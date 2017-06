Imitacja cegły na ścianie, czyli cegiełki na ścianę w aranżacji wnętrza

Spoinowanie imitacji cegły

Przystępujemy do niego po całkowitym wyschnięciu kleju, czyli po paru dniach, kiedy przymocowano płytki z cegły.

Zaprawa do spoinowania powinna być plastyczna i mieć konsystencję wilgotnej ziemi. Wciska się ją w spoiny za pomocą kielni-spoinówki. Pracę zaczynamy od góry ściany. Najpierw wypełnia się spoiny poziome, a potem pionowe. Praca ta wymaga staranności. Należy przy niej uważać, aby nie zabrudzić zewnętrznej powierzchni płytek. Jeśli już się to przydarzy, trzeba je jak najszybciej wyczyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką, nie dopuszczając do zaschnięcia zaprawy.

Jeżeli ściana ma wyglądać naturalnie, między cegiełkami na ścianę najlepiej zachować 8-15-milimetrowe spoiny, takie jak w prawdziwym murze. Szerokość spoin poziomych wyznaczamy listwą dystansową z PCW lub specjalnymi przekładkami. W pomieszczeniach nie jest konieczne wypełnianie spoiny do lica płytki, tak jak jest to zalecane na zewnątrz, gdzie zapobiega to wnikaniu wilgoci w mur. Cofnięta spoina sprawi, że ściana będzie bardziej plastyczna i trójwymiarowa. Można też układać płytki z cegły na węższą spoinę, co jednak jest trudne ze względu na to, że płytki ceglane mają one czasami kilkumilimetrowe różnice wymiarowe.

Które płytki z cegły można impregnować

Płytek i cegieł z klinkieru nie musimy impregnować, chyba że znajdują się w miejscach narażonych na zawilgocenie lub zaplamienie na przykład tłuszczem kuchennym. Wówczas lepiej taką ścianę zabezpieczyć.

Klasyczna ceramika oraz płytki ręcznie formowane są bardziej wrażliwe na zabrudzenia. Jednak i w tym wypadku impregnacja nie jest niezbędna, choć na pewno ułatwi utrzymanie ściany w czystości. Powierzchnię impregnujemy po całkowitym wyschnięciu kleju i zaprawy do spoinowania, czyli po około dziesięciu dniach. Niektóre impregnaty mogą lekko zmieniać – przyciemniać, matowić lub nabłyszczać – powierzchnię muru. Dlatego najlepiej przed pomalowaniem całej ściany wypróbować działanie impregnatu na małym fragmencie.