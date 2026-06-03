Od starej stolarni do wymarzonego domu

Decyzja o remoncie starej stolarni dziadka nie była dla Patrycji i Grześka (ig: witajwdomku) tylko kwestią wyboru miejsca do zamieszkania.

Budynek pełnił przez lata rolę warsztatu stolarskiego dziadka i w ich oczach miał coś wyjątkowego.

Od początku widzieliśmy w nim dom i marzyliśmy o tym, żeby go wyremontować.

– wspomina Patrycja, której historia tego miejsca jest bliska sercu.

Stolarnię, będącą poniemieckim budynkiem, zdecydowali się przekształcić właśnie dlatego, że wiązała ich z nią rodzinna więź i świadomość, że w pewnym sensie przywrócą życie tej części przeszłości.

Od początku mieli plan i wyraźną wizję, jak to miejsce ma wyglądać, ale nie wszyscy podzielali ich entuzjazm. Patrycja wspomina, że nie brakowało osób, które odradzały im tę inwestycję.

- Na szczęście słuchaliśmy własnej intuicji i tego, co podpowiadało nam serce.

- W cyklu „Metamorfozy na Plus” prezentujemy przedsięwzięcia, dzięki którym zapomniane historyczne obiekty i wnętrza otrzymują drugie życie za sprawą pasjonatów, racjonalnych biznesmenów, rzetelnych samorządowców, czy wreszcie – niespokojnych dusz... Wszyscy oni ożywiają dzięki swoim wizjom dorobek umysłów i rąk pokoleń architektów, inwestorów i budowniczych, którzy na placu budowy zostawili przed laty nadzieję, że ich dzieło ucieszy w odległej przyszłości jeszcze niejedno oko…

Warsztat był pozbawiony instalacji

Patrycja i Grzesiek od samego początku czuli się pewnie w swoim przedsięwzięciu.

Chociaż warsztat dziadka był pozbawiony podstawowych instalacji, prace przebiegały bez większych komplikacji, głównie dzięki przemyślanemu planowi i wsparciu rodziny oraz przyjaciół.

- Wszystko robiliśmy od zera, własnymi rękami z pomocą rodziny i przyjaciół – wspomina Patrycja, doceniając zaangażowanie bliskich.

Najbardziej wymagającym elementem remontu okazał się dach, który potrzebował gruntownej renowacji, bo po latach użytkowania był w złym stanie.

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Udało nam się zachować niektóre drewniane elementy, które po odrestaurowaniu nadal cieszą nasze wnętrze.

Dzięki pozostawieniu części oryginalnej konstrukcji nadali wnętrzom niepowtarzalny, autentyczny charakter.

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Niewielki budynek ma wszystkie potrzebne pomieszczenia

Cały proces planowania przestrzeni był dla Patrycji i Grześka „czystą przyjemnością”.

Pomimo że budynek jest stosunkowo niewielki, udało im się znaleźć miejsce na wszystkie niezbędne pomieszczenia.

- Trochę musieliśmy się głowić, żeby znalazły się w nim wszystkie zaplanowane pomieszczenia – mówi Patrycja, dodając, że przy każdym wyborze kierowali się prostotą i wygodą.

Ciekawym aspektem jest fakt, że Patrycja i jej mąż nie korzystali z usług architekta ani projektanta wnętrz.

Dzięki ich wyczuciu wnętrza stolarni nabrały wyjątkowego charakteru, który łączy w sobie estetykę przeszłości z komfortem współczesnego życia.

Finansowe ramy projektu i 9 miesięcy prac

Metamorfoza starej stolarni pochłonęła około 300 tys. złotych, co jak przyznaje Patrycja, było zgodne z ich pierwotnym założeniem budżetowym.

Dzięki dobrej organizacji oraz wsparciu rodziny i przyjaciół udało im się ukończyć projekt w przeciągu 9 miesięcy.

Zapytana, czy podjęłaby tę decyzję ponownie, Patrycja odpowiada z uśmiechem:

Czy było warto? Oczywiście! Pokochaliśmy ten dom i na szczęście z wzajemnością.

Remont przyniósł nie tylko nową przestrzeń do życia, ale także spełnienie marzeń o stworzeniu czegoś unikalnego.

W ich oczach, miejsce to nie jest już tylko domem – jest świadkiem przeszłości i symbolem rodzinnych wartości, które zdołali zachować w nowym rozdziale życia.

Metamorfoza starej stolarni. Zdjęcia

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