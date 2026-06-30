Jak urządzić kuchnię w starym domu? Ta realizacja pokazuje, że mniej naprawdę znaczy więcej

Remont starego domu to zawsze balansowanie między nowoczesną wygodą a szacunkiem dla historii budynku. Łatwo zatrzeć jego charakter, wstawiając przypadkowe meble czy modne wykończenia. Znacznie trudniej stworzyć wnętrze, które wygląda tak, jakby było częścią domu od setek lat.

Tak właśnie było w przypadku XVII-wiecznego domku w angielskiej miejscowości Odiham. Nowi właściciele zakochali się w drewnianych belkach stropowych, starych kominkach i atmosferze domu, ale szybko zauważyli, że kuchnia zupełnie nie pasuje do reszty wnętrza. Zamiast kolejnej nowoczesnej aranżacji postanowili podkreślić to, co w budynku najcenniejsze.

Remont kuchni w starym domu zacznij od... historii budynku

Największym błędem podczas remontu jest próba ukrycia wieku domu. Tymczasem stare belki, nierówne ściany czy kominy mogą stać się największą ozdobą wnętrza. W tej realizacji ciemne drewniane belki stały się punktem wyjścia dla całego projektu. To do nich dopasowano kolor blatów, a spokojna paleta frontów kuchennych sprawiła, że nowe meble nie konkurują z architekturą domu. Efekt? Kuchnia wygląda naturalnie, a nie jak nowoczesna zabudowa wstawiona do zabytkowego wnętrza.

Jasne kolory nie zawsze są najlepszym wyborem

Choć białe kuchnie od lat cieszą się popularnością, nie w każdym domu sprawdzają się równie dobrze. Tutaj właściciele zrezygnowali z chłodnej bieli i szarości. Zamiast nich wybrali ciepły odcień beżu inspirowany kolorem grzybów oraz ziemiste barwy nawiązujące do szkockich krajobrazów, które szczególnie zapadły im w pamięć podczas podróży. Takie kolory ocieplają wnętrze i sprawiają, że nawet nowe meble wyglądają bardziej naturalnie.

Autor: Marlborough Tiles/ Materiały prasowe

Jeden prosty zabieg sprawił, że mała kuchnia wydaje się większa

Kuchnia nie należy do dużych, ale udało się ją optycznie powiększyć bez wyburzania ścian. Zamiast ciężkich, wiszących szafek pojawiła się pojedyncza otwarta półka. Dzięki temu do wnętrza wpada więcej światła, a przestrzeń wydaje się lżejsza. To rozwiązanie sprawdzi się szczególnie tam, gdzie część naczyń można przechowywać w spiżarni lub jadalni.

Płytki imitujące terakotę. Coraz częściej zastępują naturalną ceramikę

Jednym z najciekawszych elementów aranżacji jest podłoga. Właściciele marzyli o tradycyjnej terakocie, ale wybrali gres porcelanowy wiernie odwzorowujący jej kolor i strukturę. To rozwiązanie ma kilka zalet:

jest bardziej odporne na ścieranie

nie wymaga takiej pielęgnacji jak tradycyjna terakota

dobrze sprawdza się przy ogrzewaniu podłogowym

zachowuje rustykalny wygląd

Równie starannie dobrano płytki nad blatem. Delikatnie nierówna powierzchnia i subtelne odcienie sprawiają, że ściana wygląda jak wykonana ręcznie.

To dodatki sprawiają, że wnętrze nabiera charakteru

Największą rolę odegrały jednak nie meble, lecz drobiazgi. Na półkach znalazły się stare naczynia, przedmioty wyszukane na targach staroci oraz lokalnych aukcjach. Obok nich zawisły rodzinne fotografie, które codziennie przypominają domownikom o ich bliskich. Takie dodatki trudno kupić w sklepie, ale to właśnie one sprawiają, że wnętrze staje się wyjątkowe.

5 pomysłów z tej kuchni, które warto wykorzystać we własnym domu

Jeśli planujesz remont kuchni w starym domu, zwróć uwagę na rozwiązania zastosowane w tej realizacji:

zachowaj oryginalne elementy architektury

dobieraj kolory do wieku budynku

ogranicz liczbę górnych szafek, jeśli zależy ci na lekkości wnętrza

wybierz gres imitujący naturalne materiały

postaw na dodatki z historią

Moda we wnętrzach zmienia się co kilka lat, ale dobrze zaprojektowane kuchnie pozostają aktualne przez dekady. Właściciele tego XVII-wiecznego domu nie próbowali stworzyć efektownej aranżacji na potrzeby zdjęć. Zamiast tego wykorzystali historię budynku jako największy atut. Dzięki temu nowa kuchnia wygląda tak, jakby była częścią domu od zawsze. To właśnie takie wnętrza starzeją się najpiękniej.