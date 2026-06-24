Większość roślin uprawianych w ogrodach preferuje podłoża o pH zbliżonym do obojętnego a tylko nieliczne dobrze rosną na kwaśnych glebach. Zazwyczaj sadzi się je na szerszą skalę – na sprzedaż owoców lub uprawia na wrzosowiskach. Które gatunki roślin sadzonych w ogrodach można zaliczyć do roślin lubiących kwaśną glebę?

Co to są rośliny kwasolubne?

Gatunki należące do roślin kwasolubnych mogą rosnąć w podłożu o odczynie lekko kwaśnym (pH od 5,5–6,5) po skrajnie kwaśny (<4,5). W ich przypadku nawet pielęgnacja przebiega nieco inaczej niż przy tradycyjnej uprawie. Przede wszystkim nie powinno się stosować nawozów organicznych i mineralnych, które podwyższają odczyn gleby. Natomiast wykorzystuje się nawozy zakwaszające (np. siarczan amonu). Ważna jest także jakość wody – o ile mamy taką możliwość zaleca się wykorzystywać deszczówkę, wodę odstaną lub „uzdatnioną” sokiem z cytryny.

Ponadto wiele roślin kwasolubnych (zwłaszcza rośliny wrzosowate) bardzo słabo pobiera wodę i składniki pokarmowe. Korzenie roślin mają słabą zdolność sorpcyjną (wytwarzają niewielką liczbę włośników). Dlatego istotne jest aplikowanie szczepionek mikoryzowych. Zabieg poprawia wzrost, kwitnienie i zdrowotność zieleni. Oto krótki przegląd najpopularniejszych roślin kwasolubnych.

Kwasolubne rośliny owocowe

Borówka amerykańska (czyli borówka wysoka) – krzewy dorastają do 2-3 m wysokości. Teoretycznie można uprawiać je w ogrodzie z gatunkami ozdobnymi. W praktyce jednak pojedynczo słabą rosną. Lepiej sadzić je w większych grupach. Wymagają bardzo niskiego pH (3,8-4,8). Do popularnych odmian zalicza się m.in. 'Bluecrop' , 'Bluejay', 'Bluetta' i 'Bluegold'. Krzewy wykorzystuje się głównie na owoc deserowy.

Borówka brusznica – zimozielona krzewinka osiąga 20-30cm wysokości. Uprawia się ją zarówno na plantacjach jak i w ogrodach (np.: we wrzosowisku). Wymaga gleb silnie kwaśnych (pH 3,5 do 4,5). Jest ozdobna zarówno z drobnych, błyszczących liści, kremowych kwiatów jak i czerwonych owoców. Owoce często wykorzystuje się do przetworów i jako dodatek do mięs.

Borówka czarna (jagoda). W Polsce najczęściej pozyskuje się ją z lasów. W uprawie jest mało znana – jednak sadzonki coraz częściej spotyka się w centrach ogrodniczych. Należy zapewnić jej warunki zbliżone do naturalnych. W środowisku naturalnym traktuje się ją jako wskaźnik gleb kwaśnych.

Żurawina wielkoowocowa – to płożąca krzewinka uprawiana zarówno na szerszą skalę jak i w ogrodach przydomowych. Może być ciekawym urozmaiceniem wrzosowiska. Lubi gleby silnie kwaśne (pH 3,2–4,5). Jej owocami często przyprawia się dania z mięs.

Autor: / photohampster/ Getty Images Borówka amerykańska, znana również jako borówka wysoka, to krzew owocowy z rodziny wrzosowatych

Jakie krzewy i krzewinki lubią kwaśną ziemię?

Wrzos pospolity – krzewinka osiąga 30-40cm. Poszczególne odmiany kwitną od końca sierpnia do listopada. Tradycyjny wrzos kwitnie na liliowo, ale na rynku można dostać odmiany o białej, żółtej, różowej lub czerwonej barwie. To podstawowy gatunek na wrzosowiska (jak sama nazwa wskazuje). Ponadto można wykorzystać ją do tworzenia obwódek, rabat, uprawy w pojemnikach i dekoracji nagrobków. Lubi gleby kwaśne i silnie kwaśne (4,5-5,0).

Wrzosiec – z wyglądu jest podobny do wrzosu. Główną różnicą jest termin kwitnienia: wrzośce kwitną wiosną. To ważna „pozycja” we wrzosowisku. Preferuje gleby silnie kwaśne (4,0-4,5). W uprawie często spotyka się wrzosiec krwisty, bagienny i darlejski.

Różanecznik – krzew najczęściej dorasta do 2 m wysokości. Posiada duże skórzaste, częściowo zimozielone liście. Kwitnie od maja do lipca. Kwiaty mogą mieć zróżnicowaną barwę. Najlepiej rośnie w podłożach o ph=4,0-5,0. Nadaje się na wrzosowiska, nieformowane żywopłoty, wysokie rabaty i do parków. Ważna „pozycja” w ogrodach angielskich.

Azalia – jest często mylona z różanecznikiem. Azalie mają mniejsze liście. W przeciwieństwie do różaneczników zrzucają je na zimę. Optymalne pH gleby wynosi 4,5-5,0.

Hortensja – poszczególne gatunki hortensji różnią się wyglądem, zwykle jednak nie przekraczają 1-2 m wysokości. Wytwarzają duże, baldachowate kwiatostany. Kwitną od lipca do września. Barwa ich kwiatów często zależy od pH gleby (na kwaśnym podłożu kwitnie na niebiesko, na zasadowym na różowo). To ważny gatunek przy komponowaniu rabat, ozdobie ogrodzeń, ścian i budynków. Nadaje się na kwiat cięty.

Te drzewa potrzebują kwaśnej ziemi

Magnolia – poszczególne gatunki osiągają 2- 8 m wysokości. Najlepiej sadzi je jako solitery – krzewy mają efektowny wygląd. Lubią podłoża lekko kwaśne o pH 5,0-6,0.

Jakie kwiaty do kwaśnej ziemi?

Szachownica kostkowata – ta bylina cebulowa nie jest typową rośliną kwasolubną, ale dobrze rośnie na lekko kwaśnych podłożach (pH w granicach 6,0). Kwitnie na purpurowobrunatno od kwietnia do maja. Osiąga wysokość do 40 cm. Dobrze wygląda posadzona na rabatach.

Kroplik jednoroczny – osiąga do 60 cm wysokości. Kwitnie od lipca do września. Ma dzwonkowate kwiaty o biało-różowej lub żółto różowej barwie. Wykorzystuje się ją do uprawy w pojemnikach i jako dekorację obrzeży oczek wodnych. Dobrze znosi lekko kwaśne gleby.

Z roślin mniej znanych na kwaśnym podłożu warto rozważyć uprawę modrzewnicy, żarnowca miotlastego, kiścienia wawrzynowego, enkianta dzwonkowatego i golterii rozesłanej.

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Autor: emer1940/ Getty Images Wrzosowisko może stać się najciekawszym zakątkiem w ogrodzie

Praktyczne metody zakwaszania gleby: nawozy i naturalne dodatki

Utrzymanie niskiego pH gleby to proces ciągły, który wymaga regularnych zabiegów. Najskuteczniejsze jest działanie dwutorowe, łączące metody naturalne z nawożeniem mineralnym. Przed posadzeniem roślin warto głęboko wymieszać ziemię ogrodową z kwaśnym torfem wysokim, przekompostowanym igliwiem lub szyszkami. Działają one szybko, ale ich efekt jest stosunkowo krótkotrwały.

Długofalowe utrzymanie kwaśnego odczynu zapewnia regularne stosowanie ściółki z materiałów organicznych, takich jak nieodkwaszona kora sosnowa, trociny czy zrębki z drzew iglastych. Rozkładając się, powoli uwalniają związki zakwaszające podłoże. Proces ten można wspomagać, stosując specjalistyczne nawozy zakwaszające, np. siarczan amonu lub siarczan potasu, a także dedykowane mieszanki do roślin wrzosowatych, które wspierają utrzymanie optymalnego pH.

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