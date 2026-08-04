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Co jest ozdobą radermachery chińskiej?
Egzotyczne rośliny doniczkowe nie są dla nas nowością, gdyż ich wybór w centrach ogrodniczych, kwiaciarniach i marketach od lat jest bardzo bogaty. Zawsze może się jednak zdarzyć, że napotykamy roślinę, której nazwa niewiele nam mówi. Dobrym tego przykładem może być choćby mało jeszcze u nas popularna, choć piękna i efektowna radermachera chińska (Radermachera sinica), której największą ozdobą są podwójnie pierzaste, błyszczące, intensywnie zielone liście, osadzone na smukłych, wzniesionych, długich ogonkach. To właśnie z powodu jej delikatnych, drobnych i błyszczących liści oraz pochodzenia z Azji nazywana jest "chińską lalką". Liście parasolowato rozkładają się na boki i lekko zwieszają do dołu, co dodaje roślinie uroku. W naturze, a także w sprzyjających warunkach uprawy, roślina może też zakwitnąć, wydając duże, białe, trąbkowe kwiaty z żółtą gardzielą, zebrane na szczytach pędów po kilka lub kilkanaście w kiście.
Radermachera - egzotyczne drzewo w doniczce
Radermachera chińska należy do rodziny bignoniowatych (Bignoniaceae), pochodzi z dalekich Chin, gdzie w naturze jest drzewem mogącym dorastać do 30 m wysokości i osiągającym średnicę pnia nawet do 1 m! Oczywiście taki kolos w żadnym mieszkaniu się nie zmieści, dlatego rośliny oferowane w sprzedaży są przez producentów w odpowiedni sposób skarlane, dzięki czemu uzyskują ładny, zgrabny, kompaktowy pokrój.
Decydując się na zakup takiego egzemplarza, musimy wiec mieć na uwadze, że po pewnym czasie działanie chemicznych środków skarlających osłabnie i nasze drzewko wystrzeli w górę, osiągając sporą wysokość (może przyrastać nawet 30 cm rocznie). Wprawdzie uprawa doniczkowa nigdy nie pozwoli mu osiągnąć takich rozmiarów jak w naturze, niemniej jednak roślina będzie potrzebować dla siebie więcej miejsca niż zaraz po zakupie (osiąga 2-3 m wysokości). Musimy też pamiętać, że nie tylko rozmiar, ale też wygląd drzewka się zmieni, gdyż radermachera ma tendencję do ogołacania dolnych pędów z liści, przez co jego pokrój staje się z czasem bardziej ażurowy. Możemy sobie jednak z tym poradzić, systematycznie i dość mocno przycinając roślinę każdej wiosny, dzięki czemu zachowa kompaktowy rozmiar i ładnie się zagęści.
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Gdzie w domu ustawić radermacherę?
Radermachera tylko na początku uprawy zmieści się niemal wszędzie, nawet na małej komodzie czy stoliku kawowym przy oknie. Kiedy natomiast zacznie intensywnie rosnąć i osiągać spore rozmiary, lepiej będzie się prezentować w dużych wnętrzach takich jak widne hole, salony czy gabinety, do których wniesie powiew egzotyki. Będzie też wspaniałą ozdobą ogrzewanego ogrodu zimowego lub oranżerii. Latem radermachera może też zdobić tarasy i balkony, o ile tylko zostanie zabrana z powrotem do wnętrza wczesną jesienią przed przymrozkami. Młode rośliny można też formować na kształt doniczkowych drzewek bonsai.
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Radermachera - wymagania uprawowe
Radermachera warta jest uwagi jednak nie tylko ze względu na swoje duże walory ozdobne, ale też niewielkie wymagania uprawowe.
- Podłoże dla radermachery
Do prawidłowego rozwoju radermacherze wystarczy zwykła, przepuszczalna, uniwersalna ziemia kwiatowa, bo nie ma pod tym względem szczególnych wymagań. Nie lubi jedynie ciężkich i zbitych podłoży, kumulujących wodę. Potrzebuje też warstwy drenażu na dnie doniczki, który utrzyma nadmiar wody z podlewania z dala od jej korzeni.
- Światło i temperatura dla radermachery
W mieszkaniu radermachera najlepiej czuje się na stanowisku z dużą ilością rozproszonego światła, dlatego powinna stać w pobliżu okna, ale niekoniecznie na południowym parapecie. Przez cały rok potrzebuje też pokojowej temperatury (latem ok. 20-24°C, zimą ok. 18-20°) i nie wymaga okresu spoczynku w chłodzie, więc nie trzeba szukać dla niej specjalnego miejsca na zimowisko.
- Podlewanie i nawożenie radermachery
Radermachera preferuje też średnio wilgotne podłoże, dlatego należy podlewać ją często, lecz umiarkowanie, przed każdym kolejnym podlaniem sprawdzając, czy wierzchnia warstwa ziemi w jej doniczce zdążyła już przeschnąć. W okresie zimowym podlewanie powinno być bardziej skąpe. Roślina nie jest też żarłoczna, z tego względu w sezonie wegetacyjnym wystarczy raz na jakiś czas zasilić ją wieloskładnikowym nawozem dla roślin doniczkowych lub biohumusem.
- Wilgotne powietrze dla radermachery
Najtrudniejszym zadaniem w uprawie radermachery będzie zapewnienie jej odpowiedniej wilgotności powietrza, bo jeśli będzie za suche (np. w ogrzewanych zimą mieszkaniach), roślina zareaguje na nie zasychaniem końcówek liści lub ich całkowitym zrzucaniem. Z tego względu warto ustawić w jej pobliżu nawilżacz powietrza lub umieścić doniczkę na podstawce wypełnionej stale mokrymi kulkami keramzytu.
Problemy w uprawie radermachery
Prawidłowo pielęgnowana i uprawiana w odpowiednich warunkach radermachera zwykle nie sprawia problemów, jest jednak dość wrażliwa na błędy uprawowe, na które może reagować:
- zasuszaniem i zrzucaniem liści (np. suche powietrze, przeciągi, gwałtowne wahania temperatur, zimne przeciągi),
- gniciem korzeni (zalanie),
- podatnością na szkodniki, np. przędziorka czy wełnowca (np. suche powietrze, zbyt rzadkie podlewanie),
- występowaniem plam na liściach (np. poparzenia słoneczne u roślin stojących na słońcu, rzadziej choroby grzybów).
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