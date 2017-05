Pokrycia dachowe: co poza dachówką ceramiczną? Blacha stalowa i trapezowa, gonty bitumiczne, dachówki betonowe, płytki włókno-cementowe

Która blacha dachowa jest najtrwalsza?

Wiadomo, że największą trwałością odznacza się metal nieulegający korozji, a więc miedź, stop cynku i tytanu oraz aluminium. Widać to wyraźnie po gwarancjach udzielanych na takie produkty. Dochodzą one często do 100, a nawet 300 lat, co w porównaniu z kilkunastoletnią gwarancją na produkty stalowe jest dowodem wysokiej jakości.

Nierdzewne pokrycia dachowe warto wybrać zwłaszcza wtedy, gdy nasz dom stoi nad morzem (sól w powietrzu przyspiesza korozję) lub na terenach o dużej wilgotności.

Za trwałość blach stalowych odpowiada warstwa antykorozyjna – ocynk, alucynk oraz powłoka dekoracyjna. Trwałość zależy także od jakości montażu. Nawet najlepsza blacha stalowa zamontowana w sposób odbiegający od zaleceń producenta szybko może przerdzewieć.

Pokrycie z gontów bitumicznych