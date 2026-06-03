Najlepiej sprawdzają się domy z poddaszem użytkowym, bo za jednym zamachem otrzymujemy w miarę dużo powierzchni i dach, czyli wszystko co potrzeba. Tani dom jest klasyczny, czworoboczny z prostym pokryciem dwuspadowego dachu. Oczywiście nie może być duży i na początku może być tylko z zagospodarowanym parterem. Forma domu i jego wielkość pozwala zastosować rozwiązania energooszczędne dzięki czemu będzie on tani w budowie, a potem w eksploatacji.

Mały dom z dwuspadowym dachem

Dom ma prostą klasyczną bryłę z dachem dwuspadowym bez okien dachowych i białymi elewacjami urozmaiconymi szarymi polami tynku w otoczeniu otworów okiennych. Powierzchnią zabudowy kwalifikuje się do kategorii domów, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Jest czworoboczny na planie zbliżonym do kwadratu, a z dachem zwarty mieszczący się w bryle sześcianu. Dzięki temu M250 Blady świt jest domem, który odpowiada warunkom jakie stawia się domom energooszczędnym. Zaplanowano wewnątrz kominek w środkowej części, który w zależności od zastosowanego rozwiązania może ogrzewać znaczną część domu. Przewidziano też kotłownię i panele na dachu co pozwoli wybrać preferowany system ogrzewania domu. Parter domu zagospodarowała głównie strefa dzienna z otwartą kuchnią. Na dwóch ścianach salonu zaprojektowano drzwi balkonowe, które z boku prowadzą na wypoczynkowy taras, a z tyłu na schodkowy podest prowadzący do ogrodu. Przy wejściu jest przedsionek z garderobą i łazienką obok kotłowni.

Na poddaszu są trzy sypialnie i łazienka – prowadzą do nich drzwi niemal prosto ze schodów, ale dzięki temu wyciśnięto z tej niewielkiej przestrzeni wszystko co było dostępne.

Murator Remontuje #2: Układanie płytek na ścianie w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Mały dom z jaskółką na dachu i werandą

C214 Dom na rozstaju urozmaicają dwa uskoki muru od strony frontowej i ogrodu. Uskok ściany frontowej zajmuje wejście i weranda z dachem podpartym dwoma wspornikami, a ten po przeciwnej stronie zadaszony częściowo taras osłonięty wysuniętym fragmentem dachu podpartym na dwóch kolumienkach.

Na parterze zmieszczono nie tylko część dzienną, sanitarną i techniczną domu, ale również dodatkową sypialnię. Na poddaszu są trzy sypialnie i łazienka, która zyskała nieco więcej przestrzeni i światła za sprawą jaskółki w dachu.

Dom z poddaszem użytkowym, ale prawie piętrowy

MG0218 Oszczędny jest wyższy od typowego domu z poddaszem użytkowym. Wyciągnięcie ścianek kolankowych uczyniło go niemal domem piętrowym. Wertykalne podziały podkreślają pionowe duże okna w ścianach szczytowych poddasza. Proste białe elewacje urozmaicają przesuwne okiennice żaluzjowe na szerokich oknach parteru.

Ten niewielki dom zaprojektowany został na planie kwadratu z dobudowanym do narożnika garażem. Na parterze od strony garażu i wejścia znajduje się część techniczna i sanitarna z kotłownią i toaletą. Pozostałą część zajmuje duża strefa dzienna z położoną nieco z boku otwartą kuchnią. Z jadalni można wyjść na ogród przez szerokie, przeszklone drzwi tarasowe.

Poddasze za sprawą wysokiego dachu mieści obszerne i dobrze doświetlone oknami w ścianach szczytowych trzy sypialnie i łazienkę.

Mały tradycyjny dom z fajnymi dodatkami

Projekt MT034 Exilis I należy do takich, które zwracają na siebie uwagę. Niby klasyczny, niewielki, ale ma to coś, co przyciąga wzrok. Tutaj jest to harmonia i piękno klasycznej formy zestawiona z modnymi materiałami wykończeniowymi i dodatkami. Jednym z ciekawszych elementów wykończenia jest drewniana obudowa łącząca architektonicznie okna na ścianie frontowej, a jednocześnie pełniąca funkcję osłony prowadnic okiennic przesuwnych. Drewniane elementy łączą się z drewnianą konstrukcją ścianki zasłaniającej taras i imitującą drewno okładziną wokół drzwi tarasowych na ścianie szczytowej. Ten dodatek oraz jaskółka i wysunięty pod nią poza obrys kawałek dachu nad wejściem tworzą klimat tego domu.

Dom nie jest duży. Połowę parteru zajęła strefa dzienna przylegająca do tarasu w ścianie szczytowej. Od wejścia prowadzi korytarzyk do schodów, w których biegi wkomponowano toaletę. Po lewej stronie znalazło się miejsce na kotłownię i pomieszczenie gospodarcze.

Na poddaszu zaaranżowano trzy sypialnie i łazienkę. Dwie sypialnie mają wyjścia na balkon, który przykryła częściowo taras na parterze.

Dom parterowy z odrobiną ekstrawagancji

LMB127 Rimini wyróżnia się spośród prezentowanych 5 projektów swoim rozmachem i zastosowanymi rozwiązaniami, wśród których najbardziej zwraca uwagę zastosowanie pasmowych okien. W projekcie zaprezentowano wariant z elewacjami pokrytymi płytkami w kształcie cegieł, co niewątpliwie dodało mu elegancji, ale w ekonomicznej tynkowanej wersji też prezentuje się bardzo dobrze. Bryłę domu z ryzalitem w środku uzupełnia przylegający do niego garaż przykryty osobnym dachem.

To parterowy dom, którego poddasze można wykorzystać co najwyżej na przechowanie. Wszystkie funkcje są skupione na parterze. W jego środkowej części z ryzalitem od strony ogrodu znajduje się strefa dzienna. W przeszklonej na dużej powierzchni ścianie ryzalitu wychodzącej na ogród zaprojektowane zostały drzwi przesuwne z wyjściem na taras. W otwartej na jadalnię i salon kuchni znalazło się miejsce na spiżarnię. Po prawej stronie domu znajduje się strefa nocna z dwoma sypialniami i łazienką. Z przeciwnej strony jest wejście z przedsionkiem i kotłownią i wspomniany już garaż. Drzwi wejściowe znajdują się w uskoku narożnika, który dopasowany został do szerokości garażu. To pozwoliło na montaż dodatkowego pionowego okna w ściance uskoku i doświetlenie z boku kuchni.

Murowane starcie Technologia budowy - beton komórkowy czy ceramika. MUROWANE STARCIE

Domy z dużą strefą rodzinną