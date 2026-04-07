Na trudnej działce zbudowali świetny dom. Z zewnątrz oryginalny, w środku wygodny

Choć pejzaże od dawien dawna przyzwyczajają nas do architektonicznej symetrii, okazuje się, że asymetryczny dom przełamujący stereotypy może się podobać nawet zwolennikom klasycznych projektów. Czy wobec tego symetrii nie należałoby nieco przeszacować? Nikt nie chce odbierać jej zasług w porządkowaniu kompozycji. A jednak w nowoczesnych projektach ugina się przed funkcjonalnością i ustępuje miejsca swojemu przeciwieństwu. Architektoniczna asymetria ma większą zdolność przystosowania do panujących warunków, jest bardziej elastyczna.

Tak było i tym razem, gdy do architektów zgłosiło się młode małżeństwo otwarte na nieszablonowe pomysły, które chciało wybudować dom na trudnej, narożnej działce. Aby spełnić praktyczne oczekiwania inwestorów, musiał się stać precyzyjną odpowiedzią na warunki podyktowane przez otoczenie. Jego kształt tworzony był tak, by wykorzystać możliwości, jakie daje parcela. A ponieważ była nietypowa, powstał nietypowy dom, bo w przypadku projektowania tej architektury najważniejszy był kontekst...

Jakie funkcje, taki kształt domu

O kształcie bryły domu przesądziło kilka czynników: kierunki świata, widoki i usytuowanie dwóch dróg dojazdowych. Podczas tworzenia schematu projektowego najpierw znaleziono optymalne miejsce bryły, zapewniające jak najlepszy widok – na las, następnie powiększono ją i tak formowano, by powstał osłonięty taras. Postanowiono obniżyć dom od frontu i podwyższyć z tyłu. Na koniec tak zaprojektowano połać dachu, by zapewnione było jak najlepsze nasłonecznienie dziedzińca i wnętrz. W efekcie postała rozrzeźbiona bryła przekryta asymetrycznym dachem.

Dwie koncepcje jednego domu

Inwestorzy przeszło 2 lata szukali działki. Gdy zobaczyliśmy tę w Tarnowskich Górach, decyzja o jej kupnie zapadła natychmiast. To był wybór po części emocjonalny, po części racjonalny. Z jednej strony, bliskie sąsiedztwo lasu i pól uprawnych, z drugiej – stosunkowo niedalekie miasta. Ale – jak to zwykle bywa – oprócz plusów były też minusy. Działka nie była łatwa – nie tylko narożna, ale przy drodze dojazdowej położonej blisko metr powyżej terenu i usytuowanej od południa – od strony, na którą inwestorzy chcieli otworzyć wnętrze swojego domu.

I znowu trzeba w tym miejscu powołać się na stwierdzenie, że ograniczenia, którym ma sprostać projekt, z reguły sprawiają, że jest on interesujący. Jednak aby tak się stało, musi być spełniony jeszcze jeden ważny warunek. Inwestor powinien się wykazać otwartością proporcjonalną do ograniczeń narzuconych przez miejsce, w którym ma stanąć dom. Na szczęście tak było tym razem. – Jak się potocznie mówi, od początku między nami a inwestorami była chemia. Od razu wiedzieliśmy, że wyjdzie ciekawy projekt. Świadczyły o tym przytaczane przez inwestorów przykłady architektury, która im się podoba – mówi Zbigniew Gierczak. Jednak pracownia na wszelki wypadek przygotowała dwie koncepcje. Jedną bardziej zachowawczą – dom w kształcie stodoły z dobudowaną kostką garażu oraz wejściami z dwóch stron – i drugą bardziej oryginalną, asymetryczną i dynamiczną. Została wybrana i zrealizowana ta druga.

Między asymetrią a symetrią

W tym projekcie nie ma miejsca na przypadkowość. Projektanci złożyli bryłę z dwóch analogicznych wielościanów – większego i niższego usytuowanego od frontu i mniejszego, ale wyższego – z tyłu. Taka modyfikacja wystarczyła, by bryła domu nabrała dynamiki. Oglądana z każdej strony prezentuje się inaczej. Od frontu kompozycja odwołuje się do elementarnej geometrii – dom przypomina dwie, różnej wielkości, zachodzące na siebie ekierki, przy których ustawiono linię murku osłaniającego taras. Interesujące są już same dwuspadowe dachy przekrywające bryłę. Choć kąty ich nachylenia są takie same, przez inne rozmiary wydają się różne. To właśnie połacie dachu w największym stopniu urozmaicają architekturę i sprawiają, że nieruchomość staje się dynamiczna. Asymetryczność i zmienność kompozycji dodatkowo podkreśla rozmieszczenie oraz proporcje i różne wielkości okien. Ta dynamika zostaje w przemyślany sposób wyciszona monochromatycznymi barwami materiałów wykończeniowych. Bieli tynków towarzyszy grafit blachy dachowej, ślusarki okiennej, żaluzji zewnętrznych oraz bramy garażowej. I tak mimo wyrazistej, asymetrycznej formy dom doskonale wpisuje się w okolicę – dzięki temu, że projektanci nadali mu stonowane barwy – biel i szarość, powtarzając kolorystkę sąsiednich domów.

i Autor: Piotr Mastalerz Szklane balustrady otwierają przestrzeń między kondygnacjami

Wewnętrzna przestrzeń widokowa

– Marzyliśmy o tym, aby w domu było dużo światła, przestrzeni. Chcieliśmy mieć otwartą strefę dzienną i długie korytarze, które zawsze nam się podobały, bo budują przestrzeń. Miało być „czysto”, bez udziwnień – mówi pani Aleksandra. I tak właśnie zostały zaprojektowane wnętrza. Już po przekroczeniu progu znajdujemy się w długim na blisko 12 m nietypowym, bo częściowo otwartym, korytarzu, który jest raczej osią widokową. Jest osobliwa, bo nie biegnie do przeszklenia, ale kończy się światłem sączącym się z góry i tworzącym grę światłocieni na ażurowych schodach. Drugi „korytarz” – na piętrze, ma taką samą długość – w pewnym momencie staje się kładką zwieszoną nad salonem. Granice między poziomami zostały maksymalnie zatarte dzięki szklanym balustradom. Strefa dzienna, zgodnie z życzeniami inwestorów, jest otwarta, i to spektakularnie, bo w poziomie i pionie. Nie dość, że jest wysoka po połacie, to połączona z kuchnią, holem, a potem przez narożne przeszklenie z tarasem. Strefa nocna na piętrze gwarantuje mieszkańcom intymność dzięki temu, że została rozdzielona między dwa wielościany, z których składa się dom. W mniejszym są sypialnie przeznaczone dla dzieci lub gości, a w większym – sypialnia gospodarzy połączona z garderobą.

– Ze względu na dość skomplikowaną przestrzeń wnętrz wynikającą z kształtu domu zaproponowaliśmy minimalistyczne wnętrza z dużą ilością białych i gładkich powierzchni, żeby nie przytłoczyć domowników mnogością barw i faktur – mówi Zbigniew Gierczak. – Tę białą asymetryczną przestrzeń urozmaiciliśmy naturalnymi materiałami, takimi jak: beton, drewno, szkło, oraz czarnymi/grafitowymi dodatkami – stwierdza projektant. W przestrzeni jedynie punktowo pojawiają się kolory i materiały, żeby ożywić i urozmaicić aranżację. W neutralną przestrzeń zostały wrzucone ważne aranżacyjnie elementy, które nadają charakter wnętrzom. Jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym, są schody. Perfekcyjnie wykonane stalowe schody wspornikowe obłożone dębem z zamontowanym szkleniem i zaślepkami drewnianymi są jedną z głównych ozdób wnętrza. Druga to kominek z narożnym wkładem w murowanej obudowie, do której została przyklejona blacha malowana proszkowo. Nie można zapomnieć o jeszcze jednym ważnym elemencie aranżacji, którym jest tu światło dzienne. Za sprawą przemyślanego rozmieszczenia różnej wielkości okien udało się stworzyć efekt interesującej, zmiennej gry światła.

