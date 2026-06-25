Remont kuchni 2026. Które decyzje są najdroższe? Ceny materiałów i robocizny

Olga Kass
Olga Kass
2026-06-25 14:23

Myślisz, że najwięcej za remont kuchni zapłacisz ekipie? Nic bardziej mylnego. W 2026 roku największą część budżetu pochłonie coś innego. Zobacz, ile dziś kosztuje remont kuchni i na jakie wydatki trzeba się przygotować.

Nowoczesna kuchnia otwarta na salon w mieszkaniu, z drewnianymi meblami, czarnym blatem i zabudowanym sprzętem AGD. Widoczny okrągły stół z niebieskimi krzesłami, sofa oraz drewniana podłoga. Więcej o kosztach remontu kuchni przeczytasz na naszym portalu.
Autor: KODO Projekty i Realizacje Wnętrz/ Materiały prasowe

Właściciele mieszkań najczęściej obawiają się kosztów ekipy remontowej. To właśnie o stawki fachowców pytają w pierwszej kolejności. Tymczasem w wielu przypadkach robocizna stanowi zaledwie jedną czwartą całego budżetu. Znacznie większym wydatkiem okazują się meble wykonywane na wymiar, blat oraz sprzęt AGD. To właśnie te elementy decydują dziś o tym, czy remont kuchni zamknie się w kwocie 30–40 tys. zł, czy przekroczy 60 tys. zł.

Dlaczego remont kuchni należy dziś do najdroższych remontów w domu?

Remont kuchni należy dziś do najdroższych prac modernizacyjnych w domu, ponieważ obejmuje jednocześnie kilka kosztownych elementów takich jak, wymiana instalacji, wykończenie ścian i podłóg, zakup mebli oraz sprzętu AGD. Szczególnie duży udział w budżecie mają meble wykonywane na wymiar, które muszą być dopasowane do układu pomieszczenia i zabudowy urządzeń. Dodatkowo ceny materiałów budowlanych i wyposażenia utrzymują się na wysokim poziomie, przez co nawet niewielka kuchnia może pochłonąć kilkadziesiąt tysięcy złotych. Procentowo wygląda to następująco:

  • meble na wymiar – 30–50% budżetu
  • sprzęt AGD – 15–30%
  • robocizna – 15–25%
  • instalacje – 5–15%
  • materiały wykończeniowe – 10–20%
Kuchnia
Autor: Zagórny Studio projekt. Deer Design/ Materiały prasowe
Kuchnia
Autor: Szymon Starnawski

Kosztorys kuchni 8 m². Łącznie prawie 57 tys. zł

Niewielka kuchnia w bloku nie musi oznaczać niewielkich wydatków. Przy całkowitej wymianie wyposażenia i instalacji końcowy rachunek może zaskoczyć:

  • meble na wymiar – 24 000 zł
  • AGD – 11 000 zł
  • płytki i materiały wykończeniowe – 5 500 zł
  • elektryka i hydraulika – 4 500 zł
  • robocizna – 12 000 zł

Łącznie: około 57 000 zł

W tym przykładzie same meble i sprzęt kosztują 35 tys. zł, czyli ponad 60 proc. całego budżetu. To właśnie dlatego doświadczeni projektanci radzą rozpoczynać planowanie remontu od wyceny zabudowy, a nie od wyboru kolorów frontów czy okładzin ściennych.

Kuchnia otwarta na salon
Autor: Projekt: Andrzej Kazulak, zdjęcia: Monika Filipiuk-Obałek, stylizacja: Joanna Płachecka Półwysep z długim blatem, który wydaje unosić się w powietrzu.

To potrafi podnieść koszt kuchni o kilkanaście tysięcy złotych

Największy wpływ na cenę mają zwykle nie metry kwadratowe, ale standard wyposażenia. Koszty szybko rosną, gdy pojawiają się:

  • szafki pod sam sufit
  • fronty lakierowane lub fornirowane
  • systemy cargo i narożne
  • szuflady premium
  • blaty kamienne lub ze spieku
  • wyspa kuchenna
  • pełna zabudowa AGD

Każdy z tych elementów poprawia wygodę użytkowania, ale jednocześnie znacząco podnosi wartość zamówienia.

Kuchnia z wyspą w domu może kosztować ponad 100 tys. zł

W domach jednorodzinnych kuchnie są zwykle większe i częściej połączone z salonem. Oznacza to więcej zabudowy, więcej sprzętu i większe wymagania instalacyjne. Przykładowa kuchnia o powierzchni 15 m²:

  • meble z wyspą – 42 000 zł
  • AGD do zabudowy – 18 000 zł
  • blat ze spieku – 10 000 zł
  • podłoga i okładziny – 8 000 zł
  • instalacje – 7 000 zł
  • oświetlenie – 3 000 zł
  • robocizna – 17 000 zł

Łącznie: około 105 000 zł.

W praktyce to nie sam metraż odpowiada za wysokie koszty. Największe znaczenie ma standard wyposażenia oraz liczba elementów wykonywanych na zamówienie.

Na czym można oszczędzić, a na czym lepiej nie ciąć kosztów?

Rozsądnych oszczędności warto szukać w rodzaju frontów, wyposażeniu wnętrz szafek czy wyborze materiałów wykończeniowych.

Nie warto natomiast oszczędzać na tych 5 pozycjach, to właśnie te elementy najtrudniej poprawić po zakończeniu remontu i najczęściej generują kosztowne problemy w przyszłości:

  1. instalacji elektrycznej
  2. hydraulice
  3. montażu mebli
  4. jakości zawiasów i prowadnic
  5. trwałości blatu
Kuchnia zamknięta
Autor: Marcin Czechowicz Pomysł na aranżację kuchni zamkniętej.
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