Rozchodniki (łac. Sedum) to byliny sukulentowe należące do rodziny gruboszowatych (Crassulaceae). Są jedną z najpopularniejszych grup roślin spotykanych w przydomowych ogrodach. Mają szerokie zastosowanie, małe wymagania i duże walory dekoracyjne. Warto rozejrzeć się za interesującymi gatunkami czy odmianami rozchodników. Można z nich tworzyć ciekawe kompozycje.

Gatunki rozchodników uprawiane w ogrodach

W przydomowych ogrodach uprawia się wiele gatunków rozchodników:

rozchodnik ostry (Sedum acre). Bylina osiąga do 5-10 cm wysokości i rozrasta się wszerz. Wytwarza drobne, mięsiste liście. Mają jasnozieloną barwę, czasem przebarwiają się na bordowo. Złotożółte kwiaty zebrane w baldachy zdobią roślinę od czerwca do sierpnia,

(Sedum acre). Bylina osiąga do 5-10 cm wysokości i rozrasta się wszerz. Wytwarza drobne, mięsiste liście. Mają jasnozieloną barwę, czasem przebarwiają się na bordowo. Złotożółte kwiaty zebrane w baldachy zdobią roślinę od czerwca do sierpnia, rozchodnik biały (Sedum album),

(Sedum album), rozchodnik kwiecisty (Sedum floriferum),

(Sedum floriferum), rozchodnik ościsty (Sedum rupestre),

(Sedum rupestre), rozchodnik rozłogowy (Sedum sarmentosum),

(Sedum sarmentosum), rozchodnik Ewersa (Sedum ewersii),

(Sedum ewersii), rozchodnik Maksymowicza (Sedum aizoon, syn Sedum maximowiczii).

Do niedawna do grupy zaliczany był także rozchodnik okazały (Hylotelephium spectabile). Dzisiaj jest już klasyfikowany jako rozchodnikowiec.

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Gdzie najlepiej sadzić rozchodniki?

Rozchodniki to rośliny łatwe w uprawie. Należy unikać stanowisk z wilgotnym podłożem, nie przesadzać z nawadnianiem i nawożeniem.

Rozchodniki należą do grupy najpopularniejszych roślin na skalniaki. Szybko okrywają dany teren (nawet nierówny), porastają przestrzenie między kamieniami, a nawet szczeliny w murach. Często łączy się je z rojnikami. Dobrze wyglądają kompozycje z różnych gatunków rozchodników. Ponadto warto je wykorzystywać do zadarniania „trudnego” terenu suchego, piaszczystego, a nawet żwirowego.

Rozchodniki można sadzić w przedogródkach (tzn. na obszarze pomiędzy ogrodzeniem a chodnikiem lub jezdnią). Są prawie „bezobsługowe”, więc warto je wprowadzać na działkach letniskowych i w ogrodach ROD. Coraz częściej rozchodniki są uprawiane na ogrodach dachowych.

Rozchodniki doskonale nadają się do uprawy pojemnikowej. To niesztampowa ozdoba balkonów i tarasów. W tym wypadku warto je uprawiać w szerokich, ale płytkich ozdobnych pojemnikach, np. misach. Pasują do ogrodów różnego typu – wiejskich, nowoczesnych, angielskich, a nawet orientalnych.

Wymagania rozchodników

Rozchodniki powinno się uprawiać na stanowiskach słonecznych, wtedy obficie kwitną i są atrakcyjnie wybarwione. Sadzone w pojemnikach mogą być dekoracją balkonu południowego. Wyjątkiem jest rozchodnik rozłogowy, który źle znosi takie miejsca, a woli lekkie zacienienie lub półcień. To rośliny wytrzymałe na mróz.

Rozchodniki preferują niezbyt żyzne, lekkie, dobrze przepuszczalne gleby o odczynie zbliżonym do obojętnego. Podłoże nadmiernie zasobne w próchnicę i składniki pokarmowe podobnie jak u rojników może niekorzystnie wpływać na ich wygląd (zbyt wydłużone, mało przebarwione). Nie znoszą gleb podmokłych, zalewanych.

Kiedy sadzić rozchodniki?

Rozchodniki najlepiej wysadzać wiosną, przy średniej rozstawie wynoszącej 25-30 cm.

Jak uprawiać rozchodniki?

Nawadnianie w ciągu sezonu dotyczy młodych sadzonek, egzemplarzy uprawianych w pojemnikach, roślin rosnących na ogrodach dachowych czy studzienkach (tzn. tam, gdzie warstwa podłoża jest cienka i szybko wysycha). Rozchodniki ogólnie bardzo dobrze znoszą suszę.

Nawożenie rozchodników stosuje się sporadycznie. Dawki nawozów powinny być mocno rozcieńczone. W ogrodzie warto postawić na nawozy potasowo-fosforowe (najlepiej wolno działające), w uprawie pojemnikowej z powodzeniem można używać „domowych” nawozów dla sukulentów lub nawet storczyków. Kilkukrotna aplikacja w ciągu sezonu w zupełności wystarczy.

Rozchodniki łatwo rozmnaża się przez podział oraz ukorzenianie sadzonek pędowych.

Raz na kilka lub kilkanaście lat, warto je odmłodzić przez podział. To korzystnie wpłynie na kondycję oraz pokrój, który będzie bardziej zwarty.

Ważnym zabiegiem u młodych roślin jest regularne odchwaszczanie. Wzrost roślin niepożądanych można częściowo ograniczyć przez ściółkowanie.

Przeczytaj też jak zabezpieczyć rozchodniki przed mrozem.

Autor: franswillemblok/ Getty Images Rozchodniki na zielonym dachu

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