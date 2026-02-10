Ogrzewanie domu 2026

Jak ogrzewać dom? To pytanie, które zadają sobie wszyscy inwestorzy. Odpowiedź na nie obecnie jest szczególnie trudna. Z jednej strony wychodzimy z kryzysu energetycznego i ceny powoli się normalizują, z drugiej – następują zmiany przepisów, które w niezbyt odległej przyszłości ograniczą opłacalność stosowania niektórych źródeł ciepła.

Warto to wziąć pod uwagę, planując budowę domu i wybór systemu grzewczego. My analizujemy przede wszystkim, jaki jest obecnie koszt uzyskania 1 kWh ciepła z różnych paliw. Wyjaśniamy też, jaka jest obecnie sytuacja na rynku źródeł energii i jakie źródło ogrzewania jest obecnie najbardziej opłacalne.

Jakie są koszty ogrzewania domu w 2026? Prognozy i porównanie

Wiedząc, jaki jest koszt uzyskania ciepła z różnych źródeł, można obliczyć, ile zapłacimy za ogrzewanie domu. W tym celu trzeba sięgnąć na przykład do projektu lub świadectwa charakterystyki energetycznej, w którym będzie podane zapotrzebowanie domu na tak zwaną energię użytkową. Jeśli nie dysponujemy tymi dokumentami, możemy skorzystać z internetowych kalkulatorów zapotrzebowania na ciepło. Najlepiej wybrać taki, w którym należy podać jak najbardziej szczegółowe informacje o konstrukcji i ociepleniu domu.

Można przyjąć szacunkowe wartości zależnie od czasu, kiedy był wznoszony dom, i jakości jego ocieplenia. Przyjmuje się, że w przypadku domów budowanych w nieodległych latach i ocieplonych zapotrzebowanie na ciepło wynosi 100 kWh/m²/rok. Dla domów starych nieco ocieplonych można przyjąć 150 kWh/m²/rok, a dla nieocieplonych nawet ponad 200 kWh/m²/rok. Nowo wznoszone domy energooszczędne powinny mieć zapotrzebowanie na ciepło nie większe niż 50 kWh/m²/rok.

Koszty ogrzewania domu 100 m²

Znając koszty energii cieplnej z różnych źródeł, możemy skalkulować koszty ogrzewania domu. Przyjmijmy taki o powierzchni ogrzewanej 100 m². Wyniki pokazujemy w tabeli poniżej.

Najmniejsze koszty ogrzewania przy aktualnych cenach z początku 2026 r. zapewnia zastosowanie gruntowej pompy ciepła, która jest najwydajniejszym urządzeniem grzewczym, jednak koszt inwestycji jest wysoki. W przypadku pompy powietrznej koszty ogrzewania są zdecydowanie wyższe.

Wzrasta koszt ogrzewania pelletem drzewnym. Za certyfikowany pellet klasy A1 (luzem, z dostawą przy większych zamówieniach) zapłacimy obecnie 1800–2300 zł/tonę. Zdarzają się też oferty droższe, nawet powyżej 3000 zł/tonę. Różnice wynikają m.in. z kosztów transportu i lokalnych cen surowca. Jeszcze jesienią 2025 pellet kosztował 1700–1800 zł/tonę, a latem 2025: 1200–1500 zł/t. Ceny pelletu rosną w związku z panującymi warunkami pogodowymi. W zestawieniu poniżej założyliśmy średni koszt 2000 zł/tonę.

Tańsze jest ogrzewanie drewnem w kotle zgazowującym. Jednak jest to propozycja dla osób, które mają czas i chęć na pracę związaną z obsługą ogrzewania. Równie tanie jest opalanie domu węglem, choć jego ceny również uległy zmianie w ostatnich latach.

Kolejny próg to ogrzewanie domu gazem ziemnym, gazem LPG lub drewnem w zwykłym kotle. Taryfy gazowe dla gospodarstw domowych pozostają regulowane przez państwo do 2027 r., ale mogą wzrosnąć w przyszłości w przypadku uwolnienia cen rynkowych. Jeśliby wybierać z tych paliw, to najlepszy wydaje się kocioł na gaz, bo nie wymaga żadnej pracy na co dzień. Jednak trzeba się liczyć z tym, że kotły gazowe przestaną być dotowane, a od 2030 r. będzie możliwy tylko montaż kotłów gazowych w układach hybrydowych.

Znacznie droższe jest ogrzewanie domu olejem opałowym, nie dziwi więc bardzo małe zainteresowanie tym rozwiązaniem.

Najwięcej zapłacimy, ogrzewając dom tradycyjnymi urządzeniami elektrycznymi. Ceny energii elektrycznej w Polsce mogą być wyższe niż w 2025 r., ponieważ państwo nie planuje dalszego zamrażania taryf elektrycznych, a opłaty regulacyjne i dystrybucyjne rosną, co może podnosić rachunki gospodarstw domowych. Za takim wyborem przemawiają nieduże nakłady początkowe, bezobsługowość i możliwość bardzo łatwego zainstalowania w każdym domu.

Koszty ogrzewania domu 100 m² różnymi paliwami – porównanie

Założenia: dom 100 m²

Zapotrzebowanie:

dom stary, nieocieplony – 200 kWh/m²/rok

dom stary, nieco ocieplony – 150 kWh/m²/rok

dom współczesny, ocieplony – 100 kWh/m²/rok

dom energooszczędny – 50 kWh/m²/rok

Rodzaj ogrzewania Koszt 1 kWh energii [zł] Dom stary, nieocieplony (zapotrzebowanie na ciepło 200 kWh/m²/rok) [zł] Dom stary, nieco ocieplony (zapotrzebowanie na ciepło 150 kWh/m²/rok) [zł] Dom współczesny, ocieplony (zapotrzebowanie na ciepło 100 kWh/m²/rok) [zł] Dom energooszczędny (zapotrzebowanie na ciepło 50 kWh/m²/rok) [zł] Pompa ciepła gruntowa 0,31 6200 4650 3100 1550 Pompa ciepła powietrzna 0,42 8400 6300 4200 2100 Grzejniki elektryczne 1,15 23 000 17 250 11 500 5750 Gaz ziemny 0,42 8400 6300 4200 2100 Gaz LPG 0,41 8200 6150 4100 2050 Olej opałowy 0,47 9400 7050 4700 2350 Pellety drzewne 0,50 10000 7550 5000 2500 Drewno opałowe/kocioł zgazowujący 0,30 6000 4500 3000 1500 Drewno opałowe/kocioł tradycyjny 0,39 7800 5850 3900 1950 Węgiel kamienny 0,31 6200 4650 3100 1550

Ogrzewanie elektryczne i alternatywne źródła – kiedy się opłaca

Czy inwestować w ogrzewanie elektryczne? W tym przypadku pod uwagę trzeba wziąć wiele czynników. Cena energii elektrycznej jest regulowana przez państwo, które w razie potrzeby wprowadza mechanizmy ochronne dla obywateli. To daje pewne poczucie bezpieczeństwa. Poza tym wszystko zależy od tego, jakie urządzenia elektryczne chcemy zastosować. Elektryczne grzejniki i folie grzewcze mają sprawność bliską 100%, czyli za 1 kWh energii cieplnej zapłacimy tyle, ile za kilowatogodzinę prądu. Tego rodzaju instalacja grzewcza jest prosta do wykonania i nie wymaga wielkich nakładów. Nie ma potrzeby budowy kotłowni, kominów, rozbudowanej instalacji. Same urządzenia nie stanowią wielkiego kosztu.

Alternatywą są pompy ciepła (powietrzne lub gruntowe), które uznaje się za najbardziej wydajne urządzenia grzewcze. Ich średnioroczna sprawność wynosi ponad 300% – w przypadku powietrznych, a nawet ponad 400% – dla gruntowych. Z 1 kWh energii elektrycznej mogą bowiem dostarczać odpowiednio ponad 3 albo ponad 4 kWh ciepła, które pozyskują z powietrza bądź ziemi. Konieczne jest jednak poniesienie stosunkowo dużych nakładów na ich zakup.

W 2022 r. sprzedaż pomp ciepła była na rekordowo wysokim poziomie. W kolejnych latach zainteresowanie nimi wyraźnie spadło. To efekt przede wszystkim gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej i niepewności co do dalszych ich zmian, ale także informacji o przypadkach nieefektywnego działania pomp ciepła – zapewne w wyniku zastosowania tych urządzeń w budynkach nieocieplonych, z grzejnikami, o bardzo wysokim zapotrzebowaniu na ciepło, jak również nieprawidłowego ich doboru czy montażu przez pseudofachowców. Kończyło się to zaskakująco wysokimi rachunkami na prąd.

Pompy ciepła są wskazywane jako urządzenia grzewcze, które mają posłużyć realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej w najbliższych latach. W nowelizacji dyrektywy budynkowej przegłosowanej przez Parlament Europejski 12 marca 2024 r. znalazły się zapisy mówiące o konieczności powszechnego stosowania elektrycznych urządzeń grzewczych w budownictwie. Jako optymalne rozwiązanie wskazywane jest zasilanie budynków w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a obecnie najefektywniejszym tego typu rozwiązaniem jest pompa ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną.

Unia Europejska zapowiada opracowanie strategii promowania pomp ciepła. Rozważa się wprowadzenie osobnych taryf na prąd i zlikwidowanie bądź przynajmniej obniżenie podatku VAT w tych taryfach. Takich rozwiązań należy się spodziewać również w Polsce.

Ile teraz kosztuje u nas energia elektryczna?

W 2026 roku zniknęły mechanizmy szerokiego zamrażania cen energii elektrycznej obowiązujące w poprzednich latach. Od 1 stycznia 2026 r. gospodarstwa domowe płacą za energię elektryczną według taryf zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w taryfach na 2026 r. wynosi ok. 495,16 zł netto za 1 MWh (czyli ok. 0,495 zł netto za 1 kWh). To oznacza spadek o ok. 14% względem taryf zatwierdzonych pod koniec 2025 r. i niemal taki sam poziom jak "zamrożona" cena z 2025 r. (ok. 500 zł/MWh).

Do ceny energii należy doliczyć opłaty dystrybucyjne, które w 2026 r. poszły w górę średnio o 7,6–9,4% w porównaniu z 2025 r. Dystrybucja obejmuje m.in. opłatę systemową, opłatę OZE, opłatę mocową i inne narzuty ustawowe.

Obliczmy więc, ile zapłacimy za ciepło z prądu. W przypadku grzejników i innych elektrycznych urządzeń grzewczych o sprawności 100% średni koszt wyniesie ok. 1,15 zł/kWh. W odniesieniu do pomp ciepła powietrznych przyjmijmy sprawność 300%, a gruntowych 400%. Otrzymamy odpowiednio 0,38 zł/kWh przy pompie powietrznej i 0,29 zł/kWh przy gruntowej.

i Autor: TERMOFOL/ Materiały prasowe Zalety folii grzewczej to niewielka grubość i łatwość dopasowania do kształtu podgrzewanej podłogi lub ściany

Kotły na pellet – koszty 2026 i zalety

Pellet to paliwo produkowane z trocin drzewnych. Polska jest dużym producentem drewna, więc można się spodziewać, że rynek peletów będzie stabilny. Pelety są uważane za paliwo ekologiczne, głównie ze względu na teoretycznie zerowy bilans emisji CO 2 (podczas spalania drewna emitowane jest tyle CO 2 , ile wcześniej drzewa pochłonęły z atmosfery w procesie fotosyntezy) i możliwość stosunkowo szybkiego odtwarzania zasobów surowca, z którego powstają. Charakteryzują się dobrym i czystym spalaniem z niewielką ilością popiołu.

Na rynku znajdziemy pelety bez potwierdzonej jakości oraz takie z certyfikatami klasy EN Plus A1 lub DIN Plus. Wartość opałowa peletów z certyfikatem DIN Plus wynosi 18 MJ/kg. Certyfikowane pellety drzewne na początku 2026 r. kosztują mniej więcej 2000 zł/t, czyli 2 zł/kg. Nowoczesne kotły na pelety są sterowane elektronicznie. Można przyjąć dla nich sprawność na poziomie 80%. Mając te dane, możemy obliczyć, że 1 kWh ciepła z peletów kosztuje 0,50 zł.

i Autor: Patrycja Wiktor Piec na pelet

Czy opłaca się palić drewnem?

W Polsce drewno opałowe jest łatwo dostępne, a ogrzewanie domów drewnem jest tanie. Wymaga jednak nakładu pracy własnej, żeby przygotować polana na opał. Musimy mieć też kotłownię z odpowiednim kominem oraz miejsce na składowanie paliwa, które powinno być suche. Korzystanie z kotła na drewno wymaga też stałej obsługi. Za metr przestrzenny grabu, buku lub dębu, które mają najwyższą kaloryczność, trzeba zapłacić średnio 500 zł. Mniej efektywne podczas spalania gatunki – brzozę, sosnę, olchę – można kupić o 100-150 zł taniej. Wielu właścicieli domów może mieć własny opał, ponieważ 18% lasów jest w rękach prywatnych.

Są dwie możliwości ogrzewania domu drewnem. Możemy wykorzystać zwykły kocioł na drewno, którego sprawność wynosi mniej więcej 65%, albo zdecydowanie lepszy pod tym względem kocioł zgazowujący drewno o sprawności 85%.

Ogrzewanie gazowe, czyli gaz ziemny. Czy warto jeszcze zakładać ogrzewanie gazowe?

Jest od lat powszechnie stosowany do ogrzewania domów. O jego popularności decyduje to, że nie jest bardzo drogi, a jednocześnie ogrzewanie gazem jest praktycznie bezobsługowe. Kocioł gazowy można nawet powiesić na ścianie, i to niekoniecznie w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni.

Przez wiele lat ceny gazu ulegały tylko niewielkim wahaniom. Po kryzysie energetycznym, który spowodował drastyczny wzrost cen, żeby uchronić odbiorców gazu przed bardzo wysokimi rachunkami, w 2023 r. i I połowie 2024 r. rząd zamroził ceny gazu dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. Dzięki temu za 1 m³ gazu ziemnego w taryfie W-3.6 razem z abonamentem, opłatami dystrybucyjnymi i podatkiem VAT płaciło się 3,30 zł. W II połowie 2024 r. zaczęło się odmrażanie cen gazu. Koszt gazu wzrósł o mniej więcej 25% do 4,12 zł/m³. Na sezon 2025/2026 (do 30 czerwca 2026 r.) regulator rynku, Urząd Regulacji Energetyki (URE), zatwierdził nową taryfę dla PGNiG Obrót Detaliczny (największego sprzedawcy gazu w Polsce), w której cena paliwa gazowego dla gospodarstw domowych została obniżona o około 14,8% wobec poprzedniego okresu.

Myśląc o ogrzewaniu gazowym w dłuższej perspektywie, warto także wiedzieć, że taryfy na gaz ziemny są regulowane przez państwo do 2027 r. Później ceny będą uwolnione, czyli ustalane rynkowo, podobnie jak w przypadku gazu płynnego LPG. Rynek gazu w Polsce jest praktycznie zmonopolizowany przez PGNiG, więc to ono będzie dyktować ceny. Planowane jest także odchodzenie od paliw kopalnych (patrz ramka poniżej), co będzie się wiązać z restrykcjami i dodatkowymi opłatami.

i Autor: Piotr Mastalerz Koszty ogrzewania propanem ze zbiornika na własnej działce można zmniejszyć, jeżeli zatankujemy zbiornik latem

Czy nadchodzi koniec korzystania z paliw kopalnych? Decyzja, czym ogrzewać dom, zwłaszcza w dłuższej perspektywie, jest trudna. Parlament Europejski w marcu 2024 r. przyjął nowelizację dyrektywy budynkowej, w której wprowadzono od 2025 r. zakaz dotowania kotłów na paliwa kopalne (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy). Od 2030 r. nie powinno się instalować niezależnych kotłów na paliwo kopalne w nowych budynkach, a do 2040 r. takie urządzenia grzewcze powinny być zlikwidowane w istniejących budynkach. Dopuszcza się stosowanie kotłów na paliwa kopalne w systemach hybrydowych, wykorzystujących na przykład pompy ciepła lub instalacje solarne. Kocioł na paliwo kopalne może być wtedy używany jako źródło szczytowe. Ponadto od 2027 r. (lub 2028 r.) będzie wprowadzony dodatkowy podatek dla domów ogrzewanych paliwami kopalnymi. Jest to efekt wdrożenia systemu ETS-2, czyli opłat za emisję CO 2 od paliw kopalnych w budownictwie. Szacuje się, że w przypadku domów z ogrzewaniem węglowym może być to opłata rzędu 1000 zł rocznie. Ponieważ emisja z gazu jest mniejsza, również opłata byłaby niższa. A biorąc pod uwagę powyższe, trudno przewidzieć, jak będą się kształtować koszty ogrzewania domów paliwami kopalnymi w przyszłości.

Ogrzewanie domu gazem płynnym LPG. Ile kosztuje napełnienie zbiornika 2700 l?

Sieć gazowa nie pokrywa całego obszaru kraju. Tam, gdzie nie jest dostępny gaz z sieci, można zainstalować na działce zbiornik na gaz ciekły (skroplony propan) i korzystać z takiego kotła jak na gaz ziemny. Zbiornik o pojemności 2700 l można mieć na własność i kupować samo paliwo u dowolnego dystrybutora. Można też go wydzierżawić i zawrzeć wieloletnią umowę na dostawę gazu z firmą, która go zainstalowała.

Ceny gazu LPG są regulowane przez rynek – każdy dostawca ustala sam taką cenę, jaką chce. Zależnie od dystrybutora i rejonu kraju oraz zamówionej ilości paliwa ceny propanu na początku 2026 roku są na poziomie 2,70 zł/litr. Jeśli wartość opałowa propanu wynosi około 24 MJ/l, a sprawność kondensacyjnych kotłów gazowych jest na poziomie 95%, to za 1 kWh ciepła otrzymanego z gazu płynnego trzeba zapłacić 0,43 zł.

Ogrzewanie olejem opałowym. Jakie są wady tego paliwa?

To paliwo nie jest obecnie szczególnie popularne w naszym kraju, co wynika z ograniczeń technicznych. Kocioł olejowy jest dość duży, wymaga dużej kotłowni oraz miejsca na minimum 1000-litrowy zbiornik oleju. Koszt ogrzewania domu olejem opałowym jest trudny do przewidzenia, ponieważ ceny są wolne, jak w przypadku gazu płynnego, i w ostatnich latach znacznie wzrosły, a na przestrzeni wielu lat bywały też spore ich wahania.

Cena oleju opałowego na początku 2026 roku wynosi 4,20-4,22 zł/l. To oznacza, że ceny oleju opałowego w 2026 r. są nieco niższe niż w wielu miesiącach 2024 i 2025 r., kiedy często przekraczały 4,3–4,5 zł/l i sięgały nawet powyżej 5 zł/l w niektórych okresach sezonowych. Wartość opałowa oleju wynosi 39 MJ/l, sprawność instalacji z kotłem olejowym to 90%. Po wykonaniu obliczeń otrzymujemy koszt wytworzenia ciepła na poziomie 0,43 zł/kWh.

Ogrzewanie węglem kamiennym – minusy i plusy

To paliwo kopalne, które przez wiele lat było najpopularniejszym i najtańszym materiałem używanym do ogrzewania domów. Węgiel odpowiada za wysokie zanieczyszczenie powietrza, dlatego konieczne jest zlikwidowanie w naszych domach kopciuchów. W wielu województwach, miastach lub gminach działają już uchwały antysmogowe, które zakazują używania miału węgla kamiennego oraz nakazują stopniową likwidację przestarzałych urządzeń grzewczych, tak zwanych kopciuchów.

Pomimo stopniowej transformacji energetycznej i spadku udziału węgla w elektroenergetyce, kotły węglowe są wciąż używane w niektórych domach do ogrzewania, zwłaszcza tam, gdzie nie ma alternatywy. Aktualne ceny węgla kamiennego w lutym 2026 r.:

ekogroszek luzem: ok. 1500 zł/t

groszek workowany: ok. 1500 zł/t

orzech (luzem): ok. 1250–1310 zł/t

kostka (luzem): ok. 1370 zł/t

To oznacza, że realne ceny węgla dostarczanego dziś do indywidualnych odbiorców są często niższe niż średnia roczna z 2025 r. (ok. 1601,70 zł/t), ale nadal wyraźnie wyższe niż jeszcze kilka lat temu przed wzrostami cen węgla. Orientacyjny koszt 1 kWh ciepła z węgla kamiennego w lutym 2026 r. to około: 0,29 zł/kWh (kocioł z podajnikiem) i 0,33 zł/kWh (kocioł tradycyjny).

i Autor: Getty Images Kopciuchy, czyli piece, które nie spełniają norm nie powinny już działać na Mazowszu od stycznia 2023

Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie – praktyczne wskazówki Denis Zięć, inżynier działu badawczo-rozwojowego w firmie Sunex Jednym z głównych czynników wpływających na koszty ogrzewania w budynku jest wybór źródła ciepła. Zakładając, że rozważamy nowoczesne wysokosprawne urządzenia, wybór jest często uzależniony od kosztów paliwa czy energii elektrycznej. Jednak dobrze zaplanowana inwestycja nie powinna się opierać jedynie na obecnych cenach, ale również na czynnikach, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się ich w przyszłości, jak na przykład planowana do wprowadzenia w 2027 r. opłata za emisję CO2 od ogrzewania gazem lub węglem. Kiedy zdecydujemy się już na rodzaj źródła ciepła, jednym z najczęściej popełnianych błędów wpływających na koszt ogrzewania jest nieodpowiedni dobór wielkości urządzenia w odniesieniu do obciążenia cieplnego budynku. W przypadku kotłów grzewczych (gazowych i na paliwa stałe) najczęściej mamy do czynienia z przewymiarowaniem urządzenia. W efekcie zakres modulacji mocy cieplnej kotła może nie pozwolić osiągnąć na tyle niskiej mocy, aby dopasować się do obciążenia cieplnego. Zostaje wygenerowana nadwyżka ciepła, która w danej chwili nie jest potrzebna. Wpływa to na podwyższone koszty ogrzewania, szczególnie wiosną i jesienią, kiedy temperatury nie są jeszcze tak niskie jak w zimie. Z odwrotną sytuacją spotykamy się w przypadku pomp ciepła. Niedoszacowanie strat ciepła budynku skutkuje doborem urządzenia o zbyt małej wydajności cieplnej. Jest to często podyktowane pozorną oszczędnością podczas zakupu urządzenia – mniejsze jednostki są tańsze. Już podczas eksploatacji instalacji okazuje się, że pompa ciepła zużywa więcej energii w porównaniu ze wstępnymi szacunkami określonymi na etapie planowania inwestycji. Dzieje się tak dlatego, że pracuje ona przez większość sezonu grzewczego na maksymalnych parametrach, w efekcie czego uzyskuje niższą od optymalnej efektywność. Dodatkowo może się okazać, że aby utrzymać komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, konieczne będzie częste uruchamianie szczytowego źródła ciepła, którym na ogół jest energochłonna grzałka elektryczna. Żeby tego uniknąć, dobór źródła ciepła warto zlecić profesjonalnej firmie projektowej lub producentowi urządzeń grzewczych, którzy rzetelnie obliczą obciążenie cieplne budynku. Bez względu na wybór źródła ciepła bezpośredni wpływ na koszty ogrzewania ma izolacyjność termiczna budynku. Pozorne oszczędności na ociepleniu ścian i stropów oraz jakości stolarki okiennej przełożą się na większe straty ciepła, a co za tym idzie, więcej energii będzie potrzeba, żeby te straty pokryć. A to oznacza wyższe koszty ogrzewania.

