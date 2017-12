Bidet i pisuar w łazience: wybieramy dodatkowe wyposażenie. Jaki kupić bidet - poradnik

Bidet w łazience

Bidet sprawdzi się zarówno w łazience przeznaczonej dla domowników, jak i w tej dla gości. Niektórzy nie wyobrażają sobie bez niego życia, dla innych jest jedynie ciekawostką. Bidet daje możliwość szybkiego odświeżenia się w ciągu dnia, jest nieodzownym elementem wyposażenia łazienki, z której korzystają osoby starsze i mniej sprawne ruchowo. Bidet został stworzony jako alternatywa dla wanny czy brodzika – dzięki niemu można szybko i komfortowo zadbać o higienę intymną. Ale urządzenie to jest wykorzystywane również do innych celów – dzieci używają go jako nisko zawieszonej umywalki, dorosłym przydaje się za to do mycia nóg.

Miejsce na bidet

Bidet, kształtem i wielkością przypomina miskę ustępową. Ze względu na funkcję umieszcza się go w jej pobliżu. Wybranie miski ustępowej i bidetu z jednej serii daje gwarancję, że ustawione obok siebie będą wyglądały ładnie. Obok miski ustępowej stojącej dobrze prezentuje się bidet stojący, a obok wiszącej – wiszący. Takie rozwiązanie jest też wygodne ze względów montażowych. Bidety montuje się podobnie jak miski ustępowe – stojące przytwierdza się do podłoża za pomocą śrub, wiszące – zawiesza na stelażu montażowym zamocowanym do ściany i obudowanym płytą gipsowo-kartonową oraz płytkami ceramicznymi.

Przy misce bidetowej montuje się zazwyczaj baterię z wysuwaną wylewką. W zasięgu ręki powinny się też znaleźć mydło i ręcznik. Miska bidetowa ma podobne wymiary jak ustępowa, czyli mniej więcej 40 cm szerokości i 60 cm głębokości. Może być zawieszona na ścianie lub na stelażu, przy czym górna krawędź bidetu i ustępu powinna być na tym samym poziomie, który wynosi zazwyczaj mniej więcej 42 cm.

Odpływ do kanalizacji w bidecie jest taki jak w umywalce. Tak jak w umywalkach, w niektórych bidetach do zamykania odpływu stosuje się korki automatyczne. Dźwigienka do zamykania i otwierania odpływu znajduje się najczęściej przy baterii bidetowej. Zabezpieczeniem przed zalaniem łazienki jest zintegrowany przelew. Gdy w bidecie zgromadzi się tyle wody, że sięgnie krawędzi przelewu, odpłynie ona do kanalizacji. Ciekawym rozwiązaniem jest zastąpienie ceramicznego przelewu oddzielnie montowanymi plastikowymi rurami, które tworzą z bidetem rodzaj naczyń połączonych - bidet nie ma wtedy otworu przelewowego.

Bidet z ceramiki

Bidety wykonuje się z różnego rodzaju ceramiki. Może to być ceramika nieszkliwiona lub szkliwiona (bardziej odporna na uszkodzenia). Producenci oferują ceramikę różnej jakości i od niej zależy w głównej mierze cena. Najtańsze są wyroby z fajansu, znacznie od nich droższe – z porcelany. Powierzchnie ceramiki mogą być polerowane bądź matowe. Mogą być też pokryte specjalnymi powłokami, które zapobiegają powstawaniu osadów i ułatwiają utrzymanie bidetu w czystości.

Sprawdź też:

Jeśli nie chcesz, by bidet zbyt odróżniał się od toalety oraz żeby nie wpadały do niego przypadkowe przedmioty, kup też pokrywę (à la deska sedesowa). Decydując się na zupełnie płaską, zyskasz dodatkowe siedzisko. W pobliżu bidetu i WC warto przymocować też reling na ręcznik i uchwyt na papier toaletowy.

Bidet: nie tylko biały

Najpopularniejsze są bidety białe. Można też kupić urządzenia w innych kolorach: pastelowych (beżowym, seledynowym, błękitnym) i bardziej zdecydowanych (zielonym czy granatowym). Zwykle ceramiki w innym kolorze niż biały nie można kupić od ręki – trzeba złożyć zamówienie i poczekać na sprowadzenie wybranego modelu. Biel w ceramice różnych producentów może mieć inny odcień - warto więc wyposażyć łazienkę u jednego producenta.

Baterie bidetowe

Baterie bidetowe są zwykle sztorcowe. Montuje się je na tylnej półce bidetu i podłącza wężykami do instalacji doprowadzonej od spodu bidetu. Mają zwartą budowę, niski korpus i krótką wylewkę. Baterie bidetowe mają perlator, umieszczony na wylewce baterii na przegubie kulowym. Dzięki temu strumień wypływającej wody można ustawić w wybranym kierunku. Baterie do bidetu mogą być dwuuchwytowe (oddzielny uchwyt do zimnej i ciepłej wody). Najbardziej popularne są jednak jednouchwytowe, łatwiejsze w użyciu. Do bidetu można też kupić baterię termostatyczną utrzymującą stałą, nastawioną przez użytkownika temperaturę wypływającej wody, niezależnie od temperatury wody zasilającej. Najnowocześniejsze baterie – elektroniczne – włączają się i wyłączają bez ingerencji użytkownika. Większość baterii bidetowych jest jednootworowa, ale są też trzyotworowe – wylewka w jednym, pokrętła w dwóch pozostałych otworach. Podczas zakupu bidetu zwróćmy uwagę na liczbę otworów i do tego dopasujmy baterię.

Można też kupić baterię bidetową z wylewką wyciąganą z korpusu, podobnie jak w bateriach kuchennych, która oprócz oczywistych zalet – wygody w operowaniu strumieniem wody podczas korzystania z bidetu – ma jeszcze dodatkowe, na przykład pozwala wygodnie napełnić wodą wiadro lub wysoki wazon, które pod niskimi sztorcowymi bateriami się nie mieszczą.

Kiedy nie ma miejsca na bidet: deska bidetowa

W małej łazience, w której nie ma miejsca na ustawienie bidetu, jego funkcję może pełnić deska bidetowa. Montuje się ją na misce ustępowej i za pomocą przycisków umieszczonych z boku na specjalnym panelu steruje jej pracą. Najprostszy model ma funkcję podmywania z regulacją stopnia intensywności strumienia wody. W lepiej wyposażonych modelach desek bidetowych jest dodatkowo funkcja osuszania ciepłym powietrzem albo wciągania zanieczyszczonego powietrza z łazienki. Deski bidetowe dostępne są w kilku kolorach. Niektórzy producenci oferują kompakt (czyli miskę ustępową ze zbiornikiem spłukującym) z bidetem. Urządzenie to ma następujące funkcje: amortyzowane opadanie deski sedesowej, podgrzewanie deski, dezodorant pochłaniający zapachy oraz panel do zdalnego sterowania.

Sprawdź też:

Deski bidetowe to rozwiązanie bardzo komfortowe, ale i drogie – wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Znacznie tańszym rozwiązaniem jest zamontowanie na umywalce baterii, do której podłączona jest dodatkowa rączka natrysku. Rączkę bidetową zwykle wiesza się na ścianie obok umywalki. Jeśli w niewielkiej odległości znajduje się miska ustępowa, może ona z powodzeniem pełnić funkcję bidetu. Na rączce natrysku znajduje się przycisk. Gdy go naciśniemy, strumień wody zostanie skierowany z baterii umywalkowej do rączki prysznicowej.