Pianka poliuretanowa: właściwości i zastosowanie. Czy pianka to najlepszy termoizolator domu?

Spieniony poliuretan występuje w postaci pianek, płyt oraz otulin do wszelkich instalacji. Ze spienionego polietylenu produkuje się maty, otuliny termoizolacyjne, taśmy oraz tapety. Rozprężna pianka poliuretanowa to materiał do uszczelniania i wykonywania izolacji cieplnej. Coraz częściej też wykorzystuje się piany do klejenia różnych materiałów, a nawet murowania ścian. Łatwo jednak o pomyłkę i użycie niewłaściwego produktu do danego zastosowania.

Poliuretan i jego zastosowanie w budowie domu

Wykonane z poliuretanu płyty wykorzystuje się do izolacji ścian zewnętrznych, dachów, balkonów, podłóg, tarasów. Najpopularniejsze płyty poliuteranowe mają szerokość 50–125 cm i długość 120–250 cm. Łączy się je za pomocą zakładek oraz na pióro i wpust. Otulina używana jest do ochrony wszystkich rur instalacyjnych. Ma ona postać kształtek zakładanych na rurę i łączonych taśmą spinającą lub samoprzylepną. Ale najlepiej znane wyroby z poliuretanu to pianki montażowe i uszczelniające. Pianki poliuretanowe zyskały ogromną popularność jako materiał do uszczelniania okien oraz drzwi, zarówno drewnianych, plastikowych, jak i metalowych. Są także stosowane do wypełniania szczelin dylatacyjnych oraz uzupełniania szpar i ubytków w warstwie termoizolacji, zwłaszcza styropianowej. Używa się ich do wyciszania i ocieplania spodniej strony wanien akrylowych lub stalowych, a także brodzików. Pianą uszczelnia się również przejścia rur oraz innych przewodów instalacyjnych przez ściany i stropy.

Pianki poliuretanowe przeznaczone są do:

montowania okien i drzwi,

klejenia i izolowania paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.,

łączenia elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych,

wypełniania szczelin między płytami styropianowymi przy izolacji termicznej budynków,

uszczelniania i wygłuszania ścian działowych.

Pianka poliuretanowa właściwości



Wyroby z pianki poliuretanowej są łatwe w transporcie, obróbce i montażu. Pianka poliuretanowa jest odporna na działanie grzybów i pleśni, nie lubią jej także owady i gryzonie. „Nie starzeje się”, czyli mimo upływu czasu nie zmienia swoich parametrów mechanicznych i izolacyjnych. Można ją stosować w zakresie temperatur od –60°C do +100–130°C. Przez krótki czas pianka poliuretanowa jest wytrzyma nawet temperaturę +250°C. Pianka produkowana jest w wersji palnej i samogasnącej. Jej wadą jest to, że w trakcie pożaru wydziela szkodliwe substancje: tlenek i dwutlenek węgla oraz tlenek azotu.

Polietylen również dobrze izoluje

Wykonane z niego wyroby powstają z pianki polietylenowej chemicznie sieciowanej. Mają doskonałe właściwości termoizolacyjne (w zakresie od –60°C do +95°C). Mat i otulin używa się do izolowania kanałów wentylacyjnych, stropów (eliminują dźwięki stąpania i stukania), rur, dachów. Tapet – do okładania tzw. „zimnych ścian” – np. szczytowych. Wyroby z polietylenu są nieszkodliwe dla zdrowia, niewrażliwe na opary chemiczne oraz działania insektów i gryzoni, oporne na dyfuzję pary wodnej. Można je lakierować i laminować, a także malować farbami na bazie tworzyw sztucznych. Wyroby z pianki polietylenowej są łatwe do cięcia i proste w montażu – można je przyklejać lub zgrzewać. Polietylen jest nieodporny na promieniowanie UV, ma 3 stopnie palności (zgodnie z normą DIN 4102) – łatwo zapalny (B3), średnio palny (B2), trudno zapalny (B1).