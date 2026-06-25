Właściciele mieszkań najczęściej obawiają się kosztów ekipy remontowej. To właśnie o stawki fachowców pytają w pierwszej kolejności. Tymczasem w wielu przypadkach robocizna stanowi zaledwie jedną czwartą całego budżetu. Znacznie większym wydatkiem okazują się meble wykonywane na wymiar, blat oraz sprzęt AGD. To właśnie te elementy decydują dziś o tym, czy remont kuchni zamknie się w kwocie 30–40 tys. zł, czy przekroczy 60 tys. zł.

Dlaczego remont kuchni należy dziś do najdroższych remontów w domu?

Remont kuchni należy dziś do najdroższych prac modernizacyjnych w domu, ponieważ obejmuje jednocześnie kilka kosztownych elementów takich jak, wymiana instalacji, wykończenie ścian i podłóg, zakup mebli oraz sprzętu AGD. Szczególnie duży udział w budżecie mają meble wykonywane na wymiar, które muszą być dopasowane do układu pomieszczenia i zabudowy urządzeń. Dodatkowo ceny materiałów budowlanych i wyposażenia utrzymują się na wysokim poziomie, przez co nawet niewielka kuchnia może pochłonąć kilkadziesiąt tysięcy złotych. Procentowo wygląda to następująco:

meble na wymiar – 30–50% budżetu

sprzęt AGD – 15–30%

robocizna – 15–25%

instalacje – 5–15%

materiały wykończeniowe – 10–20%

Autor: Zagórny Studio projekt. Deer Design/ Materiały prasowe

Autor: Szymon Starnawski

Kosztorys kuchni 8 m². Łącznie prawie 57 tys. zł

Niewielka kuchnia w bloku nie musi oznaczać niewielkich wydatków. Przy całkowitej wymianie wyposażenia i instalacji końcowy rachunek może zaskoczyć:

meble na wymiar – 24 000 zł

AGD – 11 000 zł

płytki i materiały wykończeniowe – 5 500 zł

elektryka i hydraulika – 4 500 zł

robocizna – 12 000 zł

Łącznie: około 57 000 zł

W tym przykładzie same meble i sprzęt kosztują 35 tys. zł, czyli ponad 60 proc. całego budżetu. To właśnie dlatego doświadczeni projektanci radzą rozpoczynać planowanie remontu od wyceny zabudowy, a nie od wyboru kolorów frontów czy okładzin ściennych.

Autor: Projekt: Andrzej Kazulak, zdjęcia: Monika Filipiuk-Obałek, stylizacja: Joanna Płachecka Półwysep z długim blatem, który wydaje unosić się w powietrzu.

To potrafi podnieść koszt kuchni o kilkanaście tysięcy złotych

Największy wpływ na cenę mają zwykle nie metry kwadratowe, ale standard wyposażenia. Koszty szybko rosną, gdy pojawiają się:

szafki pod sam sufit

fronty lakierowane lub fornirowane

systemy cargo i narożne

szuflady premium

blaty kamienne lub ze spieku

wyspa kuchenna

pełna zabudowa AGD

Każdy z tych elementów poprawia wygodę użytkowania, ale jednocześnie znacząco podnosi wartość zamówienia.

Kuchnia z wyspą w domu może kosztować ponad 100 tys. zł

W domach jednorodzinnych kuchnie są zwykle większe i częściej połączone z salonem. Oznacza to więcej zabudowy, więcej sprzętu i większe wymagania instalacyjne. Przykładowa kuchnia o powierzchni 15 m²:

meble z wyspą – 42 000 zł

AGD do zabudowy – 18 000 zł

blat ze spieku – 10 000 zł

podłoga i okładziny – 8 000 zł

instalacje – 7 000 zł

oświetlenie – 3 000 zł

robocizna – 17 000 zł

Łącznie: około 105 000 zł.

W praktyce to nie sam metraż odpowiada za wysokie koszty. Największe znaczenie ma standard wyposażenia oraz liczba elementów wykonywanych na zamówienie.

Na czym można oszczędzić, a na czym lepiej nie ciąć kosztów?

Rozsądnych oszczędności warto szukać w rodzaju frontów, wyposażeniu wnętrz szafek czy wyborze materiałów wykończeniowych.

Nie warto natomiast oszczędzać na tych 5 pozycjach, to właśnie te elementy najtrudniej poprawić po zakończeniu remontu i najczęściej generują kosztowne problemy w przyszłości:

instalacji elektrycznej hydraulice montażu mebli jakości zawiasów i prowadnic trwałości blatu

Autor: Marcin Czechowicz Pomysł na aranżację kuchni zamkniętej.