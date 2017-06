Łazienka na poddaszu. Projekty łazienek, praktyczne porady

ZDANIEM EKSPERTA

Co zrobić, żeby łazienka na poddaszu była wygodna?

Tomasz Kośmider, ekspert w dziedzinie projektowania (Glazura Królewska)



Łazienka na poddaszu bardzo często przysparza wiele problemów przy wykańczaniu. Niemniej jednak producenci ceramiki łazienkowej wyszli klientom na przeciw i oferują wiele udogodnień, które można wykorzystać w łazience na poddaszu. Mamy m.in. możliwość zamówienia pod indywidualny wymiar ścianek do kabiny prysznicowej, dzięki czemu umieszczenie jej nawet pod dużym skosem nie jest problemem; obniżone stelaże podtynkowe do wc i bidetów - zaledwie 80 cm wysokości - co umożliwia nam ich instalacje przy niskich ściankach kolankowych itp.

Poddasze, to również pole do popisu dla projektantów wnętrz. Projekty łazienek na poddaszu są bardzo dobrze przemyślana, tam każdy wolny fragment przestrzeni pod skosami jest wykorzystany na użyteczne wnęki, półki, schowki czy siedziska. Łazienka na poddaszu, mimo że trudniejsza do zaaranżowania, przy zachowaniu wszelkich wytycznych dotyczących ergonomii i wygody korzystania, nie musi w niczym ustępować standardowym wnętrzom toalet.

Łazienka na poddaszu: skos skosowi nierówny

Na możliwość urządzenia łazienki na poddaszu ma wpływ wysokość ścianki kolankowej. Z punktu widzenia funkcjonalności im wyższa, tym lepiej. Zobacz, jak się zabrać za projektowanie łazienki na poddaszu, gdy ścianka kolankowa ma wysokość mniejszą lub większą niż 1 metr. Wnętrza na poddaszach są różne. Przy dachu dwuspadowym w pomieszczeniu jest zazwyczaj jeden spadek, przy dachu czterospadowym mogą być dwa. Najwyżej jest pod dachem mansardowym.

Na możliwość urządzenia łazienki pod skosami ma wpływ wysokość ścianki kolankowej. Z punktu widzenia funkcjonalności im wyższa, tym lepiej. O wygodzie użytkowania decyduje również kąt nachylenia dachu. Im większy, tym bliżej ścianki robi się wyżej. Jeśli na przykład kąt nachylenia dachu wynosi 45° (czyli inaczej mówiąc, dach ma spadek 100%), a ścianka kolankowa ma wysokość 95 cm, sufit osiąga wysokość 190 cm w odległości 95 cm od ścianki.

Natomiast jeżeli dach jest bardziej płaski i kąt jego nachylenia wynosi 30° (czyli spadek 60%) niskiej przestrzeni pod skosami będzie więcej. Granica wysokości 190 cm będzie wtedy przebiegała w odległości 165 cm od ścianki kolankowej.

Łazienka na poddaszu: jeśli ścianka kolankowa ma co najmniej 1 m

Czy jest to ścianka konstrukcyjna, na której wspiera się dach, czy wewnętrzna ścianka, która oddziela zbyt niską przestrzeń pod dachem, chodzi o najniższą ścianę w łazience. Jeśli ma wysokość 110 cm, można zamocować przy niej stojący sedes lub bidet. Można też przysunąć wannę krótszym bokiem. Ustawienie jej wzdłuż takiej ścianki też jest możliwe, ale wtedy kąt nachylenia dachu powinien mieć 45°, a szerokość wanny minimum 100 cm. Węższą trzeba będzie od ścianki odsunąć. Wanna narożna (na przykład o wymiarach 99 x 140 cm) może być w tym wypadku lepszym rozwiązaniem, bo nie korzysta się z niej, siedząc równolegle do ścianki, tylko pod kątem. Nie próbujmy montować umywalki pod skosem przy ściance niższej niż 145 cm.

Łazienka na poddaszu: jeśli ścianka kolankowa ma mniej niż 1 m

Urządzenia powinny być montowane w odpowiedniej odległości od ścianki kolankowej, by można było z nich swobodnie skorzystać. Na przykład przy ściance wysokości 95 cm i nachyleniu dachu o kącie 45° wannę szerokości 70 cm musimy odsunąć od ścianki o 35 cm, a przy nachyleniu dachu o kącie 30° – aż o 105 cm. Urządzenia instalowane w wyższych miejscach nie powinny utrudniać dostępu do niskich kątów za nimi. Niską przestrzeń zazwyczaj zabudowuje się schowkami, umieszcza się tam grzejnik lub szafki na kółkach, które łatwo wysunąć na środek łazienki na poddaszu.

Duża łazienka na poddaszu

Jeżeli mamy do dyspozycji większą przestrzeń na poddaszu, możemy projektować w łazience dodatkowe ścianki, do których mocujemy urządzenia na wygodnych dla nas wysokościach. Ścianki te mogą być odsunięte od ścianki kolankowej, tworząc tak zwane wyspy, często w najwyższych miejscach łazienki. Skosy zabudowuje się, tworząc schowki i półki we wnękach.