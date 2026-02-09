Murator Remontuje #2: Ogrzewanie elektryczne Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Miejsca, gdzie gromadzący się śnieg i lód są najbardziej uciążliwe i niebezpieczne dla mieszkańców, to strefa wejścia do domu, w tym wjazd na posesję, podjazd do garażu, chodnik prowadzący do wejścia do budynku, a także schody zewnętrzne. Elektryczne ogrzewanie skutecznie zapobiega oblodzeniu tych powierzchni. Zmniejsza ryzyko wypadku i pozwala uniknąć kłopotów i niebezpieczeństw grożących zarówno ludziom, jak i konstrukcji budynku oraz zamontowanym w nim instalacjom.

Zamarzająca woda nie tylko powoduje oblodzenie nawierzchni wokół budynku, ale może uszkodzić rury, spowodować ich pękanie, rozszczelnienie, gdy podczas mrozów znajduje się w rurociągu i, zmieniając swój stan skupienia z ciekłego na stały, zwiększa swoją objętość i napiera na ścianki rurociągu z większą siłą. Gromadzący się śnieg może zbyt mocno obciążyć połać dachową i system orynnowania, co w skrajnym przypadku doprowadzi do ich zniszczenia. Ponadto zamarzająca woda utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia odwodnienie dachu. Zagrożenie stwarzają również tworzące się sople. Oblodzenie może też powodować kłopoty z otwieraniem bramy wjazdowej, gdy pojawi się na prowadnicy w przypadku bramy przesuwnej.

Jak działa ogrzewanie wokół domu?

Natychmiast, gdy jest taka potrzeba, system przeciwoblodzeniowy zostaje aktywowany, zaczyna topić śnieg i lód. Wyłącza się, gdy tylko spełni swoje zadanie – powierzchnie lub elementy zostaną ogrzane i osuszone. Gdyby system działał przez wiele godzin bez uzasadnionej potrzeby, można byłoby się później niemile rozczarować po otrzymaniu rachunków za energię elektryczną. Aby do tego nie dopuścić, stosuje się właśnie automatyczne sterowanie.

Oprócz samych elementów grzejnych trzeba więc jeszcze skompletować czujniki do monitorowania warunków atmosferycznych i otoczenia, odpowiednio dobrane do miejsca montażu, a także regulator, który będzie sterował pracą ogrzewania. Do wyboru są różne możliwości – od najprostszych termostatów przez regulatory elektroniczne aż po sterowniki z dodatkowymi funkcjami, na przykład możliwością programowania czy wyświetlaczem. Im regulator jest bardziej rozbudowany i zaawansowany technologicznie, tym zazwyczaj więcej kosztuje, ale w zamian zyskujemy oszczędną eksploatację i komfort, bo w ogóle nie jesteśmy zaangażowani w obsługę ogrzewania.

W przypadku schodów najwygodniej zastosować kable grzejne, bo można łatwo dopasować ich układ do wymiarów stopn

Ogrzewanie chodnika, podjazdu - specyfika

Zanim wybierzemy konkretny rodzaj instalacji przeciwoblodzeniowej, musimy określić, jaką rolę ma pełnić oraz w jakich miejscach chcemy ją zastosować. Niektóre systemy są przeznaczone do montażu w nawierzchniach, a ich konstrukcja pozwala na przykrycie ich warstwą wykończeniową i obciążenia wynikające z ruchu pieszych i samochodów. Inne przystosowane są do układania w otwartej przestrzeni i mogą pozostać nieosłonięte, przeznaczone do montażu na połaciach dachowych, w systemach orynnowania, na instalacjach i elementach infrastruktury.

Pamiętajmy, że systemy przeciwoblodzeniowe zwykle instaluje się na stałe, więc muszą być odporne na warunki pogodowe występujące zarówno zimą, jak i latem, a te są przecież ekstremalnie różne. Przewody elektryczne do stosowania na zewnątrz oprócz odporności na niskie temperatury i wilgoć, nie ulegają zniszczeniu wystawione na działanie promieni słonecznych, dzięki zewnętrznej powłoce niewrażliwej na działanie promieniowania UV.

Kable lub maty grzejne Mniej pracochłonny montaż czeka nas, gdy wybierzemy maty, ale jest możliwy na większych, równych i płaskich powierzchniach. W tym przypadku kabel grzejny przymocowany jest fabrycznie w regularnych odstępach do wytrzymałej siatki. Mata doskonale sprawdzi się do podgrzewania chodników, podjazdów, ewentualnie wejścia do budynku, gdy powierzchnia jest odpowiednio duża. Może być ułożona w warstwie piasku, która stanowi podbudowę do nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych lub asfaltu. Można też ją umieścić w warstwie betonu i wykonać nawierzchnię z tego materiału. Tylko niektóre maty można stosować na podłożu z asfaltu i na powierzchniach zawierających masy bitumiczne. Muszą mieć fluoropolimerowy płaszcz ochronny odporny na zawarte w nich związki chemiczne. Z kolei większe możliwości zastosowań mają kable grzewcze. Ich zaletą jest możliwość ułożenia na powierzchniach o nieregularnym kształcie, niewielkich i zbyt wąskich, by zmieścić maty, na przykład na schodach zewnętrznych czy w korytkach odwodnienia liniowego (stosowanych w zagłębieniach terenu, na przykład wzdłuż wjazdu do garażu zlokalizowanego poniżej poziomu terenu lub na dużych powierzchniach utwardzonych). Dobrze też sprawdzą się tam, gdzie chcemy zróżnicować odległości między przewodami grzejnymi, by uzyskać większą lub mniejszą moc. Najgęściej mogą być ułożone w odstępach co 5 cm. Im rzadziej, tym moc będzie mniejsza. Wszystkie systemy przeznaczone do montażu w nawierzchniach muszą być wyposażone w czujniki gruntowe, które wykryją obecność śniegu i lodu. Najlepiej nadają się do tego czujniki temperatury i wilgotności, bo właśnie od tych dwóch wielkości zależy, czy powstanie oblodzenie – niska temperatura i wysoka wilgotność.

Elementy grzewcze układa się na dolnym fragmencie połaci dachowej

Instalacja elektryczna na zewnątrz - na co zwracać uwagę?

Na zewnątrz nie można stosować elektrycznych kabli i mat, które są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach w budynku. Narażone na działanie zmiennych warunków atmosferycznych mogą szybko ulec uszkodzeniu. Porównując ofertę różnych systemów przeciwoblodzeniowych, dobrze jest szczegółowo sprawdzić, jakie akcesoria są w komplecie, a co trzeba dokupić. Często do wyboru są różne warianty sterowania o zróżnicowanych funkcjach i cenie. Regulatory i czujniki można kupować osobno, ale dostępne są też zestawy tych elementów dobrane przez producenta. Najlepiej poprosić o przygotowanie wyceny kompletnej instalacji wraz ze wszystkimi elementami montażowymi i na tej podstawie porównywać różne opcje.

Warto też dokładnie zapoznać się z kartą techniczną systemu i instrukcją montażu, by sprawdzić, czy jesteśmy w stanie spełnić wszystkie wytyczne montażowe, na przykład dotyczące wykonania podłączenia do instalacji elektrycznej i zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. Dobrze jest też uzyskać informacje o szacunkowym zużyciu prądu przez wybrany system przeciwoblodzeniowy. Pozwoli to na sprawdzenie, czy mamy wystarczającą moc przyłączeniową. W przeciwnym razie konieczne będzie wystąpienie do zakładu energetycznego o jej zwiększenie.

Kabel grzejny powinno się ułożyć zarówno w rynnach, jak i w rurach spustowych. Gdy układa się równolegle dwa kable, trzeba zapewnić bezpieczny odstęp między nimi na całej długości, stosując elementy montażowe

Ważne przy montażu systemów przeciwoblodzeniowych

Aby mieć pewność, że system będzie niezawodny i nie popełni się błędów przy jego wykonywaniu, najlepiej zrobić dokładny schemat uwzględniający nie tylko układ przewodów grzewczych, lecz także miejsca montażu wszystkich czujników, regulatorów, rozprowadzenie kabli zasilających. Na tej podstawie można będzie policzyć potrzebną długość przewodów, ich moc całkowitą (jednostkowe moce dla danych zastosowań znajdziemy w kartach technicznych systemów). To ułatwi zakup zestawu o odpowiednim przeznaczeniu (do stosowania na zewnątrz) i mocy. Kable lub maty grzewcze i przewody zasilające możemy ułożyć samodzielnie. Niektóre przewody muszą być układane w rurach ochronnych, tak zwanych peszlach (na przykład od czujników do regulatora). Jednak samo podłączenie do instalacji elektrycznej trzeba zlecić elektrykowi z uprawnieniami.

Ze względów bezpieczeństwa przeprowadza się pomiary rezystancji zarówno elementu grzejnego, jak i izolacji, w której jest umieszczony. Wynik pomiarów nie powinien odbiegać od wartości podanej na tabliczce znamionowej dołączonej do przewodu grzejnego. Analogiczny pomiar wykonuje się na zakończenie prac montażowych. Obie wartości nie powinny się różnić. Wyniki zapisuje się w karcie gwarancyjnej. Wytyczne dotyczące montażu regulatora, podłączenia do niego przewodów zasilających i czujników znajdują się w dołączonej do konkretnego modelu instrukcji.

W rozdzielnicy umieszcza się zabezpieczenia, których wymaga system ochrony rur przed zamarzaniem

