od strony ogrodowej z tarasem znajdują się tu trzy sypialnie (jedna z własną łazienką) a po przeciwnej stronie część sanitarno-gospodarcza z kotłownią i łazienką. Projekt podkreśla, że styl stodoły świetnie sprawdza się także w tańszych, parterowych realizacjach.

Stodoła parterowa z przeszklonym salonem

AP251 Leon występuje w dwóch wersjach z różnymi elewacjami – ze ścianami oszalowanymi poziomymi szerokimi deskami lub cegłą. Projekt wyróżnia strefa dzienna w środkowej części domu z przeszklonymi ścianami na dwóch stron i zadaszonymi tarasami. Po jednej jej stronie od strony wejścia znajduje się wiatrołap, szeroki hol z garderobą, duża łazienka, kotłownia oraz duża sypialnia. Po przeciwnej stronie jest strefa nocna z dwoma sypialniami, łazienką i pralnią a także miejscem do przechowywania w korytarzu.

Parterowa mała stodoła z atrakcyjną elewacją

DS262 Paproć charakteryzuje się niezwykle prostą bryłą. Uwagę przykuwa jednak oryginalne wykończenie elewacji i dachu blachą falistą w kolorze brązu. Alternatywą wydaje się pokrycie ścian drewnianymi lamelami z pozostawieniem pokrycia dachu blachą falistą. W pionowe podziały wpisują się kształtem otwory okienne. Awangardowy wygląd ma fasada frontowa przepruta niewielkim kwadratowym okienkiem i wgłębionym prostokątnym gankiem z wejściem do domu. Podcięty narożnik od strony ogrodu z wspartym na żelbetowym słupie dachem dopełnia nowoczesny wygląd domu.

To dom parterowy, w którym nie przewidziano możliwości adaptacji poddasza. Duża część dzienna z salonem, jadalnią i otwartą kuchnią jest oddzielona od dwóch sypialni pomieszczeniami sanitarnymi i technicznymi. Zastosowanie pionowych dużych otworów okiennych umożliwiło montaż drzwi tarasowych, dzięki którym z wielu pomieszczeń domu można wyjść bezpośrednio na ogród.

Mała parterowa stodoła z poddaszem do adaptacji

M224 Tylko jeden to dom dla małej trzyosobowej rodziny, ale która stawia na komfort i nowoczesną architekturę. Maksymalne doświetlenie wnętrza uzyskano dzięki przeszkleniu od strony ogrodu, które zajmuje całą powierzchnię ściany i dużym pionowym oknom w ścianie elewacji frontowej. Na parterze króluje duża, „otwarta” strefa dzienna z kominkiem pośrodku połączona z jadalnią i kuchnią. Dwie sypialnie w strefie nocnej, łazienka i kotłownia uzupełniają listę. W projekcie przewidziano schody na poddasze, które pozostawiono do indywidualnej adaptacji – doświetlenie z okien wścianach szczytowych oraz dodatkowych okien dachowych w wybranych miejscach.

Stodoła z wysoką ścianką kolankową

A109N Dla każdego N to propozycja kompaktowej stodoły, która dzięki ścianie kolankowej i dużemu kątowi nachylenia połaci dachowych (42°) jest wyjątkowo pojemna. Wymiary ułatwiają adaptację na działkach różnych kształtów. Parter podzielony jest na dwie części – w jednej znajduje się wejście z sienią i otwartą strefą dzienną, w drugiej sypialnia, łazienka, kotłownia oraz klatka schodowa.

Na poddaszu są trzy sypialnie, łazienka, pralnia i strefa do przechowywania.

i Autor: Projekty Murator/ Materiały prasowe AP206 Averon

Duża stodoła z poddaszem użytkowym i szklaną ścianą szczytową

AP206 Averon wyróżnia minimalizm, przejrzystość i funkcjonalność wnętrza. Projekt stawia na prostą bryłę i eleganckie, współczesne wykończenia elewacji z ceglanej płytki elewacyjnej przechodzącej na ścianie kolankowej w arkusze blachy łączonej na rąbek, które są przedłużeniem połaci dachowych. Charakterystycznym elementem budynku jest całkowicie przeszklona wgłębiona ściana szczytowa - dostarcza światło dzienne do salonu i jadalni na parterze oraz dużej sypialni na poddaszu. Dzięki bardzo wysokiej ściance kolankowej możliwe było umieszczenie w niej okien w zastępstwie okien połaciowych.

Na parterze znajduje się częściowo schowana za ścianką z kominkiem kuchnia ze spiżarnią. Listę pomieszczeń uzupełniają łazienka i sypialnia. Na poddaszu oprócz jednej dużej sypialni z łazienką i garderobą są są trzy mniejsze, pralnia i łazienka.

Duża stodoła z żelbetową ramą

DW116 Z Tarasem 1 ma charakterystyczną formę przenikających się brył domu-stodoły i prostopadłościanu-ramy, na której rozpięta została cała dolna kondygnacja. Wysunięta poza obrys stodoły część prostopadłościennej ramy tworzy zadaszenie tarasu od strony ogrodu oraz zadaszenie strefy wejścia oraz pomieszczenia dużego garażu. Dom wyróżnia bardzo przestronną strefa dzienna (ok. 54,2 m² według opisu) oraz przylegający do niej taras zajmujący całą elewację ogrodową - idealne rozwiązaniem dla tych, którzy chcą „przedłużyć” salon na ogród. Projekt akcentuje wyraźne oddzielenie części dziennej od nocnej na poddaszu, chociaż na parterze znalazło się miejsce dla dodatkowej sypialni, np. dla gości. Na poddaszu jest antresola nad salonem oraz trzy sypialnie – największa z łazienką i garderobą; dla pozostałych dwóch jest dodatkowa, druga łazienka.

