Posadź je raz i zapomnij. Rozchodniki przetrwają największą suszę i ozdobią ogród aż do zimy

Michał Mazik
Michał Mazik
2026-08-05 11:19

Szukasz roślin, które nie wymagają niemal żadnej opieki, a jednocześnie zachwycają przez cały sezon? Postaw na rozchodniki! Te niezwykłe sukulenty doskonale znoszą suszę i rosną tam, gdzie inne rośliny sobie nie radzą. Podpowiadamy, jakie gatunki rozchodników wybrać na skalniak czy rabatę i jak je pielęgnować, by cieszyć się ich urodą.

Drobne żółte i czerwone kwiaty rozchodnika na tle zielonych liści. O uprawie tych roślin przeczytasz na Muratordom.
Autor: skymoon13/ Getty Images Rozchodnik kamczacki

Rozchodniki (łac. Sedum) to byliny sukulentowe należące do rodziny gruboszowatych (Crassulaceae). Są jedną z najpopularniejszych grup roślin spotykanych w przydomowych ogrodach. Mają szerokie zastosowanie, małe wymagania i duże walory dekoracyjne. Warto rozejrzeć się za interesującymi gatunkami czy odmianami rozchodników. Można z nich tworzyć ciekawe kompozycje.

Gatunki rozchodników uprawiane w ogrodach

W przydomowych ogrodach uprawia się wiele gatunków rozchodników:

  • rozchodnik ostry (Sedum acre). Bylina osiąga do 5-10 cm wysokości i rozrasta się wszerz. Wytwarza drobne, mięsiste liście. Mają jasnozieloną barwę, czasem przebarwiają się na bordowo. Złotożółte kwiaty zebrane w baldachy zdobią roślinę od czerwca do sierpnia,
  • rozchodnik biały (Sedum album),
  • rozchodnik kwiecisty (Sedum floriferum),
  • rozchodnik ościsty (Sedum rupestre),
  • rozchodnik rozłogowy (Sedum sarmentosum),
  • rozchodnik Ewersa (Sedum ewersii),
  • rozchodnik Maksymowicza (Sedum aizoon, syn Sedum maximowiczii).

Do niedawna do grupy zaliczany był także rozchodnik okazały (Hylotelephium spectabile). Dzisiaj jest już klasyfikowany jako rozchodnikowiec.

Zobacz najpiękniejsze rozchodniki w galerii zdjęć

Rozchodniki
Galeria zdjęć 19

Gdzie najlepiej sadzić rozchodniki?

Rozchodniki to rośliny łatwe w uprawie. Należy unikać stanowisk z wilgotnym podłożem, nie przesadzać z nawadnianiem i nawożeniem.

Rozchodniki należą do grupy najpopularniejszych roślin na skalniaki. Szybko okrywają dany teren (nawet nierówny), porastają przestrzenie między kamieniami, a nawet szczeliny w murach. Często łączy się je z rojnikami. Dobrze wyglądają kompozycje z różnych gatunków rozchodników. Ponadto warto je wykorzystywać do zadarniania „trudnego” terenu suchego, piaszczystego, a nawet żwirowego.

Rozchodniki można sadzić w przedogródkach (tzn. na obszarze pomiędzy ogrodzeniem a chodnikiem lub jezdnią). Są prawie „bezobsługowe”, więc warto je wprowadzać na działkach letniskowych i w ogrodach ROD. Coraz częściej rozchodniki są uprawiane na ogrodach dachowych.

Rozchodniki doskonale nadają się do uprawy pojemnikowej. To niesztampowa ozdoba balkonów i tarasów. W tym wypadku warto je uprawiać w szerokich, ale płytkich ozdobnych pojemnikach, np. misach. Pasują do ogrodów różnego typu – wiejskich, nowoczesnych, angielskich, a nawet orientalnych.

Wymagania rozchodników

Rozchodniki powinno się uprawiać na stanowiskach słonecznych, wtedy obficie kwitną i są atrakcyjnie wybarwione. Sadzone w pojemnikach mogą być dekoracją balkonu południowego. Wyjątkiem jest rozchodnik rozłogowy, który źle znosi takie miejsca, a woli lekkie zacienienie lub półcień. To rośliny wytrzymałe na mróz.

Rozchodniki preferują niezbyt żyzne, lekkie, dobrze przepuszczalne gleby o odczynie zbliżonym do obojętnego. Podłoże nadmiernie zasobne w próchnicę i składniki pokarmowe podobnie jak u rojników może niekorzystnie wpływać na ich wygląd (zbyt wydłużone, mało przebarwione). Nie znoszą gleb podmokłych, zalewanych.

Kiedy sadzić rozchodniki?

Rozchodniki najlepiej wysadzać wiosną, przy średniej rozstawie wynoszącej 25-30 cm.

Jak uprawiać rozchodniki?

  • Nawadnianie w ciągu sezonu dotyczy młodych sadzonek, egzemplarzy uprawianych w pojemnikach, roślin rosnących na ogrodach dachowych czy studzienkach (tzn. tam, gdzie warstwa podłoża jest cienka i szybko wysycha). Rozchodniki ogólnie bardzo dobrze znoszą suszę.
  • Nawożenie rozchodników stosuje się sporadycznie. Dawki nawozów powinny być mocno rozcieńczone. W ogrodzie warto postawić na nawozy potasowo-fosforowe (najlepiej wolno działające), w uprawie pojemnikowej z powodzeniem można używać „domowych” nawozów dla sukulentów lub nawet storczyków. Kilkukrotna aplikacja w ciągu sezonu w zupełności wystarczy.
  • Rozchodniki łatwo rozmnaża się przez podział oraz ukorzenianie sadzonek pędowych.
  • Raz na kilka lub kilkanaście lat, warto je odmłodzić przez podział. To korzystnie wpłynie na kondycję oraz pokrój, który będzie bardziej zwarty.
  • Ważnym zabiegiem u młodych roślin jest regularne odchwaszczanie. Wzrost roślin niepożądanych można częściowo ograniczyć przez ściółkowanie. 

Przeczytaj też jak zabezpieczyć rozchodniki przed mrozem.

Rozchodniki
Autor: franswillemblok/ Getty Images Rozchodniki na zielonym dachu
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