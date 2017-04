Fototapeta do sypialni. Oryginalna dekoracja na ścianę

Tapeta to szybki, sprawdzony sposób na metamorfozę każdego wnętrza od sypialni po łazienkę. Pozwala odmienić styl pomieszczenia o 180 stopni. W zależności od użytego wzoru, sypialnia może stać się nowoczesnym minimalistycznym wnętrzem, romantyczną altana rodem z Prowansji, może nabrać klimatu loftowego lub przenieść się w egzotyczne zakątki świata.

Tapeta w sypialni pokrywająca jedną ścianę wprowadza pewnego rodzaju akcent do wystroju wnętrza. Może stać się obrazem, dekoracją głównej ściany. Jest to dość bezpieczne i subtelne rozwiązanie. Jeśli jednak decydujemy się na mocniejsze wrażenie dekoracyjne we wnętrzu, tapeta może pokrywać wszystkie ściany, a dodatkowo drzwi czy wybrane meble.

Gdy zdecydujemy się na tapetę lub fototapetę we wnętrzu, trzeba dobrze zastanowić się nad wyborem dodatków i mebli. Tapeta w małej sypialni na pewno zdominuje swoją obecnością całą przestrzeń, dlatego lepiej jest ograniczyć ilość mebli i bibelotów do minimum. Do sypialni nadaje się każdy rodzaj tapety. Jest to mało eksploatowane pomieszczenie, bez styczności z wodą czy innymi czynnikami mogącymi spowodować uszkodzenia tapety na ścianie.