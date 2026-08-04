Co jest ozdobą radermachery chińskiej?

Egzotyczne rośliny doniczkowe nie są dla nas nowością, gdyż ich wybór w centrach ogrodniczych, kwiaciarniach i marketach od lat jest bardzo bogaty. Zawsze może się jednak zdarzyć, że napotykamy roślinę, której nazwa niewiele nam mówi. Dobrym tego przykładem może być choćby mało jeszcze u nas popularna, choć piękna i efektowna radermachera chińska (Radermachera sinica), której największą ozdobą są podwójnie pierzaste, błyszczące, intensywnie zielone liście, osadzone na smukłych, wzniesionych, długich ogonkach. To właśnie z powodu jej delikatnych, drobnych i błyszczących liści oraz pochodzenia z Azji nazywana jest "chińską lalką". Liście parasolowato rozkładają się na boki i lekko zwieszają do dołu, co dodaje roślinie uroku. W naturze, a także w sprzyjających warunkach uprawy, roślina może też zakwitnąć, wydając duże, białe, trąbkowe kwiaty z żółtą gardzielą, zebrane na szczytach pędów po kilka lub kilkanaście w kiście.

Radermachera - egzotyczne drzewo w doniczce

Radermachera chińska należy do rodziny bignoniowatych (Bignoniaceae), pochodzi z dalekich Chin, gdzie w naturze jest drzewem mogącym dorastać do 30 m wysokości i osiągającym średnicę pnia nawet do 1 m! Oczywiście taki kolos w żadnym mieszkaniu się nie zmieści, dlatego rośliny oferowane w sprzedaży są przez producentów w odpowiedni sposób skarlane, dzięki czemu uzyskują ładny, zgrabny, kompaktowy pokrój.

Decydując się na zakup takiego egzemplarza, musimy wiec mieć na uwadze, że po pewnym czasie działanie chemicznych środków skarlających osłabnie i nasze drzewko wystrzeli w górę, osiągając sporą wysokość (może przyrastać nawet 30 cm rocznie). Wprawdzie uprawa doniczkowa nigdy nie pozwoli mu osiągnąć takich rozmiarów jak w naturze, niemniej jednak roślina będzie potrzebować dla siebie więcej miejsca niż zaraz po zakupie (osiąga 2-3 m wysokości). Musimy też pamiętać, że nie tylko rozmiar, ale też wygląd drzewka się zmieni, gdyż radermachera ma tendencję do ogołacania dolnych pędów z liści, przez co jego pokrój staje się z czasem bardziej ażurowy. Możemy sobie jednak z tym poradzić, systematycznie i dość mocno przycinając roślinę każdej wiosny, dzięki czemu zachowa kompaktowy rozmiar i ładnie się zagęści.

Przeczytaj też: Kwiaty doniczkowe, które przynoszą szczęście i bogactwo! Przekonaj się, czy to prawda

Autor: seven75/ Getty Images Radermachera sinica

Gdzie w domu ustawić radermacherę?

Radermachera tylko na początku uprawy zmieści się niemal wszędzie, nawet na małej komodzie czy stoliku kawowym przy oknie. Kiedy natomiast zacznie intensywnie rosnąć i osiągać spore rozmiary, lepiej będzie się prezentować w dużych wnętrzach takich jak widne hole, salony czy gabinety, do których wniesie powiew egzotyki. Będzie też wspaniałą ozdobą ogrzewanego ogrodu zimowego lub oranżerii. Latem radermachera może też zdobić tarasy i balkony, o ile tylko zostanie zabrana z powrotem do wnętrza wczesną jesienią przed przymrozkami. Młode rośliny można też formować na kształt doniczkowych drzewek bonsai.

Przeczytaj też: Drzewko bonsai - jak dbać? W jakim miejscu powinno stać drzewko bonsai?

Radermachera - wymagania uprawowe

Radermachera warta jest uwagi jednak nie tylko ze względu na swoje duże walory ozdobne, ale też niewielkie wymagania uprawowe.

Podłoże dla radermachery

Do prawidłowego rozwoju radermacherze wystarczy zwykła, przepuszczalna, uniwersalna ziemia kwiatowa, bo nie ma pod tym względem szczególnych wymagań. Nie lubi jedynie ciężkich i zbitych podłoży, kumulujących wodę. Potrzebuje też warstwy drenażu na dnie doniczki, który utrzyma nadmiar wody z podlewania z dala od jej korzeni.

Światło i temperatura dla radermachery

W mieszkaniu radermachera najlepiej czuje się na stanowisku z dużą ilością rozproszonego światła, dlatego powinna stać w pobliżu okna, ale niekoniecznie na południowym parapecie. Przez cały rok potrzebuje też pokojowej temperatury (latem ok. 20-24°C, zimą ok. 18-20°) i nie wymaga okresu spoczynku w chłodzie, więc nie trzeba szukać dla niej specjalnego miejsca na zimowisko.

Podlewanie i nawożenie radermachery

Radermachera preferuje też średnio wilgotne podłoże, dlatego należy podlewać ją często, lecz umiarkowanie, przed każdym kolejnym podlaniem sprawdzając, czy wierzchnia warstwa ziemi w jej doniczce zdążyła już przeschnąć. W okresie zimowym podlewanie powinno być bardziej skąpe. Roślina nie jest też żarłoczna, z tego względu w sezonie wegetacyjnym wystarczy raz na jakiś czas zasilić ją wieloskładnikowym nawozem dla roślin doniczkowych lub biohumusem.

Wilgotne powietrze dla radermachery

Najtrudniejszym zadaniem w uprawie radermachery będzie zapewnienie jej odpowiedniej wilgotności powietrza, bo jeśli będzie za suche (np. w ogrzewanych zimą mieszkaniach), roślina zareaguje na nie zasychaniem końcówek liści lub ich całkowitym zrzucaniem. Z tego względu warto ustawić w jej pobliżu nawilżacz powietrza lub umieścić doniczkę na podstawce wypełnionej stale mokrymi kulkami keramzytu.

Problemy w uprawie radermachery

Prawidłowo pielęgnowana i uprawiana w odpowiednich warunkach radermachera zwykle nie sprawia problemów, jest jednak dość wrażliwa na błędy uprawowe, na które może reagować:

zasuszaniem i zrzucaniem liści (np. suche powietrze, przeciągi, gwałtowne wahania temperatur, zimne przeciągi),

gniciem korzeni (zalanie),

podatnością na szkodniki, np. przędziorka czy wełnowca (np. suche powietrze, zbyt rzadkie podlewanie),

występowaniem plam na liściach (np. poparzenia słoneczne u roślin stojących na słońcu, rzadziej choroby grzybów).

Przeczytaj też: Najdziwniejsze rośliny doniczkowe, które możesz uprawiać w domu

Zobacz galerię zdjęć: Rośliny doniczkowe o ozdobnych liściach

18

Murowane starcie Taras – bez dachu czy zadaszony? MUROWANE STARCIE