Rozchodnik kamczacki – wytrzymała bylina do słonecznego ogrodu

Rozchodnik kamczacki (Phedimus kamtschaticus, dawniej Sedum kamtschaticum) to wytrzymała bylina z rodziny gruboszowatych. Pochodzi z Dalekiego Wschodu, dobrze znosi chłód i doskonale nadaje się do uprawy w polskim klimacie. Nie wymaga wiele pielęgnacji, dlatego polecany jest początkującym ogrodnikom oraz osobom, które na prace w ogrodzie nie mają zbyt wiele czasu.

Rozchodnik kamczacki magazynuje wodę w mięsistych liściach, co pozwala mu przetrwać suszę i silne nasłonecznienie. Można go sadzić w gruncie, między kamieniami, na murkach czy w donicach.

Autor: skymoon13/ Getty Images Rozchodnik kamczacki

Jak wygląda rozchodnik kamczacki? Czy jest wieloletni?

Rozchodnik kamczacki to niska bylina sukulentowa. Osiąga zazwyczaj 10–20 cm wysokości. Jego pędy rozrastają się na boki, z czasem tworząc gęste kępy lub nieregularne kobierce. Liście rozchodnika kamczackiego są grube, mięsiste, lekko błyszczące, mają zieloną lub ciemnozieloną barwę. ich brzegi są karbowane lub ząbkowane. Jesienią ulistnienie może nabierać pomarańczowych lub czerwonawych odcieni, co dodatkowo zwiększa walory ozdobne byliny.

Rozchodnik kamczacki zakwita przeważnie latem - w czerwcu i lipcu. Jego żółte kwiaty są nieduże, gwiazdkowate i zebrane w luźne kwiatostany unoszące się nad liśćmi. Po przekwitnięciu pojawiają się dekoracyjne, pomarańczowe lub czerwonawe owocostany, dlatego roślina może prezentować się atrakcyjnie także po zakończeniu kwitnienia.

Rozchodnik kamczacki jest rośliną wieloletnią. Jej nadziemne części mogą częściowo zanikać albo zmieniać wygląd zimą, jednak roślina odrasta w kolejnym sezonie. W łagodniejszych warunkach bywa opisywana jako półzimozielona. Jej rzeczywisty wygląd zimą zależy jednak od temperatury, wilgotności podłoża, pokrywy śnieżnej i konkretnej odmiany.

Polecamy Autor: GemStocks/ Getty Images Rozchodnik kamczacki ‘Variegatum’ Odmiany rozchodnika kamczackiego W sprzedaży można znaleźć także odmiany rozchodnika kamczackiego różniące się kolorem i kształtem liści. Szczególnie dekoracyjna jest odmiana ‘Variegatum’, której zielone liście mają kremowobiałe obrzeżenia, niekiedy z różowym zabarwieniem. Jest ona bardziej wyrazista niż zielona forma gatunku, dlatego dobrze sprawdza się w pojemnikach oraz na pierwszym planie rabaty.

Jakie wymagania ma rozchodnik kamczacki?

Stanowisko dla rozchodnika kamczackiego

Najlepsze dla rozchodnika kamczackiego jest stanowisko słoneczne, ciepłe i przewiewne. W pełnym słońcu roślina zachowuje zwarty pokrój, ładnie wybarwia liście i obficie kwitnie. W lekkim półcieniu także sobie poradzi, ale jej pędy mogą się nieco wyciągać, przez co pokrój staje się mniej zwarty, a kwiatów będzie mniej.

Podłoże dla rozchodnika kamczackiego

Rozchodnik kamczacki wymaga podłoża przepuszczalnego. Dobrze rośnie w ziemi piaszczystej, żwirowej, kamienistej, dobrze zdrenowanej. Odczyn powinien być obojętny albo zasadowy, choć nie jest to warunek konieczny. Nie można sadzić rozchodnika w ziemi gliniastej i ciężkiej, z zalegającą wodą. Mokre, zbite podłoże może prowadzić do gnicia korzeni i nasady pędów. Problem najczęściej pojawia się zimą lub na przedwiośniu, gdy ziemia jest chłodna i długo pozostaje nasycona wodą.

Mrozoodporność rozchodnika kamczackiego

Rozchodnik kamczacki jest odporny na mróz i z powodzeniem może zimować w ogrodzie. W naszych warunkach klimatycznych zwykle nie wymaga okrywania na zimę. Większym zagrożeniem od niskiej temperatury jest dla niego zimowa wilgoć w glebie.

Kiedy i jak sadzić w ogrodzie rozchodnik kamczacki?

Rozchodnik kamczacki najlepiej w ogrodzie sadzić wiosną (kwiecień-maj) lub wczesną jesienią (wrzesień-początek października), aby roślina zdążyła się ukorzenić przed zimą. Rośliny z pojemników można sadzić przez większość sezonu.

Przed sadzeniem konieczne jest dokładne odchwaszczenie stanowiska oraz przygotowanie drenażu (jeśli ziemia jest ciężka). Sadzonkę umieszcza się w niewielkim dołku, na tej samej głębokości, na jakiej rosła dotychczas w doniczce, obsypuje podłożem, dociskając je delikatnie do bryły korzeniowej i obficie podlewa. Aby zapewnić miejsce na rozrastanie się, sadzimy 12-16 roślin/m².

Autor: apugach/ Getty Images Rozchodnik kamczacki

Jak pielęgnować rozchodnik kamczacki?

Pielęgnacja rozchodnika kamczackiego jest prosta. Najwięcej uwagi trzeba poświęcić roślinie zaraz po posadzeniu.

Podlewanie rozchodnika kamczackiego

Młode sadzonki należy podlewać do czasu przyjęcia się, pilnując jednak, aby ziemia nie była mokra. Dobrze ukorzenione egzemplarze wykazują już dużą odporność na suszę i wymagają nawadniania głównie podczas długotrwałej suszy i upałów.

Nawożenie rozchodnika kamczackiego

Rozchodnik nie potrzebuje intensywnego nawożenia, a przekarmianie rośliny przynosi więcej szkody niż pożytku (u silnie nawożonych roślin pędy stają się wiotkie, mniej zwarte i mogą łatwiej się pokładać). W przeciętnej ziemi ogrodowej zazwyczaj wystarczy wiosną zasilić porcją dojrzałego kompostu. W bardzo ubogim podłożu można zastosować małą dawkę nawozu wieloskładnikowego.

Po kwitnieniu warto ściąć pędy z przekwitłymi kwiatami, ale nie jest to konieczne. Owocostany pozostawione na roślinie bywają dekoracyjne także jesienią i zimą.

Rozmnażanie i odmładzanie rozchodnika kamczackiego

Wiosną należy usunąć suche, uszkodzone i przemarznięte fragmenty. W tym czasie można też odmłodzić starsze, mocno rozrośnięte kępy. Rozchodnik łatwo rozmnaża się przez podział. Wykopaną kępę dzieli się na kilka części, z których każda powinna mieć zdrowe korzenie i pędy, a następnie od razu sadzi się je w nowym miejscu. Innym sposobem jest rozmnażanie przez sadzonki pędowe pobierane na początku lata.

Przeczytaj też: Masz "patelnię" na działce? To nie problem. Te kwiaty i krzewy przetrwają największe upały

Zastosowanie rozchodnika kamczackiego w ogrodzie

Rozchodnik kamczacki to roślina wszechstronna. Można ją sadzić:

na skalniakach, murkach i rabatach żwirowych - doskonale prezentuje się między kamieniami, na żwirowych rabatach i w szczelinach murków, tworząc naturalne kompozycje,

- doskonale prezentuje się między kamieniami, na żwirowych rabatach i w szczelinach murków, tworząc naturalne kompozycje, jako roślinę okrywową - nadaje się do obsadzania suchych skarp i większych powierzchni, gdzie pomaga osłonić ziemię,

- nadaje się do obsadzania suchych skarp i większych powierzchni, gdzie pomaga osłonić ziemię, na obwódkach - sprawdza się jako roślina obwódkowa na słonecznych rabatach, przy ścieżkach oraz wzdłuż kamiennych stopni,

- sprawdza się jako roślina obwódkowa na słonecznych rabatach, przy ścieżkach oraz wzdłuż kamiennych stopni, w pojemnikach - doskonale nadaje się do uprawy w misach, donicach, kamiennych korytach na tarasach i balkonach, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego drenażu.

Ze względu na niewielkie wymagania rozchodnik kamczacki świetnie pasuje do ogrodów żwirowych, naturalistycznych, nowoczesnych oraz inspirowanych krajobrazem górskim.

Poznaj też inne gatunki rozchodników:

Murator Ogroduje: Rośliny odporne na suszę w ogrodzie