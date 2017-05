Róże w ogrodzie: odmiany i uprawa. Najpiękniejsze odmiany róż

Podział róż na grupy: róże wielokwiatowe

Róże wielokwiatowe to dobre propozycje dla każdego ogrodu. Są stosunkowo łatwe w uprawie. Wytwarzają mniejsze kwiaty (w porównaniu z powyższą grupą), za to kwitną długo i obficie.

Róże wielokwiatowe odmiany

Róże wielokwiatowe kwitnące na biało: 'Margaret Meril', 'Alabaster', 'Avalon';

Róże wielokwiatowe kwitnące na żółto: 'Allgold', 'Arthur Bell', 'Friesia', 'Marselisborg', 'Bright Smile' , 'Bengali', 'China girl';

Róże wielokwiatowe kwitnące na pomarańczowo: 'Amber Queen', 'Friendship';

Róże wielokwiatowe kwitnące na różowo: 'Bonica 82', 'Queen Elizabeth', 'Kalinka', 'Iced Ginger', 'Sexy Rexy', 'Escapade', 'Amulett';

Róże wielokwiatowe kwitnące na czerwono: 'La Sevillana', 'Montana', 'Lilli Marlene', 'Nina Weibull', 'Pusta', 'Allotria', 'Deep Impression', 'Europeana';

Róże wielokwiatowe kwitnące na fioletowo: 'Lavender Ice', 'Novalis';

Odmiany róż wielokwiatowych o nietypowej barwie (lub odmiany dwukolorowe): 'Rumba' (żótłoczerwone), 'Airbrush'; (pomarańczoworóżowe), 'Apricola'

Podział róż na grupy: róże okrywowe

Róże okrywowe można wykorzystywać do zagospodarowania ogrodu w miejscach jasnych. To dobra alternatywa dla trawnika oraz okrywowych bylin. Tworzą gęste kobierce nisko ścielące się po ziemi.

Róże okrywowe odmiany

Róże okrywowe kwitnące na biało: 'Swany', 'Schneewittchen', 'Snow Ballet', 'Weisse Immensee', 'White Meidiland', 'Alba rose', 'Cute Haze';

Róże okrywowe kwitnące na żółto: 'Sommermond', 'Amber Sun', 'Bienenweide Geld', 'Mohana', 'Yellow Fairy'

Róże okrywowe kwitnące na różowo: 'Sommerwind', 'Veneda', rosa rugosa 'Dagmar Hastrup', rosa rugoida 'Dart's Defender', 'Fairy Dance', 'Lovely Fairy; 'Max Graf', 'Nozomi', 'The Fairy', 'Grouse', 'Pink Bells';

Róże okrywowe kwitnące na czerwono: 'Mercury 2000, 'The Times', 'Bassino', 'Austriana';

Róże okrywowe odmiany kwitnące na fioletowo: Rosa rugosa 'Moje Hammarberg'

Podział róż na grupy: róże czepne (pnące)

Róże pnące to jedne z najpiękniejszych ogrodowych dekoracji. Osiągają do kilku metrów wysokości. Wymagają podpór. Róże pnące w ogrodzie można prowadzić na ażurowych ogrodzeniach, kratownicach, łukach lub pergolach.

Róże czepne (pnące) odmiany

Róże pnące kwitnące na biało: 'Schneewittchen Climbing', 'Elfe', 'Alberic Barbier', rosa filipes 'Kiftsgate';

Róże pnące kwitnące na żółto: 'Golden Showers', 'Goldfasade', 'Goldstern', 'Lutea', 'Maigold';

Róże pnące kwitnące na różowo: 'New Dawn', 'Rosarium Uetersen', Super Dorothy', 'Gruss an Heidelberg', 'American Pillar', 'Zephirine Drouhin (bez kolców), 'Apple Blossom';

Róże pnące kwitnące na czerwono: 'Flammentanz', 'Paul's Scarlet Climber', 'Sympathie', 'Dublin Bay', 'Amadeus';

Róże pnące kwitnące na fioletowo: 'Blue Magenta';

Odmiany róż pnących o nietypowej barwie (lub odmiany dwukolorowe): 'Breath of Life' (różowomorelowa), 'Handel' (różowobiała), 'Guinee' (brunatnoczerwone), 'Bajazzo' (ceglastopomarańczowa z żółtym środkiem)

Podział róż na grupy: róże parkowe

Róże parkowe, pomimo swojej nazwy, warto uprawiać także w ogrodzie. Co więcej poniższe odmiany róż są polecane ze względu na łatwość uprawy. Mają niewielkie wymagania glebowe. W szczególności róże parkowe zaleca się wykorzystywać do nasadzeń pojedynczych oraz na nieformowane niskie żywopłoty. Najczęściej osiągają 120-150 cm wysokości.

Róże parkowe odmiany

Róże parkowe odmiany kwitnące na biało: 'Schneewittchen', 'Elizabeth Oberle', 'Waterloo';

Róże parkowe odmiany kwitnące na żółto: 'Fruhlingsdulf', 'Graham Thomas', 'Lichtkonigin Lucia', 'Maingold', 'Autumn Delight', 'Chinatown';

Róże parkowe odmiany kwitnące na pomarańczowo: 'Westerland';

Róże parkowe odmiany kwitnące na różowo: 'Marguerite Hilling', 'Global Water';

Róże parkowe odmiany kwitnące na czerwono: 'Grandhotel', 'Robusta', 'Paprika';

Róże parkowe odmiany kwitnące na fioletowo: 'Gipsy Boy', 'Rhapsody in Blue';

Róże parkowe odmiany o nietypowej barwie (lub dwukolorowe): 'Abraham Darby' (różowopomarańczowe), 'Sekel' (żółtoczerwone), 'Variegata di Bologna' (białofioletowe)

Znane polskie odmiany róż

'Chopin' – to najbardziej znana polska róża. Wyselekcjonowano ją w 1980 roku. Należy do grupy róż wielkokwiatowych. Kwitnie na białokremowo od czerwca do października (powtarza kwitnienie). Osiąga do 1,5m wysokości.

'Mercury 2000' - zalicza się ją do róż parkowych lub okrywowych. Osiąga do 60 cm wysokości. Kwitnie na różowo od czerwca do późnej jesieni. Wprowadzono ją do sprzedaży w latach 2001-2002.

'Profesor Kownas' – to polska odmiana róż odporna na choroby, wyselekcjonowana w 1993 roku. Dorasta do 80 cm wysokości. Kwitnie na pomarańczowo od czerwca do października. To mieszaniec herbatni należący do róż wielkokwiatowych.

'Navoika' – odmiana róż wielkokwiatowa osiągająca do 1 m wysokości. Kwiaty żółte z różowoczerwonym nalotem. Kwitnie od czerwca do jesieni.

Odmiany róż: wideo

Poznaj odmiany róż: zobacz wideo. Róża angielska - William Shakespeare 2000, którą stworzył hodowca róż - słynny ogrodnik David Austin. Gościmy w ogrodzie różanym pani Moniki.