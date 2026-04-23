Wiosna to najpiękniejsza pora roku, ale nie wszyscy mogą cieszyć się z niej bez ograniczeń. Kiedy tylko zakwitają pierwsze drzewa, w powietrzu zaczynają unosić się pyłki ich kwiatów, które są przyczyną licznych alergii wziewnych.

Jakie drzewa pylą w kwietniu?

W kwietniu pogoda staje się coraz przyjemniejsza, a my nabieramy ochoty na spacery i wycieczki. Niestety, dla osób cierpiących na alergię, taka aktywność na świeżym powietrzu może skończyć się nieprzyjemnie, gdyż w kwietniu pylą kolejne drzewa takie jak brzozy, jesiony, olchy, dęby i topole.

Jako pierwsi na problemy związane z pyleniem drzew narażeni są alergicy uczuleni na pyłki leszczyny i olchy, które zaczynają krążyć w powietrzu już w lutym i marcu. Oba gatunki drzew stanowią dla alergików poważne zagrożenie, ale ponieważ o tej porze roku pogoda nie zachęca jeszcze do spacerów i długiego przebywania na świeżym powietrzu, łatwiej jest uniknąć kłopotliwych objawów związanych z ich pyleniem. Większe problemy zaczynają się w kwietniu.

Pyłki brzozy - najwięcej w kwietniu

Najgroźniejsza z nich jest brzoza, która w cieplejszych rejonach kraju zaczyna kwitnąć już na początku kwietnia, natomiast w najchłodniejszych w połowie tego miesiąca. Ponieważ jednak brzoza należy do grona roślin o wyjątkowo silnych właściwościach uczulających i jest sprawcą największej liczby alergii wziewnych o tej porze roku, osoby wrażliwe na pyłek jej kwiatów powinni unikać przebywania na świeżym powietrzy w czasie ciepłych, słonecznych i pogodnych, ale też wietrznych dni (szczególnie rano i wieczorem) oraz nie planować w tym okresie dłuższych wycieczek do lasów liściastych i parków oraz w okolice, gdzie można spotkać kwitnące brzozy (na spacer lepiej wybrać się zaraz po deszczu, gdyż mokre kwiaty słabiej pylą, a pyłek nagromadzony na różnych powierzchniach zostaje zmyty przez wodę).

Przeczytaj też: Sok z brzozy - jak go pozyskać wczesną wiosną?

W kwietniu pyli też jesion i olcha

W podobnym terminie co brzoza, kwitnie też kolejne silnie uczulające drzewo, czyli jesion. Co ciekawe, jesion nie odpowiada wyłącznie za alergie związane z pyłkiem jego kwiatów, ale może być też sprawcą reakcji krzyżowych, gdyż jego pyłek zbliżony jest budową do pyłku kwiatów oliwki i osoby na niego uczulone, mogą doświadczać podobnych objawów alergicznych także przy kontakcie z kwitnącymi drzewami oliwnymi (np. podczas pobytu na południu Europy, wycieczki do palmiarni, gdzie kwitną oliwki).

W pierwszej połowie kwietnia w niektórych częściach kraju nadal może też jeszcze trwać kwitnienie olchy, która - podobnie jak brzoza i jesion - jest poważnym sprawcą uczuleń.

W drugiej połowie kwietnia pylą dęby

W połowie i pod koniec kwietnia w cieplejszych rejonach kraju rozpoczyna się również kwitnienie dębu (w najchłodniejszej części Polski zakwita on dopiero w maju). I choć pyłek jego kwiatów nie ma tak silnych właściwości uczulających, jak pyłek brzozy, olchy czy jesionu, to drzewo to także zajmuje wysokie miejsce na liście roślin uczulających.

Pyląca topola również dokucza alergikom w kwietniu

Kolejny problem to topola, która w cieplejszych rejonach kraju zakwita już pod koniec marca, natomiast na pozostałym terenie Polski, w pierwszej połowie kwietnia. Drzewo odpowiada za znacznie mniejszą liczbę uczuleń niż poprzednie gatunki, ale także z nim trzeba się liczyć, bo może być sprawcą problemów.

Jesteś alergikiem? W kwietniu uważaj na zarodniki grzybów

W kwietniu w powietrzu zaczynają się też coraz częściej unosić zarodniki grzybów mikroskopijnych (w tym głównie z rodzaju Alternaria i Cladosporium), które u wielu osób wywołują objawy alergii całorocznej. Cociaż ich stężenie na wolnym powietrzu jest najwyższe w pełni sezonu, już w ciepłe i wilgotne dni kwietnia lepiej unikać spacerów do lasu.

Jakie objawy wywołują u alergików pyłki?

Pyłki roślin i zarodniki grzyb u osób na nie wrażliwych, mogą wywoływać cały szereg bardzo uciążliwych objawów, takich jak pieczenie i łzawienie oczu, zapalenie spojówek, drapanie w gardle, kichanie, katar sienny, chrypkę, a nawet duszności i kaszel. Dlatego wiosną alergicy powinni nie tylko śledzić aktualne prognozy pogody, z których można się dowiedzieć, gdzie i kiedy stężenie zarodników grzybów, ale też pyłków kwiatowych jest najwyższe.

Warto też zapoznać się z kalendarzem pylenia roślin na dany rok (można je znaleźć na medycznych stronach internetowych związanych z alergiami). Wiedza o terminie kwitnienia i pylenia poszczególnych gatunków jest bardzo ważna, bo nie wszystkie rośliny kwitną w tym samym czasie na terenie całego kraju (różnica między terminami ich kwitnienia może wynosić nawet dwa tygodnie), a dzięki szczegółowym informacjom na ten temat, będzie można łatwiej zaplanować aktywność na świeżym powietrzu i ograniczyć kontakt z drażniącymi pyłkami.

Może Cię też zainteresuje: