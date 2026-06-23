Balkon - letnia strefa relaksu

Balkon w zależności od sposobu urządzenia może pełnić wiele funkcji, w tym rekreacyjną. Bardzo ważne jest dostosowanie go do rzeczywistych potrzeb i możliwości. Przy pewnej dozie kreatywności może być nawet namiastką plaży.

Małe balkony, np. w starym budownictwie miejskim, nie dają niestety dużych możliwości urządzenia. Można uprawiać kilka roślin, jakieś pnącze na kratownicy, ewentualnie drzewko. W tym wypadku o „plaży” trzeba zapomnieć. Pole do popisu dadzą nam średnie i duże balkony. W tych niezadaszonych dobrym pomysłem na aranżację jest ustawienie parasola ogrodowego i leżaka.

Jaki leżak wybrać na balkon?

Wybierając leżak na balkon trzeba najpierw sprawdzić jego wymiary. Tutaj każdy centymetr może mieć znaczenie dla wygody naszego poruszania się. Należy wziąć pod uwagę nie tylko długość i szerokość leżaka (oczywiście powinny być dopasowane do użytkownika), ale także dodatkową przestrzeń balkonową niezbędną do swobodnego użytkowania.

Leżak nie może być jednak zbyt wąski (nie powinien mieć mniej niż 60 cm szerokości) ani zbyt krótki (mniej niż 160 cm długości), gdyż będzie po prostu niewygodny.

Dobre modele mają elastycznie regulowany kąt pochylenia oparcia. Dzięki temu umożliwiają odpoczynek zarówno w pozycji leżącej (opalanie), jak i siedzącej (np. do czytania książki). Leżak może być wyposażony z koła/rolki, które ułatwiają transport w dowolne miejsce. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku ciężkich konstrukcji, ale na balkonie ze względu na zawężone pole manewru modyfikacja nie ma aż takiego znaczenia jak w ogrodzie czy na plaży. Wygodę użytkowania zwiększają podłokietniki.

Z jakiego materiału leżak na balkon?

Leżak może być zbudowany z różnych materiałów. Warto jego design, materiał wykonania a także kolorystykę dopasować do stylu urządzania balkonu. Na tradycyjnym lub rustykalnym balkonie dobrze sprawdzają się leżaki drewniane. Drewno jest uniwersalne, ciepłe, wygodne, wytrzymałe i łatwe w konserwacji. Pewną jego wadą jest waga – leżak drewniany jest dość ciężki (ale jednocześnie dzięki temu bardziej stabilny).

W balkonach urządzanych w stylu hygge, skandynawskim lub bardziej egzotycznie (np. z akcentem śródziemnomorskim) dobrze sprawdzają się leżaki z technorattanu oraz tworzywa sztucznego imitującego technorattan. Przy zakupie w sklepie stacjonarnym warto sprawdzić czy leżak jest wygodny. Zakupy online przeprowadza się bardziej intuicyjnie.

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Jaki kupić parasol na balkon?

Główne zadanie parasola to osłona balkonu przed słońcem, w mniejszym stopniu przed opadami atmosferycznymi i wiatrem. Sprzęt przyda się w upalne dni (gdy znudzi się już opalanie na leżaku) i zapragniemy zrelaksować się w cieniu. Główny atrybut przy wyborze to rozmiar. Należy zmierzyć wymiary balkonu i dostosować średnicę czaszy parasola w taki sposób, by dało się go łatwo zaaranżować i nie zaburzał zbytnio proporcji.

Można zdecydować się na parasol montowany do ściany lub łamany, wtedy nie będzie zajmował miejsca na środku balkonu. W praktyce małe i lekkie parasole słabo sprawdzają się na balkonie.

Lepiej postawić na balkonie na stabilniejszy, wytrzymalszy i cięższy model. Stelaż może być stalowy, aluminiowy, bambusowy lub drewniany (często teak). Materiał pokryciowy powinien być wodoodporny, wytrzymały na uszkodzenia, a także promieniowanie UV (aby nie odbarwił się). Wybór koloru i formy to już sprawa indywidualna. Podobnie jak powyżej parasol ogrodowy powinien pasować do stylu urządzania balkonu i harmonizować z innymi elementami.

Autor: Viktor Kintop/ Getty Images Balkon latem może stać się wakacyjną strefą relaksu

Balkonowe dodatki

Raczej mało osób jest na tyle ekstrawaganckich, aby zdecydować się na zrobienie podłogi na balkonie z piachu (to niepraktyczne). Ciekawy efekt można natomiast uzyskać przez wybór odpowiednich dodatków - mogą to być klimatyczne donice ceramiczne oraz rośliny.

Przez okres późnowiosenny i letni na balkon można wystawić wiele roślin pokojowych, w tym palmy. Takie "wakacje na balkonie" mogą pobudzić wzrost i rozwój roślin pod warunkiem, że nie zostaną one przesuszone lub poparzone słońcem.

Balkon warto przynajmniej w części osłonić, np. przed słońcem, a także ciekawskim okiem sąsiadów czy przechodniów. Przy balustradzie można zainstalować ekrany cieniujące lub maty osłaniające.

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