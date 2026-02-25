Dom o powierzchni użytkowej około 180 m² stał na spokojnym, cichym osiedlu w atrakcyjnej części Wrześni. Zdaniem inwestorów bryła budynku wyglądała nienowocześnie. Nowym właścicielom domu nie odpowiadał również układ funkcji z parterem podzielonym na osobne pomieszczenia, małą łazienką na górze i dosyć ubogim zapleczem gospodarczym. Aby to zmienić, zdecydowali się na gruntowną przebudowę.

Główne wyzwanie: jak zmienić stary dom w nowoczesną przestrzeń

Najtrudniejszym zadaniem okazało się przekształcenie parteru w otwartą przestrzeń. Hol został połączony z pokojem dziennym przejściem o szerokości 4,4 m. Wykonano je w ścianie nośnej, która została pogrubiona do 50 cm, by mogła utrzymać ciężar piętra. Konstrukcję wzmocniono trzema dwuteownikami, które umieszczono w nadprożu nowo powstałego przejścia. Ważyły kilkaset kilogramów, więc zamontowanie ich w istniejącym obiekcie nie było łatwe. Dzięki temu udało się jednak uniknąć wstawienia dodatkowego słupa.

Dosyć duże konsekwencje miała też przebudowa klatki schodowej. Zabiegowe schody, które pierwotnie mieściły się niemal w środku budynku, po otwarciu parteru byłyby przeszkodą dla użytkowników. Nowe, o pojedynczym biegu, usytuowano przy ścianie konstrukcyjnej od strony garażu. Ta zmiana wiązała się z wycięciem nowego otworu w stropie. Stropy zostały ocieplone, ułożono również izolację chroniącą przed stratami ciepła od strony gruntu.

Nowe instalacje i funkcjonalność – co warto wiedzieć

W budynku ułożono nowe instalacje hydrauliczne i elektryczne. Rury kanalizacyjne również zostały ułożone na nowo ze względu na przeniesienie łazienki do innego pomieszczenia po drugiej stronie budynku. Z punktu widzenia projektanta i wykonawcy całkowita wymiana jest bardziej wygodna niż remont starych instalacji. Praca zajmuje mniej czasu, a ryzyko awarii maleje.

W całym domu zainstalowano ogrzewanie podłogowe, konieczne było więc usunięcie posadzek i skucie wylewek. Inwestorzy marzyli o kominku, lecz jego budowa wymagała dodatkowego przewodu kominowego. Żeby nie zabierać miejsca w środku, poprowadzono go na zewnątrz. Dwupłaszczowa rura biegnie na bocznej, południowo-zachodniej elewacji i dodatkowo podkreśla loftową estetykę domu.

Zmieniona bryła i elewacja – nowoczesne detale architektoniczne

W czasie remontu zostało wymienione pokrycie dachowe (stara ondulina ustąpiła miejsca płaskiej dachówce ceramicznej), a więźbę zaizolowano wełną mineralną oraz pianką PUR. Ściany zewnętrzne ocieplono styropianem o grubości 15 cm. Właścicielom zależało na prostej, wyrazistej bryle, zrezygnowali więc z wiatrołapu. Po przebudowie dom ma bardziej regularną formę.

Prosta sylwetka budynku została dodatkowo wyeksponowana po zlikwidowaniu starego ogrodzenia. Zastąpił je niski murek dopasowany szarym kolorem do nowego wyglądu domu.

Elewację frontową podzielono na dwie części – dolną z ceglaną okładziną i górną pokrytą szarym tynkiem. Trzecim materiałem są czarne panele blaszane. Bardzo ważna dla finalnego efektu była wymiana wszystkich okien. Te na fasadzie przed przebudową miały układ poziomy, teraz są smukłymi prostokątami. Dodatkowo dodano jedno okno nad drzwiami wejściowymi.

Otwarte wnętrza i loftowy styl – jak zaprojektowano przestrzeń

Po zlikwidowaniu wiatrołapu drzwi wejściowe prowadzą wprost do domu. Tak jak życzyli sobie inwestorzy, parter został urządzony jako jednoprzestrzenna strefa dzienna. Podział między częścią mieszkalną a strefą wejściową zaznaczono materiałem posadzki. Przy wejściu jest powierzchnia pokryta szarym gresem, pozostałe podłogi ułożono z paneli w kolorze jasnego dębu. Granicę między salonem a przedpokojem wyznacza również duża biała szafa. Ponieważ jest pozbawiona uchwytów i widocznych zawiasów, na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie ściany.

Na lewo od wejścia urządzono gabinet. Właściciel często pracuje w domu i takie miejsce jest mu potrzebne na co dzień. Pokój niby jest osobnym pomieszczeniem w otwartej przestrzeni parteru, ale niezupełnie – wydzielono go tylko lekką ścianką z szyb osadzonych w czarnych metalowych ramach.

W głębi daleko od ulicy znajduje się strefa dzienna. Kącik wypoczynkowy koncentruje się wokół telewizora i kominka. Ten drugi ma formę podwieszonej bryły wykończonej okładziną przypominającą beton. Szare fronty sąsiadujące z zabudową kominka kryją praktyczne szafy, gdzie przechowywane są płyty CD i inne drobiazgi. Aby nadać salonowi nieco bardziej przytulny charakter, inwestorzy zdecydowali się na nietypowe rozwiązanie – wykończyli ścianę tymi samymi panelami, które ułożono na podłodze.

Materiały i detale wykończeniowe, które odmienią dom z lat 90.

Najważniejszym materiałem określającym charakter wnętrz jest stara cegła. – Od początku wiedzieliśmy, że w naszym domu muszą być cegła i drewno, bo zawsze wyglądają dobrze i sprawdzają się przez lata – podkreśla właścicielka. Ręcznie wytwarzana ceramika ma nieco inny odcień przy każdym wypalaniu, trzeba było więc nabyć jej więcej z myślą o przyszłych naprawach i remontach. Z każdej cegły zostały wycięte dwie płytki. Obłożono nimi dolną połowę elewacji, a także niektóre ściany wewnętrzne.

Nawiązań do loftowej stylistyki jest więcej. Projektantka dobrała bakelitowe przełączniki i przewody w dekoracyjnym oplocie. Zawieszone na szynach lampy mają proste geometryczne kształty, za to przewody wiją się w splotach i zwieszają łukami. Przesuwne drzwi do kuchni osadzono na ciężkich prowadnicach, kontrastując białą powierzchnię skrzydła z grafitowym metalem.

W strefie dziennej o surowym wyrazie bardzo dobrze odnajdują się nowe schody. Inwestorom zależało na tym, aby miały jak najlżejszą formę. Udało się to osiągnąć, mimo że do ich wykonania użyto solidnych materiałów – dębowego drewna i stalowych profili. Nietypowym detalem jest znajdujący się na piętrze szklany łącznik. Daje on domownikom dostęp do tarasu. Kładka szybko stała się ulubionym miejscem dziecięcych zabaw – mali goście podekscytowani sprawdzają, czy płyta utrzyma ich ciężar. Początkowo inwestorzy planowali bardziej konwencjonalną konstrukcję, ale szkło jest wizualnie lżejsze i nie zacienia niepotrzebnie przejścia.

Dlaczego coraz więcej właścicieli domów z lat 90. decyduje się na przebudowę?

1. Zmiana stylu życia. Domy z lat 90. projektowano z myślą o małych, zamkniętych pomieszczeniach. Dziś dominują otwarte strefy dzienne, kuchnia połączona z salonem i większe przeszklenia. Przebudowa pozwala dostosować układ do współczesnych potrzeb rodziny i np. pracy zdalnej.

2. Efektywność energetyczna i niższe rachunki. Stare instalacje, słaba izolacja i nieszczelne okna generują wysokie koszty ogrzewania. Modernizacja to okazja do docieplenia domu, wymiany instalacji i wprowadzenia nowoczesnych systemów grzewczych.

3. Estetyka i wartość nieruchomości. Charakterystyczne bryły z lat 90. często są dziś postrzegane jako przestarzałe. Zmiana elewacji, uproszczenie formy i nowoczesne materiały wykończeniowe potrafią całkowicie odmienić wygląd budynku i znacząco podnieść jego wartość rynkową.

4. Wysokie ceny nowych domów. Budowa od zera jest coraz droższa. Dla wielu właścicieli bardziej opłacalna okazuje się kompleksowa przebudowa istniejącego domu niż zakup działki i realizacja nowej inwestycji.

5. Potencjał konstrukcyjny budynków z lat 90. Wiele domów z tego okresu ma solidną konstrukcję i dobre fundamenty. To sprawia, że modernizacja – zmiana układu ścian, powiększenie okien czy adaptacja poddasza – jest technicznie możliwa i ekonomicznie uzasadniona.

Inspiracje: inne metamorfozy starych domów

