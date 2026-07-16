Murator Remontuje #3: Tania metamorfoza łazienki Materiał sponsorowany

Stara obora z cegły z nieużytkowym poddaszem

Mały budynek, dawna obora, stał koło ogrodu i niszczał. Nad częścią parteru było zamknięte i nieużytkowe poddasze. Inwestorzy postanowili przebudować oborę na dom letniskowy. Dach wydłużono nad dobudówką. Dzięki temu poddasze zostało powiększone. Poddasze jest otwarte nad salonem, a pod skosami powstały dwie sypialnie. Na parterze wstawiono większe okna tam, gdzie wcześniej były tylko malutkie. Dom ma 80 m² powierzchni użytkowej.

Do remontu obory i jej przebudowy użyto tylko naturalnych materiałów: gliny, drewna, naturalnych olejów. Nawet podłoga jest w formie klepiska. W łazience jest również klepisko i gliniane ściany olejowane olejem lnianym. W całym domu są gliniane tynki, niektóre zbrojone paździerzami z konopi. Jest tylko naturalnie.

Przebudowa obory - prace projektowe

Przebudowa obory na dom wymagała wykonania projektu budowlanego. Konieczne było zdjęcie starego pokrycia dachowego i wykonanie nowej więźby dachowej. Sprawdzono stan konstrukcji samej obory i wykonano konieczne wzmocnienia.

Dobudówka została rozbudowana o poddasze, tak więc budynek stanowi obecnie zwartą prostokątną bryłę przekrytą dwuspadowym dachem krytym dachówką. Wstawiono w nim okna dachowe zapewniające doświetlenie wnętrza. W samym budynku są wszystkie nowe, duże okna pionowe i drzwi. Elewacja została oczyszczona i pokryta nowym tynkiem. W budynku wykonano:

hydroizolacje,

instalację wodno-kanalizacyjną,

instalację elektryczną.

Projekt przebudowy obory na dom przygotowała inwestorka Magdalena Górska, która jest architektem, właścicielką pracowni EKodama Architektura. Jej filozofia projektowa to zrównoważone budownictwo, wykorzystujące tylko materiały naturalne.

Adaptacja obory na dom

Adaptując starą oborę na dom, wykorzystano istniejącą substancję - drewno i mury ceglane. Elementy drewnianej konstrukcji, które były w dobrym stanie, zostały oczyszczone i zabezpieczone.

Nowe fragmenty konstrukcji wykonano z tego samego gatunku drewna - sosny. Z czasem nieco popękają (co jest naturalne) i trudno będzie je odróżnić od starych belek. Na poddaszu wykonano też drewniane podesty antresoli oraz balustrady. Do zabezpieczenia elementów drewnianych wykorzystano woski naturalne.

Autor: Archiwum serwisu Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna sa wyeksponowane

Ceglane ściany zostały oczyszczone ze starego tynku. Każdy element muru został pieczołowicie obity i oskrobany z zaprawy, odkurzony i zakonserwowany naturalnym impregnatem.

Gliniane tynki i podłogi

Część ścian została wykończona tynkami glinianymi. To najstarszy, najbardziej naturalny rodzaj tynków. Można wykonywać je ręcznie, wtedy będą nierówne, z wzorami dłoni, palców. Można je także zatrzeć pacą. Tynki gliniane pomalowano farbami naturalnymi, wapiennymi lub kredowymi (kazeinowymi). Ponieważ są wrażliwe na nadmiar wilgoci zabezpieczono je warstwą oleju lnianego. Tam, gdzie tynki będą bardziej narażone na uszkodzenia, wykonano je w formie wzmocnionej - z dodatkiem zbrojenia z paździerzy konopnych.

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Podłogi na parterze są takie jak niegdyś w wiejskich chałupach. To gliniane klepiska zatarte na gładko i podbarwione. Do ich zabezpieczenia użyto impregnatu w postaci oleju lnianego, a potem wosku.

Dom letniskowy ze starej obory. Zdjęcia

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