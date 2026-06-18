Skąd się biorą pluskwy w domu?

Pluskwy w domu to poważny problem, z którym zmaga się wielu mieszkańców bloków oraz domów jednorodzinnych. To problematyczne pasożyty, które gryzą nocami, mogą roznosić choroby, a przy tym trudno się ich pozbyć. Często nie mamy pojęcia, że te pasożyty bytują w naszym najbliższym otoczeniu, a ślady po ich żerowaniu na naszym ciele, mylnie bierzemy za ugryzienie komara.

Pluskwa domowa (Cimex lectularis) może zostać zawleczona do domu różnymi drogami i praktycznie nie ma w pełni skutecznego sposobu, aby tego uniknąć. Częste drogi przenoszenia to korzystanie z noclegów w hotelach i noclegowniach, pobyt w szpitalu, szkoły, przechodzenie od sąsiadów w pionie budynku i po elewacji, korzystanie z miejsc publicznych oraz środków transportu. Dlatego pluskwy mogą być problemem nie tylko miejsc brudnych i zaniedbanych, ale także czystych, zadbanych mieszkań i domów.

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Autor: Getty Images Pluskwa Jest zabarwiona na brązowo, po najedzeniu się zmienia barwę na purpurową

Jak wygląda pluskwa domowa?

Pluskwa domowa to drobny owad o ciele długości 3-6 mm (przy szerokości 3 mm) należący do rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych i rodziny pluskwowatych. Ma charakterystycznie pomarszczony, segmentowany odwłok. Jest zabarwiona na brązowo, po najedzeniu się (krwią) zmienia barwę na purpurową. Nie ma skrzydeł. Jest bardzo wytrzymała na niekorzystne warunki.

Samice pluskwy składają jaja we wszelkich szczelinach w mieszkaniu – w ścianach, za ramami obrazów, w meblach, w podłodze, przy listwach podłogowych, pod tapetą i boazerią. Jedna samica w ciągu życia może złożyć 250-500 jaj. Rozwój trwa zazwyczaj od kilku (w temperaturze 35-37°C) do 30 dni (w temp. poniżej 16ºC). Jaja potrafią przetrwać nawet skrajne warunki – przymrozki. Natomiast jaja i larwy giną po kilku minutach przebywania w temperaturze 45. Pluskwa porusza się dość szybko, w ciągu minuty może pokonać dystans 1 m. Owady są aktywne głównie nocą (najbardziej w godzinach 0.00-3.00). Kąsają, gdy ofiara pozostaje bez ruchu.

Jak sprawdzić, że w domu są pluskwy?

Jedna z oznak występowania pluskiew w domu jest delikatny migdałowy, anyżowy lub malinowy zapach. Pluskwy pozostawiają dużo odchodów – to drobne, małe kropki, przypominające odchody much. Najczęściej spotyka się je na ramach łóżek, w narożnikach ścian, ościeżnicach drzwi, ubytkach w ścianach i podłodze oraz pod obrazami. Ślady żerowania pluskiew są widoczne także na ciele (owady preferują odsłonięte fragmenty).

Jak wygląda ugryzienie pluskwy?

Miejsca ukąszeń swędzą, często ponadto uwidaczniają się objawy reakcji alergicznej. Charakterystyczne są 3-4 ślady ugryzienia w linii lub w trójkącie. Ślady mogą znikać po jednym dniu lub przeciwnie – utrzymują się przez tygodnie.

Bolące i swędzące miejsca nie są jedynym „skutkiem ubocznym” występowania pluskiew. Problem jest znacznie poważniejszy. Pluskwa roznosi groźne bakterie – gronkowca złocistego. Odpowiada za wystąpienie takich infekcji jak posocznica, zapalenie szpiku kostnego oraz zespół wstrząsu toksycznego.

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Jak zwalczyć pluskwy?

Pluskwy można zwalczać na różne sposoby, niestety często przypomina to karkołomną walkę z prusakami. Część populacji zwalczy się, przez ten czas szkodnik ponownie rozmnoży się. Pewną metodą jest dokładne utrzymywanie porządku. Trzeba często odkurzać mieszkanie z uwzględnieniem miejsc newralgicznych, przedstawionych powyżej. Problem można ograniczyć także przez pastowanie i wyparzanie (mopem elektrycznym) podłóg.

Aby zwalczyć pluskwy w sposób permanentny (w odniesieniu do całej populacji w mieszkaniu) zaleca się skorzystanie z profesjonalnej firmy dezynsekcyjnej. Zwykle opryski wykonywane są dwukrotnie. Pierwszy zwalcza bieżącą populację, kolejny stosuje się po około 3 tygodniach, aby zwalczyć owady wyklute z pozostawionych, niezniszczonych jaj. Po opryskach przez kilka miesięcy nie ma ryzyka ponownego zasiedlenia przez pluskwy. Z czasem nawroty są niestety możliwe - jeśli problem nie był przypadkowy tylko występuje u innych osób mieszkających w bloku.

Czego nie lubią pluskwy?

Ważna jest higiena spania – częsta wymiana pościeli, wietrzenie a także sporadyczne czyszczenie łóżka. Najwięcej pluskiew przebywa w pobliżu łóżka. Dawniej korzystało się z różnych domowych sposobów, smarując potencjalne miejsca występowania owadów spirytusem, naftą lub denaturatem. Szpary i szczeliny w ścianach powinno się uszczelnić (także ze względów estetycznych). Poszczególne elementy z tkanin czy materace można wyparzać parą lub rozgrzanym żelazkiem.

Autor: Getty Images Samice pluskiew składają jaja we wszelkich szczelinach w mieszkaniu – w ścianach, za ramami obrazów, w meblach, w podłodze, przy listwach podłogowych, pod tapetą i boazerią

Pluskwy w podróży i hotelach: jak ich unikać i co robić po powrocie?

Jedną z najczęstszych przyczyn pojawienia się pluskiew w domu jest nieświadome przywiezienie ich z podróży. Hotele, hostele czy środki transportu publicznego to miejsca, w których łatwo o kontakt z tymi pasożytami. Aby zminimalizować ryzyko, po przybyciu do pokoju hotelowego warto przeprowadzić krótką inspekcję. Należy dokładnie sprawdzić materac (zwłaszcza jego szwy i krawędzie), ramę łóżka, wezgłowie oraz meble znajdujące się w pobliżu w poszukiwaniu małych, czarnych kropek (odchodów) lub samych owadów. Bagażu nigdy nie należy kłaść na łóżku ani na podłodze – najbezpieczniej jest umieścić go na specjalnym stojaku lub w wannie.

Po powrocie do domu kluczowe jest podjęcie działań prewencyjnych, nawet jeśli nie zauważyliśmy żadnych śladów insektów. Walizkę najlepiej rozpakować na zewnątrz, w garażu lub w łazience, z dala od sypialni. Całą zawartość bagażu, włącznie z czystymi ubraniami, należy od razu wyprać w temperaturze co najmniej 60°C. Samą walizkę trzeba dokładnie odkurzyć, zwracając uwagę na wszystkie zakamarki, a następnie przechować ją z dala od pomieszczeń mieszkalnych, najlepiej w szczelnym worku.

Pluskwy a przenoszenie chorób wirusowych: co mówi nauka?

Nasz artykuł słusznie podkreśla, że pluskwy domowe (Cimex lectularius) stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, będąc potencjalnymi roznosicielami niebezpiecznych bakterii, takich jak gronkowiec złocisty. W kontekście pytań o inne patogeny, warto przyjrzeć się najnowszym badaniom naukowym dotyczącym roli tych pasożytów w przenoszeniu wirusów. Obszerne opracowanie opublikowane w bazie PubMed rzuca światło na szerszy kontekst przenoszenia arbowirusów (wirusów przenoszonych przez stawonogi) przez stawonogi krwiopijne inne niż komary i kleszcze, w tym przez owady z rodziny Cimicidae, do której należą pluskwy.

Zgodnie z analizą tego przeglądu, pluskwy (cimicidy), choć mogą być nosicielami różnorodnych wirusów, w tym niektórych arbowirusów (np. wirus Fort Morgan, wirus Buggy Creek) oraz innych wirusów atakujących kręgowce (takich jak wirus zapalenia wątroby typu B i C), brak jest przekonujących dowodów na ich biologiczną rolę w przenoszeniu tych wirusów na ludzi. Badania laboratoryjne konsekwentnie wskazują, że pluskwy nie są w stanie aktywnie replikować większości badanych wirusów i skutecznie ich przekazywać podczas ukąszenia, co jest kluczowe dla biologicznego wektorowania. Chociaż pluskwy mogą mechanicznie przenosić wirusa, to obecność wirusa w ciele owada nie oznacza zdolności do jego biologicznego przeniesienia. Oznacza to, że choć ich ugryzienia są uciążliwe i mogą prowadzić do infekcji bakteryjnych, ryzyko przeniesienia chorób wirusowych przez pluskwy na ludzi jest obecnie uznawane za bardzo niskie lub niepotwierdzone naukowo. To istotna informacja, która uzupełnia naszą wiedzę o realnych zagrożeniach związanych z tymi niechcianymi lokatorami.

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