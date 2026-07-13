Dom zawieszony nad skarpą

Dom ten miał służyć latem i w weekendy. Być schronieniem zapewniającym wypoczynek gospodarzom i licznym gościom. Program wymarzonego domu nie był łatwy do ujęcia w projekt. Miał on stworzyć miejsce otwarte, tętniące życiem towarzyskim, a zarazem być azylem dla najbliższej rodziny. Architektura miała być oryginalna, nowoczesna, a jednocześnie wpisująca się w krajobraz i tradycyjną górską zabudowę. Uzyskanie płaskiego terenu przed wejściem do domu i pod częścią budynku wymagało nawiezienia wielu wywrotek gruzu oraz ziemi. Powstałe w ten sposób tarasy trzeba było uformować i wzmocnić, żeby grunt się nie osypywał. Pozwoliło to też uniknąć wrażenia, że dom wisi nad przepaścią. Wygląda teraz, jakby był mocno osadzony i wyrósł naturalnie wśród skał i pagórków. Właściciele zaczęli wokół niego formować ogrody na zboczu, które będą w przyszłości rozległymi wrzosowiskami, co jeszcze bardziej wpisze dom w otoczenie.

Nowoczesna bryła w górskim kostiumie

Chodziło o to, żeby jak najlepiej wykorzystać główną zaletę działki, czyli jej położenie na zboczu z widokiem na góry. Dlatego bryła została otwarta na panoramę, a tarasy przypominają półki skalne czy platformy widokowe. Przeszklone ściany i szklane balustrady pozwalają delektować się niczym niezakłóconym widokiem. Ważną sprawą było stworzenie dużych przestrzeni wspólnych, gdzie gospodarze mogliby podejmować gości. A wszystko to z zachowaniem intymnej strefy dla gospodarzy i ich dzieci. By spełnić te wymagania, architekt zastosował konstrukcję nietypową jak na dom jednorodzinny.

Dom, w którym miało być i jest jak na statku

Szkielet budynku stanowi żelbetowa rama schodząca słupami do fundamentów. Opierają się na niej drewniane elementy więźby. Dzięki temu możliwe było stworzenie dużych przeszkleń i uniknięcie podpór we wnętrzu. Rama została wypełniona pustakami ceramicznymi tworzącymi ściany zewnętrzne. Przeszklenia umieszczono w aluminiowych ramach.

Dom wykończony solidnymi materiałami

Dom ma prostą bryłę, ale został wykończony solidnymi materiałami. Na elewacji dominują cedrowe deski i sztuczny kamień. Dach jest pokryty płytkami przypominającymi grafitowy łupek stosowany na okolicznych domach. Gdzieniegdzie znajdujemy wykończenia z blachy w tym samym ciemnym kolorze. Charakterystyczne trójkątne przeszklenie szczytowej ściany południowej zostało przesłonięte okapem długości 2 m. Latem zapobiega on nadmiernemu nagrzewaniu pomieszczeń. Zimą, kiedy słońce wędruje niżej, nie przeszkadza w doświetleniu i dogrzaniu przez słońce pomieszczenia na poddaszu.

Deski tarasowe wykonane z twardego drewna massaranduba odpornego na działanie wody i biodegradację. Nie wymagają konserwacji. Ryflowania ułatwiają odprowadzenie wody z powierzchni tarasu.

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Parter przygotowany na domowników i gości

Od strony wjazdu i wejścia dom wydaje się znacznie mniejszy, bo nie widać rozbudowanej elewacji od strony ogrodu. Teren jest tu płaski, zapewnia wiele miejsc do parkowania i swobodnego poruszania się pieszych. Chodzi o wygodę właścicieli i ich gości. Wejście znajduje się na poziomie drogi, ale znaczna część tej kondygnacji jest zawieszona nad stromo opadającym zboczem. Znajduje się tu garaż połączony z garderobą i kuchnią. Kuchnia składa się z części otwartej, wchodzącej w skład salonu, i zamkniętej (oddzielonej ścianą), gdzie trzyma się zapasy i sprzęt kuchenny. Obie te strefy łączy posadzka z charakterystycznego gresu wyglądającego jak spatynowane płyty stalowe przytwierdzone do podłoża śrubami. W salonie o wysokości 7 m zostały ustawione specjalnie zaprojektowane meble, w tym wyspa nazywana przez projektanta stołem kuchennego didżeja. Zapewnia gotującemu kontakt z gośćmi i jest wyjątkowo atrakcyjnym elementem salonu podświetlanym nocą LED-owymi diodami umieszczonymi w środku mebla.

Dom ma 56 okien. Wykańczają go powoli na Żuławach

Autor: Redakcja Muratora

Salon z wyjściem na taras

Salon z kominkiem został przedłużony o duży, ale zaciszny taras. Na tarasie są wygodne meble i kameralne oświetlenie. Ściany osłaniające to miejsce wypoczynku są wykończone kamieniem i drewnem. Rozciąga się stąd oszałamiający widok na góry i dolinę Wisły leżącą u stóp wzniesienia. Właściciele mówią, że nie czują potrzeby wychodzenia z domu, bo zapewnia on mnóstwo swobody i przestrzeni. Nawet w czasie niepogody można napawać się widokami z wnętrza salonu. Stół jadalniany stoi tuż przy przeszkleniu, przez które można podziwiać widoki podobne do tych z tarasu.

Piwnica z widokami

Parter stanowi główną część wspólną domu. Tu także znajdują się pokoje dla gości. Natomiast poniżej, na poziomie -1, zostały zaprojektowane pomieszczenia służące rekreacji. Dzięki położeniu domu na zboczu nie jest to jednak ciemna piwnica, tylko pełnowartościowa kondygnacja z dostępem do okien otwierających się na górską okolicę i zewnętrznych tarasów. Znajdują się tu sala fitness, sauna, pokój zabaw dla dzieci, salka do squasha oraz przebieralnie i łazienki. Można tu spędzić cały dzień, oddając się wypoczynkowi i rekreacji.

Prywatne poddasze

To strefa gospodarzy – prywatna, choć otwarta antresolą na salon. Powstała tu małżeńska sypialnia z łazienką, garderobą i loggią. Są też pomieszczenia gospodarcze i sypialnie dzieci. Dwa niewielkie pokoiki z dostępem do antresoli w razie potrzeby mogą pełnić funkcję dodatkowych sypialni dla gości. Zazwyczaj jednak piętro jest przeznaczone wyłącznie dla gospodarzy.

Sylwetka domu opublikowana została w magazynie Murator po raz pierwszy w kwietniu 2012 roku