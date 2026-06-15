W naszym kraju żyje około 12 gatunków karaluchów. Z tej grupy tylko cztery zdecydowały się żyć w cieple ludzkich siedzib. Reszta to karaluchy leśne bądź stepowe. Domowe karaluchy prowadzą nocny tryb życia. Preferują kuchnie, spiżarnie, śmietniki, zsypy w peerelowskich blokach. Często migrują z barów, sklepów, piekarni sąsiadujących z obiektami mieszkalnymi. Mogą też trafić do ciebie od sąsiada hodującego gady, dla których karaczany są znakomitą karmą. Chętnie lęgną się w pomieszczeniach niesprzątanych lub nieregularnie czyszczonych.

Karaluchy w domu - skąd się biorą?

Karaluchy są zwabiane resztkami pożywienia. Skuszą się chociażby na cukier, czekoladę, pieczywo, ziemniaki, piwo, mięso. Rozzuchwalone nie pogardzą nawet klejem introligatorskim, dewastując tym samym cenne księgozbiory. Osobnikom dojrzałym towarzyszą mniejsze od nich larwy, które poznać można po braku skrzydeł lub ich znikomym rozmiarze na tle odwłoka oraz bardziej owalnym zarysie ciała. Jedne i drugie nie przepadają za ostrym światłem. Karaluchy żyją od roku do dwóch lat. Domowe karaluchy - rozmnażają się przez cały rok.

Karaluchy czy prusaki - jak je rozpoznać?

Warto wiedzieć, jak odróżnić karalucha od inny grup owadów, mogących być lokatorami naszych domów i mieszkań. Ich cechy charakterystyczne to podłużny, spłaszczony, wrzecionowaty kształt ciała o barwie od jasnobrunatnej do czarnej. Wyróżniają je ponadto długie, ruchliwe czułki oraz specyficzna tarczka zakrywająca głowę. Tak jak inne owady mają trzy pary nóg, co pozwala je odróżnić od ośmionożnych pajęczaków. Karaluchy są owadami uskrzydlonymi (normalnie obie ich pary pozostają złożone), więc pokonywanie dużych odległości nie stanowi dla nich problemu. Latają jednak tylko w ostateczności, zwłaszcza, że są doskonałymi biegaczami.

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Najczęstszym gościem w naszych siedzibach jest prusak (Blattella germanica). Mierzy około 1 cm długości i jest jasnobrunatny. Nieco mniej popularny jest karaczan (karaluch wschodni) (Blatta orientalis). Masywniejszy od prusaka. Dorastający do 3 cm. Ciemnobrunatny lub rudawy.

Galeria zdjęć: Karaluchy i prusaki

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Jak pozbyć się karaluchów z mieszkania? Skuteczne sposoby

Zacznijmy od tego, że jeśli obawiasz się inwazji karaluchów zachowuj wzorową czystość w domu bądź mieszkaniu. Niestety, karaluchy mogą przywędrować od sąsiadów. Wtedy należy je zniechęcić od takich wizyt. Na szczęście są wrażliwe na zapachy. Dobrym sposobem na karaluchy będzie więc ustawienie w kuchni jednej lub dwóch specjalnych płytek nasączonych środkiem odstraszającym. Możesz też sięgnąć po trutki na karaluchy w formie żelu albo granulatu.

Jeśli to nie zadziała należy spryskać płynem owadobójczym wszelkie połączenia podłóg ze ścianami, próg drzwi wejściowych, przestrzeń pod wanną, pralką i zmywarką, a także różne szczeliny, w których mogłyby się chować. Spryskiwanie trzeba powtórzyć po tygodniu. Najlepiej nie przebywać mieszkaniu po takiej dezynfekcji i nie wietrzyć wówczas pomieszczeń.

Aby pozbyć się karaluchów warto też uszczelnić miejsca, którymi mogą się przedostawać. Konieczna będzie gęsta siatka w otworach kanałów wentylacyjnych. Radzimy też zaszpachlować przejścia rur przez stropy.

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Zdecydowanie nie polecamy szykowania pułapek wabiących na karaluchy, zwłaszcza, gdy karaczany mają siedlisko w sąsiednich lokalach. Nie zlikwidujesz w ten sposób populacji, a tylko zapewnisz sobie regularny napływ kolejnych osobników. Co z tego, gdy dokończą żywota w twoim domu, skoro po sąsiedzku wciąż będą się mnożyć bez przeszkód.

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Autor: AXTIDA CLEAN/ Materiały prasowe Jeśłi polegniesz w starciu z karaluchami, wezwij specjalistyczną firmę dezynsekcyjną

Prusaki zadomowiły się na dobre? Konieczna może być dezynsekcja

Jeżeli prusaki na dobre się u ciebie zadomowiły i powyższe sposoby ich zwalczania nie zdały egzaminu, pozostaje wezwanie firmy zajmującej się dezynsekcją. Przedsiębiorstwa takie mają do dyspozycji najsilniejsze środki owadobójcze, niszczące także kokony z jajami prusaków lub karaczanów. O ile najazd karaluchów wynika z bliskości lokali, w których zadomowiły się ona na dobre, radzimy też powiadomić administratora obiektu lub wspólnotę mieszkaniową. Gdy takich organów nie ma – pozostaje kontakt z SANEPID-em. Dezynsekcja zwalczająca karaluchy musi bowiem objąć wtedy cały budynek, a zwłaszcza pomieszczenia stanowiące wylęgarnię karaczanów. Koszt dezynsekcji wynosi od 100 do 300 zł, dla mieszkania o powierzchni do 80 m2.

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Ślady obecności karaluchów w domu - na co zwrócić uwagę?

Ponieważ karaluchy prowadzą nocny tryb życia, ich zauważenie w ciągu dnia może świadczyć o dużej populacji. Istnieje jednak kilka dyskretnych śladów, które zdradzają ich obecność.

Jednym z najważniejszych są odchody , przypominające rozsypane fusy z kawy lub drobinki czarnego pieprzu. Można je znaleźć w szafkach, za sprzętami AGD, w rogach pomieszczeń i wzdłuż listew przypodłogowych.

, przypominające rozsypane fusy z kawy lub drobinki czarnego pieprzu. Można je znaleźć w szafkach, za sprzętami AGD, w rogach pomieszczeń i wzdłuż listew przypodłogowych. Warto również poszukać pustych pancerzyków, które owady zrzucają w miarę wzrostu, oraz kokonów z jajami (ootek) – podłużnych, ciemnobrązowych kapsułek ukrytych w ciepłych i wilgotnych zakamarkach.

Charakterystycznym sygnałem, szczególnie przy dużej liczbie owadów, jest specyficzny, nieprzyjemny i stęchły zapach. Jest on wynikiem wydzielin gruczołowych karaluchów i staje się bardziej intensywny w miejscach ich gnieżdżenia, takich jak kuchnia czy łazienka. Pojawienie się tej woni to wyraźny znak, że problem jest już zaawansowany.

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