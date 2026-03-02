Pompa ciepła fakty i mity: Rachunki grozy - czy są prawdziwe? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Osiedle Na Wzgórzach: 4 razy niższe rachunki za ogrzewanie

J.W. Construction podsumowało rok na osiedlu Na Wzgórzach w podkrakowskiej Zawadzie. To pierwsza małopolska inwestycja dewelopera, a dodatkowo wzniesiona w technologii szkieletowej, z drewnianych prefabrykatów, które spółka produkuje we własnej fabryce w Tłuszczu. Osiedle bloków wyposażone w pompy ciepła, wentylację z rekuperacją, fotowoltaikę zasilającą części wspólne w założeniu miało gwarantować mieszkańcom obniżone rachunki. Jak wyszło? JWC poinformowało, że w porównaniu do podobnych lokali w Warszawie (wzięto pod uwagę 2-pokojowe mieszkanie) wybudowanych w technologii tradycyjnej z ogrzewaniem z sieci grzewczej, w skali roku ogrzewanie mieszkania w Zawadach kosztowało aż 80% mniej, tzn. 370 zł w porównaniu do 2200 zł - koszt podgrzania 1 m³ wody kosztował 16,21 zł, 1GJ - 37,07 zł.

Zobacz także: Ekologiczne źródła ciepła 2026 r. Przegląd nowoczesnych rozwiązań

Deweloper utrzymuje, że na niski koszt ogrzewania wpłynęły nie tylko instalacje OZE ograniczające straty energii, ale również izolacja i szczelność termiczna prefabrykatów drewnianych.

Ceny ciepła systemowego gwałtownie rosną i dla wielu mieszkańców coraz ważniejsze stają się koszty utrzymania mieszkań. Przykład Zawady pokazuje, że ich znaczące obniżenie umożliwia nasza technologia budowy z prefabrykatów drewnianych oraz zastosowanie instalacji OZE. Są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale przynoszą również wymierne oszczędności finansowe na rachunkach

— mówi Małgorzata Ostrowska z J.W. Construction Holding S.A.

Drugie ekoosiedle pod Warszawą - Eco Berensona

Obecnie J.W. Construction realizuje kolejne podobne osiedle, tym razem w podwarszawskiej Białołęce - Eco Berensona. Jak podają przedstawicie spółki, obie inwestycje wykonano "z ekologicznych prefabrykatów, które zapewniają energooszczędność i spełniają międzynarodowe normy w zakresie ochrony środowiska. Wykorzystują nowoczesne i zdrowe materiały m.in. drewno o doskonałych właściwościach izolacyjnych oraz maty z wełny mineralnej, bazujące na naturalnych komponentach, wolne od formaldehydu, fenolu i sztucznych barwników"

Zobacz także: Osiedle Eko Berensona. Pionierska prefabrykacja w okowach urbanistyki łanowej i grzechach polskiej deweloperki

Choć założenia ekoosiedla JWC są oczywiście godne pochwały, trzeba zaznaczyć, że inwestycję składającą się z ponad 160 metrów otaczają pola i lasy, a więc jej paręset mieszkańców, by dojechać do podstawowych usług, szkół czy przychodni, o pracy nie wspominając, zmuszeni są korzystać z samochodów.

Zobacz, jak wygląda osiedle Eco Berensona: