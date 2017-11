Silikonowanie umywalki, brodzika oraz wanny. Zasady uszczelnienia silikonem

Niemal wszystkie czynności, jakie wykonujemy w łazience, wiążą się z użyciem wody. Dlatego tak istotne jest odpowiednie zabezpieczenie tego pomieszczenia przed szkodliwym działaniem wilgoci. Chociaż hydroizolacja całej łazienki jest zadaniem dla profesjonalistów, to niektóre prace uszczelnieniowe, takie jak np. położenie fugi silikonowej wokół urządzeń sanitarnych, możemy z powodzeniem wykonać samodzielnie.

Skąd się bierze ciemny nalot grzybów i pleśni?

Na dobre warunki do rozwoju grzybów i pleśni w łazience składa się kilka czynników. Jeśli przy wysokiej wilgotności powietrza i temperaturze w granicach 25-30°C nasza wentylacja będzie nieskuteczna, doprowadzi to do szybkiego pojawienia się szpecących wykwitów. Charakterystyczne ciemne naloty tworzą się często na fugach glazury, w narożnikach kabiny prysznicowej czy też na styku umywalki i ściany. Nie tylko szpecą one pomieszczenie, ale również stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia. Aby się przed nimi chronić, wszelkie zakamarki i wgłębienia należy skutecznie zabezpieczyć przed wnikaniem wody. W tym celu najlepiej zaopatrzyć się w specjalne silikony sanitarne.