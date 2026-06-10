Mole spożywcze i ich żarłoczne larwy!

Mole spożywcze, czyli tak naprawdę omacnice spichrzanki, to niewielkie, brunatne lub beżowe motyle - właściwie nie wyrządzają żadnej szkody, gdyż nie pobierają pokarmu i żyją krótko (od około 2 tygodni do miesiąca). W tym czasie zdążą się jednak rozmnożyć i złożyć mnóstwo jaj (100-200 sztuk), z których po kilku dniach wylęgają się szkodniki właściwe, czyli larwy. W przeciwieństwie do formy dorosłej owada, młode larwy są niezwykle żarłoczne, dlatego swoją działalnością mogą wyrządzać spore szkody.

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Skąd się biorą mole spożywcze w naszej kuchni?

Mole dostają się do naszych mieszkań głównie z zewnątrz, choćby przez okno. Larwy lub jaja moli spożywczych możemy też przynieść wprost ze sklepu, dlatego też kupione produkty sypkie warto sprawdzić, przesypując przez sitko.

Sprawdzajmy też opakowania, kupując w sklepie, szukając w nich maleńkich dziurek - mole z łatwością przegryzają foliowe czy papierowe opakowania. Potrafią też jakoś dostać się pod pokrywki plastikowych pudełek.

Jaki jest domowy sposób na mole spożywcze?

Mole spożywcze gustują w produktach spożywczych (głównie sypkich, takich jak mąki, kasze, ryż, płatki owsiane, makarony, groch, ale też w orzechach, suszonych owocach czy ciastkach). W przypadku moli spożywczych ważna jest profilaktyka - jeśli dostana się już do kaszy czy mąki, są już do wyrzucenia. Na produkty spożywcze nie zastosujemy przecież jakichś olejków eterycznych, tym bardziej chemii.

Dobrym domowym sposobem na usunięci moli jest po prostu gruntowne sprzątanie. Warto użyć odkurzacza, a następnie ciepłej wody z detergentem, np. mydłem i dokładnie wymyć szafki czy szuflady kuchenne. Dobrym sposobem jest także użycie mopa parowego - mole spożywcze nie lubią wysokiej temperatury.

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Czego nie lubią mole spożywcze?

Tam, gdzie przechowujemy produkty spożywcze, rozłóżmy liście laurowe, ziele angielskie lub skórki pomarańczy - tych zapachów nie znoszą mole spożywcze. Odstraszy je skutecznie, a nie wpłynie na smak produktów.

Co jakiś czas dokładnie przemyjmy też wodą z dodatkiem octu półki szuflady czy szafki, gdyż tam również mogą znajdować się jaja owadów. Jeśli wszystkie te działania nie pomogą i mole spożywcze zaatakują naszą kuchnię, musimy zastosować bardziej radykalne metody. Przede wszystkim zainfekowane produkty usuńmy z domu, przeznaczając je np. na karmę dla ptaków.

Jaka pułapka na mole spożywcze?

W kuchennych szafkach i w pobliżu miejsc przechowywania żywności warto zastosować specjalne pułapki feromonowe. Są to pułapki bezpieczne i ekologiczne. Unikajmy tych chemicznych.

W sklepach można kupić takie gotowe pułapki na mole. Dostępne są w formie plastrów, do których przykleją się mole. W ten sposób sprawdza się też ich ewentualną obecność. W pułapki łapią się jednak tylko dorosłe osobniki.

i Autor: Wirestock/ Getty Images Pułapka na mole

Czy mole spożywcze są groźne dla zdrowia?

Dorosłe osobniki moli spożywczych, które latają po kuchni, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla człowieka – nie gryzą ani nie przenoszą chorób w sposób aktywny. Prawdziwe niebezpieczeństwo wiąże się z ich larwami, które zanieczyszczają żywność swoimi odchodami, przędzą oraz wylinkami. Spożycie produktów, w których żerowały mole, może prowadzić do nieprzyjemnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takich jak rozstrój żołądka, biegunka czy wymioty.

U osób wrażliwych, zjedzenie zanieczyszczonego pokarmu może wywołać reakcje alergiczne. Co więcej, w naruszonych przez szkodniki produktach mogą rozwijać się szkodliwe dla zdrowia pleśnie i grzyby. Z tego powodu każda żywność, w której zauważymy ślady obecności moli – nawet jeśli jest to tylko delikatna pajęczynka – powinna zostać natychmiast wyrzucona. Próby "ratowania" takich produktów przez przesiewanie nie są zalecane, gdyż jaja i drobne zanieczyszczenia pozostają niewidoczne.

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