Wciąż można znaleźć klasyczne projekty domów z podpiwniczeniami, zamkniętymi kuchniami i dużymi spiżarniami, które pełniły dawniej rolę domowych spichlerzy, żeby nie trzeba było "latać" w każdą sobotę do supermarketu lub na bazar. Nie są to modne projekty, bo droższe ze względu na dodatkową podziemną kondygnację, ograniczające nieco przestrzeń w domu poprzez zamknięcie kuchni oraz zmniejszające powierzchnię kosztem pomieszczenia spiżarni. Co ciekawe jednak, wśród tych niemodnych można znaleźć całkiem nowoczesne projekty współczesnych willi, co wskazuje, że „niemoda” ma wzięcie u różnego typu klientów nie tylko tradycjonalistów.

Piwnica to rarytas – idealne miejsce na spiżarnię

Piwnicy nie należy kojarzyć z zatęchłym i wilgotnym miejscem poniżej poziomu gruntu. Owszem chłód należy do jej charakterystycznych cech, ale to tylko zaleta. Piwnica to idealne miejsce na warsztat, garaż czy pomieszczenie do ćwiczeń. W piwnicy można ukryć wszystkie pomieszczenia techniczne, spiżarnię i tzw. brudną kuchnię, gdzie gotowanie, smażenie i pieczenie nie atakuje domowników przykrymi zapachami. Domy z podpiwniczeniem łatwiej usytuować na działkach położonych na stokach.

Niższa temperatura w piwnicy ułatwia przechowywanie i urządzenie tam prawdziwej spiżarni, więc nie trzeba kupować dodatkowej chłodziarki i zaoszczędzić na prądzie. To tylko jedna z zalet.

Kuchnia na uboczu

Oddzielna kuchnia to enklawa, dodatkowe pomieszczenie, w którym można się zaszyć i niekoniecznie gotować. To rodzaj azylu, do którego tak jak dawniej przychodzili sąsiedzi na pogawędkę. Poza tym poprzez odizolowanie można lepiej zadbać o mikroklimat reszty domu choćby podczas smażenia. Przyrządzanie potraw i życie towarzyskie w salonie niekoniecznie idą w parze.

Mały dom z dużą piwnicą

AN836 Krab z piwnicą to nieduży pod względem powierzchni zabudowy dom z poddaszem użytkowym, który zyskuje powierzchnię dzięki piwnicy. Tutaj jest kotłownia oraz pralnia. Jest też dodatkowe pomieszczenie, które można przeznaczyć na dowolny cel – warto tu umieścić prawdziwą spiżarnię – zapewni niską temperaturę i odpowiednie warunki wilgotnościowe.

Na parterze strefa dzienna jest wyraźnie rozgraniczona na strefę zamkniętej, przejściowej kuchni i jadalni z salonem. Jest tu też sypialnia i łazienka. W przybudówce z dachem pulpitowym jest garaż.

Poddasze klasycznie jest strefą nocną z trzema sypialniami i łazienką.

Tradycyjny dom z jaskółką

DS320 Takt 6 ma klasyczną architekturę z dachem urozmaiconym trójkątną jaskółką. Charakterystycznym elementem są cofnięte ściany szczytowa i fragment bocznej wykorzystane na zadaszenia przed wejściem, tarasu i balkonu na poddaszu. Te podcienia na paterze zostały podparte czterema prostymi kolumnami.

Dom ma potężną piwnicę, w której jest sześć różnej wielkości pomieszczeń. Jest osobna pralnia i kotłownia a także składzik. W największym z pomieszczeń, w którym jest pion wentylacyjny można urządzić domowy spichlerz, w którym w dodatkowo przylegającym pomieszczeniu jest miejsce na domową piwniczkę.

Parter budynku prezentuje dawny klasyczny rozdział funkcji korytarzem, po którego jednej stronie znajduje się zamknięta kuchnia a przeciwną zajmuje salon z jadalnią. Zmieściła się tu jeszcze łazienka.

Klatka schodowa wyprowadza do piwnicy lub wyżej na poddasze, gdzie znalazły się trzy duże sypialnie – dwie z nich mają dostęp do zadaszonego balkonu. Na wprost schodów umieszczono wygodną łazienkę, której doświetlenie i powiększenie zapewnia jaskółka w dachu. W domu nie trzeba montować okien dachowych, gdyż doświetlenie sypialni zapewniają duże okna w ścianach szczytowych.

Mały dom o trzech kondygnacjach

AN447 Malutek zgodnie z nazwą ma niewielkie rozmiary. Piwnica to w tym projekcie niemal wybawienie. Umieszczono tu kotłownię i pralnię. Jest też dodatkowe pomieszczenie idealne na prawdziwą chłodną spiżarnię.

Pół parteru zajmuje strefa dzienna z salonem i jadalnią, których przestrzeń powiększa taras dostępny przez szerokie podwójne drzwi. Oddzielona przechodnia kuchnia w drugiej części parteru nie ma drzwi w projekcie, ale można je zamontować. Obok niewielkiego wiatrołapu znalazło się miejsce na szafę a dalej na łazienkę.

Poddasze to trzy sypialnie i porównywalna z nimi wielkością łazienka, która można określić salonem kąpielowym. Doświetlenie poddasza oknami dachowymi i oknami w szczytach budynku.

Piętrowa willa

MG0266 Riwiera to duży piętrowy dom przykryty wielospadowym dachem i urozmaicony daszkiem nad ryzalitem od strony ogrodu, który także zacienia taras. Nowoczesną architekturę budynku podkreślają ogromne panoramiczne okna. W bryle budynku znalazło się miejsce na dwustanowiskowy garaż ulokowany obok wejścia.

Najniższą kondygnacją jest duża piwnica z miejscem na urządzenie prawdziwej domowej spiżarni na owoce, warzywa i produkty spożywcze. Niewielki składzik jest tez przewidziany obok kuchni, która pomimo tak nowoczesnej architektury znajduje się osobno – można ją dodatkowo oddzielić przesuwnymi przeszklonymi drzwiami od jadalni. Na parterze jest także toaleta oraz pokoik, który może być gabinetem lub dodatkową sypialnią.

Poddasze jest zaprojektowane w formie antresoli z pustką nad salonem. Znalazło się tu i tak wystarczająco miejsca dla trzech dużych sypialni – jedna z własną garderobą, łazienką i wyjściem na balkon a także pralni i jeszcze jednej ogólnodostępnej łazienki.

Tradycyjny dom z drewnianymi elementami

DS031 Takt 3 to bardziej tradycyjna wersja projektu Takt 6 wyróżniająca się dużą liczbą elementów drewnianych w postaci podpór zadaszenia tarasu i balkonu i balustrad. W podpiwniczeniu, które zaplanowano pod całym budynkiem jest garaż oraz inne pomieszczenia, w tym kotłownia, pralnia. Jedno z tych pomieszczeń gospodarczych można przystosować do pełnienia roli dużej spiżarni.

Na parterze klasycznie salon i jadalnię oddziela od kuchni korytarz. Jest tu też niewielka garderoba i łazienka.

Trzy sypialnie i łazienka na poddaszu uzupełniają wnętrze budynku. Dwie z sypialni mają wyjścia na zadaszony balkon umieszczony na ścianie szczytowej budynku.

Parterowy dom z dużym zadaszonym tarasem

D172 Zbigniew to parterowy rozłożysty dom z niskim dachem wielospadowym, którego duża część przykrywa przestronny taras, jeden z charakterystycznych elementów bryły budynku.

Podpiwniczenie jest tylko na niewielkiej części i właśnie tutaj warto ulokować domową spiżarnię. Co prawda przewidziano spiżarnię-składzik przy osobnej kuchni, ale to nie to samo. Kuchnia otwarta wąskim przejściem na korytarz jest zamknięta podwójnymi szerokimi drzwiami od strony jadalni i salonu. Przestrzeń do spożywania posiłków powiększa trójboczny przeszklony ryzalit. Po przeciwnej stronie domu rozmieszczono gabinet i dwie sypialnie. Ciekawie, gdyż centralnie ulokowano garderobę z wejściem od strony holu i wiatrołapu. Listę pomieszczeń uzupełnia duża łazienka.

Klasyczny dom z garażem

D101 Tobiasz to kolejny klasyczny dom z dachem dwuspadowym, którego bryłę powiększa garaż z dachem gdzie zaplanowany został obszerny taras. Wydłużone fragmenty okapu tworzą zadaszenia nad wejściem i nad tarasem na parterze.

Obszerne podpiwniczenie dysponuje czterema pomieszczeniami – jedno zarezerwowane na kotłownię. W największym można urządzić pokój do ćwiczeń, ale w mniejszym tuż przy schodach warto urządzić spiżarnię.

Na parterze kuchnia zaprojektowana została jako osobne wnętrze, ale otwarte na korytarz i salon – z łatwością można tu zastosować drzwi w miarę potrzeby. Obok kuchni pod schodami zaplanowana została spiżarnia-składzik. Na parterze znalazło się miejsce na pralnię obok łazienki i niewielką sypialnię.

Garaż w dobudówce nie ma przejścia do domu, ale za to ma dodatkowe wyjście na ogród.

Na poddaszu są trzy sypialnie – z wyjściem na taras nad garażem i na balkon po przeciwnej stronie. Na taras jest też bezpośrednie wyjście z korytarza. Są tu także dwie połączone ze sobą łazienki.

Nowoczesna parterowa willa

Zx132 to nowoczesna parterowa willa z płaskim dachem i urozmaiconej bryle, której część wyodrębniono wizualnie przez zastosowanie płytek klinkierowych. Projekt charakteryzują przeszklenia o dużych rozmiarach w tym narożne. Dodatkiem są przesuwne żaluzje, które dopełniają kompozycję.

W podpiwniczeniu jest garaż na dwa auta od frontu i dwa pomieszczenia w głębi – jedno wykorzystane zostało na kotłownię, drugie może być funkcjonalną spiżarnią. Z garażu prowadzi dodatkowe wyjście z boku domu.

Parter domu został podzielony na część dzienną i część nocną, dzięki wyodrębnieniu tej drugiej umieszczeniem jej na półpiętrze. Z antresoli, będącej podwyższeniem, rozpościera się widok na reprezentacyjną część salonową oraz jadalną. Kuchnia została zaprojektowana jako oddzielne pomieszczenie.

Półpiętro to 3 sypialnie z łazienką, z których największa, przeznaczona dla rodziców, zawiera prywatną garderobę.

Tradycyjny dom z dużym tarasem

M74c Wschód słońca wariant III to idealne rozwiązanie na wąską miejską działkę, gdzie nie ma miejsca ani na garaż wbudowany w bryłę domu, ani na wolno stojący. Piwnica umożliwiła też przeniesienie kotłowni i organizację dużej spiżarni i dodatkowej garderoby dostępnej z przedsionka. Do podpiwniczenia prowadzi z boku domu dodatkowe wejście przez jedno z pomieszczeń gospodarczych – można je wykorzystać na ogrodowy skład narzędzi, i innych pomocnych sprzętów.

Projekt wyróżnia ogromny taras zajmujący całą szerokość elewacji ogrodowej. Do dyspozycji domowników jest drugi taras przy frontowej elewacji łączący dwie funkcje: podestu wejściowego i dodatkowego miejsca wypoczynku tuż przy pokoju dziennym.

Przechodnia kuchnia skraca drogę z wejścia do jadalni – od strony holu przewidziano drzwi, takie same można umieścić w razie potrzeby po przeciwnej stronie. Na parterze zmieścił się też gabinet oraz duża łazienka.

Ma poddaszu są trzy sypialnie i duża łazienka połączona z pralnią. Pokoje mają wyjścia na dwa balkony od frontu i na ścianie szczytowej.

Mały tradycyjny dom z tarasem i balkonem

AN1146 Koral Rex prezentuje zwartą bryłę z dwuspadowym dachem, zwróconą do wjazdu na działkę szczytem. Front wyróżnia wnęka z narożnym słupem wspierającym balkon osłaniający wejście główne.

To jeden z nielicznych projektów niewielkich domów z użytkowym poddaszem przeznaczonych na wąską parcelę, który przewiduje pełne podpiwniczenie. Jest tutaj garaż n jedno auto, kotłownia i cztery pomieszczenia gospodarcze – największe połączone z garażem można wykorzystać na urządzenie spiżarni.

Parter zajmuje tradycyjnie zagospodarowana wydzielonymi pomieszczeniami część dzienna z osobną wydzieloną kuchnią z obszernym miejscem do spożywania codziennych posiłków. Od strony ogrodu znajduje się salon i jadalnia z przejściem na taras.

Na poddaszu są trzy duże sypialnie z łazienką. Tradycyjny i ekonomiczny jest też sposób oświetlenia poddasza – bez lukarn, głównie dużymi oknami w ścianach szczytowych. Oprócz zagłębienia pod okapem akcentującego wejściowe schody, jedynym urozmaiceniem bryły jest w projekcie domu długi balkon nad tarasem ogrodowym.

