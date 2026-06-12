Jakie szkody wyrządzają mole ubraniowe?

Mole odzieżowe bytujące w garderobach, szafach, są zagrożeniem dla naszych ubrań, w szczególności tych wykonanych z naturalnych materiałów, jak wełna, bawełna, futra, kożuchy.

Larwy moli odzieżowych z apetytem się nimi objadają, dziurawiąc wszystko po kolei. Kiedy ich działalność nie zostanie w porę zauważona, owady mogą powygryzać w odzieży spore dziury, przez co ubrania nie nadają się już do użytku. W zależności od warunków rozwoju stadium larwalne owada może trwać od miesiąca nawet do 2 lat, dlatego szybka interwencja jest w tym przypadku konieczna. Walkę ze molami odzieżowymi warto rozpocząć od profilaktyki.

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Gdzie można znaleźć gniazdo moli ubraniowych?

Gniazdo moli odzieżowych to tak naprawdę ognisko rozwoju larw – czyli miejsce, gdzie samica złożyła jaja, a żarłoczne larwy znalazły idealne warunki do życia. Szukać ich należy przede wszystkim w ciemnych, spokojnych i rzadko poruszanych miejscach, gdzie mają stały dostęp do naturalnych włókien. Zwrócić należy uwagę na delikatną, jedwabistą pajęczynkę, małe, białe larwy (podobne do gąsienic), puste kokony oraz odchody larw, które wyglądają jak drobny piasek w kolorze zjedzonego materiału.

Warto sprawdzić:

głębię szaf i szuflad, zwłaszcza ubrania z wełny, kaszmiru, jedwabiu czy futra, które leżą na dnie lub z tyłu i nie były noszone od dawna. Zagięcia, szwy, mankiety i kołnierze ubrań: to tam larwy lubią się ukrywać i żerować.

Dywany i chodniki z naturalnej wełny, szczególnie pod ciężkimi meblami, gdzie jest ciemno i nikt nie odkurza.

Pojemniki do przechowywania z sezonową odzieżą, kocami czy starą pościelą.

Autor: Tomasz Klejdysz/ Getty Images Mól odzieżowy

Jaki jest domowy sposób na mole ubraniowe?

Kiedy w mieszkaniu zauważymy choćby jednego mola, kręcącego się w pobliżu szafy, wyjmijmy stamtąd ubrania z naturalnych materiałów i wynieśmy je na kilka dni na zewnątrz. Latem znajdujące się w nich jaja lub larwy moli zniszczy słońce, zimą - niska temperatura. Po wywietrzeniu i wytrzepaniu ubrania umieśćmy luźno w szafie.

Po zakończonym sezonie zimowym, dokładnie przejrzyjmy wszystkie kurtki, kożuchy i futra, wywietrzmy je i schowajmy do szczelnych pokrowców. Sprawdzajmy też co jakiś czas przechowywane w szafach wełniane swetry, koce i narzuty.

Czego nie lubią mole odzieżowe? Jak się ich pozbyć?

W garderobach i szafach warto rozwiesić saszetki z lawendą, której zapachu mole wprost nie cierpią (mogą być to również kawałki lawendowego mydła). Przydadzą się także bawełniane woreczki wypełnione lawendą, skórkami pomarańczy i aromatycznymi ziołami (np. liśćmi laurowymi, goździkami, miętą, macierzanką). Kiedy woń ziół osłabnie, woreczki możemy nasączyć naturalnymi olejkami - lawendowym, goździkowym, paczulowym, cedrowym, cytronelowym czy tymiankowym.

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Możemy też przetrzeć półki w szafie wodą z dodatkiem tych olejków. Ciekawym sposobem jest też umieszczanie świeżych gazet w pobliżu zagrożonych atakiem moli ubrań, gdyż owady nie cierpią zapachu farby drukarskiej.

Prezczytaj też jak pozbyć się moli spożywczych.

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