Myjki ciśnieniowe. Czyszczenie elewacji, mycie samochodu, szorowanie nawierzchni

Co wyczyścimy myjką ciśnieniową

O elewacji już wspomnieliśmy. Silny strumień pozbawi ja zabrudzeń i co ważne dotrze wysoko, zwalniając cię z potrzeby wdrapywania się na drabinę (chyba, że dom jest rzeczywiście wysoki). Myjki to sprzęt znany zwłaszcza z myjni samochodowych. Zamiast płacić ich właścicielom można zainwestować, kupić myjkę i mieć myjnię bezdotykową na własnym podjeździe. Do czystości doprowadzisz wówczas nie tylko auto, ale również motor, rower lub meble ogrodowe. Dzięki odpowiednim przystawkom myjki będą się nadawały do czyszczenia nawierzchni z kostki lub drewna albo do mycia szyb. Dzięki dyszy kątowej zdołasz użyć silnego strumienia wody do przepłukania rynien lub rur spustowych.