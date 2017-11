Kabina prysznicowa: jak będzie najlepsza? Kształt i wielkość kabiny prysznicowej

Masz małą łazienkę – wybierz natrysk, zyskasz więcej przestrzeni na inne elementy wyposażenia. Masz dużą – oprócz wanny ustaw w niej kabinę prysznicową idealną do szybkiej porannej kąpieli. W domach z co najmniej dwiema łazienkami rozwiązanie jest proste. Zwykle w jednej z nich, nierzadko usytuowanej bezpośrednio przy sypialni, instaluje się wannę, w drugiej – tak zwanej gościnnej, przeważnie mniejszej – kabinę. I wszyscy mogą być zadowoleni. Podobnie jest w tedy, gdy łazienka jest duża i można sobie pozwolić na zmieszczenie w niej i wanny, i kabiny prysznicowej. Coraz w ięcej osób wybiera jednak kabinę również w tedy, gdy w łazience jest mało miejsca, albo wręcz zastępuje nią wannę podczas remontu starych wnętrz. Bez względu na to, co nas skłania do zamontowania kabiny, nie będzie łatwo – wybór kabin prysznicowych jest ogromny, dlatego warto dobrze się do niego przygotować.

Wielkość kabiny prysznicowej

Najłatwiej będzie wybrać kabinę do łazienki w nowo budowanym domu. Można wtedy zacząć od decyzji, czy ma być ustawiona w rogu pomieszczenia, we wnęce, przy ścianie, czy na środku bez kontaktu z żadną ze ścian, i zlecić wykonawcy takie poprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, by pasowały do wymarzonej kabiny. Jeżeli łazienka jest wystarczająco duża, można się zdecydować na kabinę o znacznych wymiarach, umożliwiającą kąpiel więcej niż jednej osobie jednocześnie. W małych łazienkach nie da się za bardzo poszaleć. Dobrym rozwiązaniem są tu kabiny prysznicowe narożne (o podstawie kwadratu, prostokąta lub ćwiartki koła). Dwie ściany takiej kabiny stanowią przylegające do siebie ściany łazienki, zwykle wtedy wyłożone płytkami ceramicznymi, gresem, mozaiką lub inną odporną na działanie wody okładziną, pozostałe są ze szkła lub z tworzywa. Stosunkowo mało miejsca zajmie też kabina we wnęce – naturalnej lub sztucznie stworzonej przez ustawienie ścianki, na przykład z pustaków szklanych (tak zwanych luksferów). Do tak powstałej kabiny wystarczy dokupić drzwi.

Sprawdź też:

Najtrudniej i – ze względu na ograniczone możliwości – jednocześnie najłatwiej wybrać kabinę do remontowanej łazienki. Jej usytuowanie jest zwykle z góry przesądzone przebiegiem instalacji, zwłaszcza kanalizacyjnej. Jeżeli chce się zmienić lub „dorobić” nieistniejące dotychczas podejście do kabiny prysznicowej, trzeba pamiętać o obowiązujących przy tym zasadach:

rury kanalizacyjne muszą być ułożone ze spadkiem co najmniej 2% w kierunku pionu;

długość podejścia (rury łączącej odpływ z kabiny z pionem kanalizacyjnym) nie powinna być większa niż 3 m – dla rur o średnicy 0,05 m – lub 5 m, gdy średnica wynosi 0,07 m. Jeśli te warunki nie mogą być zachowane, średnicę podejścia należy zwiększyć o jeden wymiar.

Kupując kabinę, warto pamiętać o tym, kto ma z niej korzystać na co dzień, i gdy ktoś z domowników jest pokaźnej postury, a w łazience jest dostatecznie dużo miejsca – lepiej wziąć dużą. Taką, żeby można było się w niej wygodnie poruszać.

Za optymalne przyjęło się uważać kabiny prysznicowe o wymiarach w podstawie 90 x 90 cm, ale 80 x 80 cm wiele osób też zapewne uzna za wystarczająco komfortowe. W kabinie 70 x 70 cm również da się jakoś wykąpać, ale na pewno nie będzie wygodnie.

Wielu producentów ma w ofercie kabiny (zwykle zbudowane na planie prostokąta), których przynajmniej jeden bok podstawy ma 100, a nawet 120 lub 140 cm.

Przestrzeń wokół kabiny prysznicowej

By wygodnie było korzystać z kabiny, istotna jest jeszcze jedna rzecz - wolna przestrzeń przed nią. Powinna mieć wymiary w podstawie 80-100 x 90-100 cm. Odstęp między kabiną i umywalką lub bidetem nie powinien być mniejszy niż 30 cm, a od miski ustępowej musi ją dzielić dystans co najmniej 20 cm.

Wysokość kabiny prysznicowej

Najwyższe dostępne w sprzedaży kabiny mają przeważnie 200 lub nieco ponad 200 cm (216-220 cm), najniższe – przeznaczone do bardzo głębokich (30-35 cm) brodzików – około 170 cm. Standardowa wysokość brodzika wynosi 10-15 cm, więc nie ma problemu ze zmieszczeniem kabiny prysznicowej w łazienkach o przeciętnej wysokości.

Do łazienki na poddaszu – pod skośnym dachem – można zrobić na zamówienie kabinę o nietypowych, również przyciętych pod skosem ściankach.

Elementy stałe i ruchome kabiny prysznicowej

Większość kabin prysznicowych jest zbudowana z elementów stałych, czyli przymocowanych do ściany lub połączonych ze sobą jedną krawędzią ścianek, oraz ruchomych, czyli drzwi. Liczba elementów stałych może być różna. W kabinach narożnych na planie kwadratu zwykle jest jeden, w zbudowanych na planie ćwiartki koła często dwa, podobnie jak w kwadratowych lub prostokątnych przyściennych (których tylko jeden bok stanowi ściana łazienki). Kabiny wnękowe często nie mają w ogóle części stałej, a jedynie jedno- lub kilkuelementowe drzwi. Kabiny prysznicowe wolno stojące nie dotykają do ścian łazienki żadną ze ścianek - ustawia się je na środku pomieszczenia. Mogą być zbudowane na planie koła lub owalu (takie są najpopularniejsze), ale także kwadratu, prostokąta albo sześciokąta. Coraz większą popularność zdobywają kabiny prysznicowe bez drzwi, tak zwane walk-in, które wprawdzie pozostają otwarte również podczas kąpieli, ale ich wielkość i układ ścianek umożliwiają swobodną kąpiel bez obawy - jakby się mogło z pozoru wydawać - zalania całej łazienki.