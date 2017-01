Hydroizolacja fundamentów - materiały do izolacji

Te stosowane na zimno nie są odporne na rozpuszczalniki organiczne i podwyższoną temperaturę (powyżej +60oC). Służą do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej.

Te stosowane na gorąco bez wypełniaczy są wrażliwe na mróz – temperatura ich łamliwości to około -7oC. Lepiki na gorąco z wypełniaczami zawierają dodatki uplastyczniające.

Wadą lepików (zarówno tych stosowanych na zimno, jak i na gorąco) jest to, że na skutek procesów starzenia tracą elastyczność. Sprzyjają temu ujemna temperatura otoczenia i wielokrotne zmiany temperatury, zwłaszcza przejścia przez zero. Lepiki stosuje się zazwyczaj do wykonywania samodzielnych izolacji przeciwwilgociowych oraz do przyklejania izolacji z pap asfaltowych do betonowego podłoża.