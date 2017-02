Cięcie drzew owocowych – terminy i zasady

Cięcie grusz

Grusze, podobnie jak jabłonie, w pierwszych latach trzeba odpowiednio uformować. Aby uzyskać stożkową koronę, nierozgałęzione okulanty przycina się po posadzeniu na wysokości 100–110 cm od miejsca szczepienia. Zabieg ten zmusi roślinę do utworzenia silnych pędów bocznych. Przy młodych drzewkach, które są już rozgałęzione, usuwa się drobne pędy i te do wysokości 60-70 cm od poziomu gleby. Zostawia się tylko silne gałązki, tak by pod koniec roku na drzewku zostało od 3 do 6 odgałęzień wyrastających z przewodnika pod dość szerokimi kątami.

W drugim roku skraca się zbyt słabe odgałęzienia boczne pierwszego piętra. Silne pędy wyrastające pod zbyt ostrym kątem trzeba odgiąć. Gałęzie wyrastające poniżej pierwszego piętra wycina się całkowicie. Przewodnik powinno się skrócić 40–50 cm nad najwyższym odgałęzieniem bocznym, aby pobudzić roślinę do tworzenia drugiego piętra. Latem trzeba pamiętać o usuwaniu nadmiaru młodych pędów – wilków, które pojawiają się u podstawy głównych odgałęzień bocznych.

Podobnie, konsekwentnie, należy formować drzewo w kolejnych kilku latach, ponieważ prawidłowo prowadzona korona - z 3–6 konarami bocznymi i silnym pionowym przewodnikiem, nie będzie wymagała w przyszłości wielu zabiegów. Cięcie starych drzew polega na usuwaniu nadmiaru przyrostów jednorocznych bądź gałęzi starszych, które nie zawiązały pąków kwiatowych. W trakcie zabiegu wycina się około 30% pędów, zwracając szczególną uwagę na odmłodzenie gałęzi, ponieważ pąki kwiatowe rozwijają się na pędach jedno-, dwu-, trzy- i czteroletnich.

Cięcie śliw

W pierwszym roku trzeba przyciąć przewodnik – ok. 30-40 cm powyżej ostatniego rozgałęzienia. Pędy skraca się o ok. 1/3 do 2/3. Usuwane są też gałązki, które rosną zbyt pionowo. Ukształtowane, kilkuletnie drzewa śliw prześwietla się umiarkowanie, czyli usuwa się wilki, gałęzie chore i nadłamane, rosnące pionowo i do środka korony oraz te wyrastające pod kątem zbyt ostrym, ponieważ mogłyby się odłamać pod ciężarem owoców. Śliwy owocują głównie na pędach dwu- i trzyletnich, dlatego też na drzewach starych warto przeprowadzić cięcie odnawiające, które polega na usunięciu kilkuletnich gałęzi. Robi się w ten sposób miejsce na nowe przyrosty. Przy tym cięciu zostawia się przy przewodniku tzw. czop - fragment gałęzi o długości kilkunastu centymetrów z pąkiem lub bocznym odrostem.