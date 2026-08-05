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Rozchodniki (łac. Sedum) to byliny sukulentowe należące do rodziny gruboszowatych (Crassulaceae). Są jedną z najpopularniejszych grup roślin spotykanych w przydomowych ogrodach. Mają szerokie zastosowanie, małe wymagania i duże walory dekoracyjne. Warto rozejrzeć się za interesującymi gatunkami czy odmianami rozchodników. Można z nich tworzyć ciekawe kompozycje.
Gatunki rozchodników uprawiane w ogrodach
W przydomowych ogrodach uprawia się wiele gatunków rozchodników:
- rozchodnik ostry (Sedum acre). Bylina osiąga do 5-10 cm wysokości i rozrasta się wszerz. Wytwarza drobne, mięsiste liście. Mają jasnozieloną barwę, czasem przebarwiają się na bordowo. Złotożółte kwiaty zebrane w baldachy zdobią roślinę od czerwca do sierpnia,
- rozchodnik biały (Sedum album),
- rozchodnik kwiecisty (Sedum floriferum),
- rozchodnik ościsty (Sedum rupestre),
- rozchodnik rozłogowy (Sedum sarmentosum),
- rozchodnik Ewersa (Sedum ewersii),
- rozchodnik Maksymowicza (Sedum aizoon, syn Sedum maximowiczii).
Do niedawna do grupy zaliczany był także rozchodnik okazały (Hylotelephium spectabile). Dzisiaj jest już klasyfikowany jako rozchodnikowiec.
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Gdzie najlepiej sadzić rozchodniki?
Rozchodniki to rośliny łatwe w uprawie. Należy unikać stanowisk z wilgotnym podłożem, nie przesadzać z nawadnianiem i nawożeniem.
Rozchodniki należą do grupy najpopularniejszych roślin na skalniaki. Szybko okrywają dany teren (nawet nierówny), porastają przestrzenie między kamieniami, a nawet szczeliny w murach. Często łączy się je z rojnikami. Dobrze wyglądają kompozycje z różnych gatunków rozchodników. Ponadto warto je wykorzystywać do zadarniania „trudnego” terenu suchego, piaszczystego, a nawet żwirowego.
Rozchodniki można sadzić w przedogródkach (tzn. na obszarze pomiędzy ogrodzeniem a chodnikiem lub jezdnią). Są prawie „bezobsługowe”, więc warto je wprowadzać na działkach letniskowych i w ogrodach ROD. Coraz częściej rozchodniki są uprawiane na ogrodach dachowych.
Rozchodniki doskonale nadają się do uprawy pojemnikowej. To niesztampowa ozdoba balkonów i tarasów. W tym wypadku warto je uprawiać w szerokich, ale płytkich ozdobnych pojemnikach, np. misach. Pasują do ogrodów różnego typu – wiejskich, nowoczesnych, angielskich, a nawet orientalnych.
Wymagania rozchodników
Rozchodniki powinno się uprawiać na stanowiskach słonecznych, wtedy obficie kwitną i są atrakcyjnie wybarwione. Sadzone w pojemnikach mogą być dekoracją balkonu południowego. Wyjątkiem jest rozchodnik rozłogowy, który źle znosi takie miejsca, a woli lekkie zacienienie lub półcień. To rośliny wytrzymałe na mróz.
Rozchodniki preferują niezbyt żyzne, lekkie, dobrze przepuszczalne gleby o odczynie zbliżonym do obojętnego. Podłoże nadmiernie zasobne w próchnicę i składniki pokarmowe podobnie jak u rojników może niekorzystnie wpływać na ich wygląd (zbyt wydłużone, mało przebarwione). Nie znoszą gleb podmokłych, zalewanych.
Kiedy sadzić rozchodniki?
Rozchodniki najlepiej wysadzać wiosną, przy średniej rozstawie wynoszącej 25-30 cm.
Jak uprawiać rozchodniki?
- Nawadnianie w ciągu sezonu dotyczy młodych sadzonek, egzemplarzy uprawianych w pojemnikach, roślin rosnących na ogrodach dachowych czy studzienkach (tzn. tam, gdzie warstwa podłoża jest cienka i szybko wysycha). Rozchodniki ogólnie bardzo dobrze znoszą suszę.
- Nawożenie rozchodników stosuje się sporadycznie. Dawki nawozów powinny być mocno rozcieńczone. W ogrodzie warto postawić na nawozy potasowo-fosforowe (najlepiej wolno działające), w uprawie pojemnikowej z powodzeniem można używać „domowych” nawozów dla sukulentów lub nawet storczyków. Kilkukrotna aplikacja w ciągu sezonu w zupełności wystarczy.
- Rozchodniki łatwo rozmnaża się przez podział oraz ukorzenianie sadzonek pędowych.
- Raz na kilka lub kilkanaście lat, warto je odmłodzić przez podział. To korzystnie wpłynie na kondycję oraz pokrój, który będzie bardziej zwarty.
- Ważnym zabiegiem u młodych roślin jest regularne odchwaszczanie. Wzrost roślin niepożądanych można częściowo ograniczyć przez ściółkowanie.
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