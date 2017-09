Jak urządzić pokój dziecka na poddaszu? 14 aranżacji pokoju dziecięcego - ZDJĘCIA

Pokaz slajdów: wyłączony 10s 20s 30s

Autor: FAKRO

Pokój na poddaszu od dwuspadowym dachem to nie lada wyzwanie. Urządzenie i dobre doświetlenie tego wnętrza wymaga dobrego planu. Na aranżacji idealnie rozmieszczono okna dachowe, dzięki którym do pokoju wpada wystarczająca ilość światła do zabawy i nauki. Niska ścianka kolankowa również nie sprawiła problemu – ustawiono pod nią, niemal jak klocki w jednym rzędzie, dwukolorowe zamykane szafki. Na ścianie szczytowej postawiono regał z tej samej kolekcji, którego fronty tworzą niesymetryczną „szchownicę”. Środek pokoju jest do dyspozycji dzieci – maja tu nieograniczone pole do zabawy (fot. FAKRO)