Murator Remontuje #2: Przygotowanie łazienki do totalnego remontu Materiał sponsorowany

Dom tańszy niż mieszkanie, i to sporo

Wedle analiz i zdaniem ekspertów, w 2026 roku preferencje Polaków przy budowie domów będą... takie same, jak w poprzednim roku. Ale też równie chętnie będziemy do budowy domu przystępować. A powód jest taki, że ceny mieszkań dosłownie wariują i średnio cena metra kwadratowego w Warszawie to obecnie 18 tys. zł. Zatem żeby kupić 70- lub 100-metrowe mieszkanie potrzebujemy od miliona do 1,5 mln złotych. Tymczasem cena budowy domu może być o połowę niższa. A jeśli jesteśmy szczęściarzami i mamy działkę np. po dziadkach - możemy zmieścić się w jeszcze mniejszym budżecie. Zobaczcie. Koszt budowy domu 2026 netto (stan surowy zamknięty, bez działki), które wybieracie najczęściej z naszego katalogu nie przekracza 350 tysięcy złotych.

Mały dom dla singla lub pary. Deski na elewacji

Najczęściej kupowany przez Was gotowy projekt domu w ostatnich miesiącach to dom Miarodajny (wariant 6). To dom mały, ale całoroczny, który można wybudować za niewielkie pieniądze. Na niespełna 50 mkw. architekt zaprojektował dwa pokoje: 10-metrową sypialnię oraz 23-metrowy salon połączony z kuchnią. Jest tam również kotłownia oraz łazienka, która pomieści nie tylko prysznic, ale też i wannę. Koszt stanu surowego zamkniętego: niecałe 200 tys. zł. Poddasze jest możliwe do adaptacji, uzyskamy wówczas dodatkowo 26 mkw. Zobaczcie wizualizacje i rzuty domu.

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Dom na małą działkę, ale łazienka z wanną

Z kolei Dom Miarodajny w wariancie X ma ponad 80 mkw powierzchni i jest droższy - stan surowy zamknięty kosztuje 325 tys. zł. Jego zalety to możliwość realizacji na działkach mniejszych rozmiarów oraz niski koszt budowy. Ale tu już pomieści się cała rodzina, bo do dyspozycji domowników są 3 sypialnie i 2 łazienki (jedna z prysznicem, a druga to łazienka z wanną). Nic dziwnego, że to był Wasz kolejny ulubiony projekt domu Muratora.

Oto wizualizacje, plany, propozycje aranżacji i zdjęcia z budowy takiego domu.

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Ilu Polaków mieszka w domach, a ilu w blokach? Dane

Wydaje się, że większość Polaków - tych tak zwanych Kowalskich - mieszka w blokach. Wcale nie, to pozory. Większość z nas - dokładnie 54 proc. - mieszka właśnie w domu. Dla porównania - średnia w Unii Europejskiej to 51 proc. mieszkających w domach (dane Eurostat). Ze statystyk wiemy też, że domy (jednorodzinne, bliźniaki i szeregowce) są najpowszechniejsze w Irlandii (mieszka w nich aż 90 proc. ludzi), w Holandii (79 proc.), Belgii i Chorwacji (po 77 proc.). A jeśli chodzi o mieszkania, to najwyższy odsetek mieszkań odnotowano w Hiszpanii (66 proc.), na Łotwie (65 proc.), Malcie (63 proc.) i w Niemczech (61 proc.). Polska nie jest więc w czołówce ani tu, ani tu.

Za to badania pokazują, że aż 71 proc. dorosłych Polaków w wieku 26-45 lat marzy o domu jednorodzinnym. A najbardziej kusi nas nieskomplikowana bryła i tradycyjny dach dwuspadowy.

To dlatego kolejnym z waszych ulubieńców jest dom o nazwie Trafna Decyzja. Ma 80 metrów, a pomieści nawet pięcioosobową rodzinę. To dlatego, że każdy metr powierzchni w tym domu jest wykorzystany i przemyślany. Wykorzystano też poddasze - są tu trzy sypialnie. Koszt netto stanu surowego - nieco ponad 200 tys. zł. Oto ten dom:

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Coraz więcej osób mieszka w wynajmowanym lokum. Dane CBOS pokazują, że e własnym mieszkaniu lub domu częściej niż przeciętnie mieszkają respondenci po 55 roku życia, najlepiej wykształceni oraz uzyskujący najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie.

Prosty dom z tarasem o powierzchni od 80 do 110 metrów

Z analizy CBOS wiemy też, że jedna trzecia Polaków (31 proc.) ma do dyspozycji powierzchnię 110 mkw lub większą. Natomiast średnia wielkość mieszkania lub domu zajmowanego przez jedno gospodarstwo domowe wynosi nieco ponad 90 metrów, a mediana - 80 metrów. Dlatego też pewnie tak chętnie wybieracie ten kolejne hity wśród gotowych projektów Muratora: malutki i tani dom Oban III (koszt budowy 130 tys. zł, netto, stan surowy zamknięty) i dom o nazwie Słuszny wybór I, który ma prostą bryłę, dwuspadowy dach i właśnie 70 mkw powierzchni - plus poddasze, które można zaadaptować i uzyskać dodatkowe 40 mkw. A to już razem 110 metrów kwadratowych. Koszt budowy tego domu to 270 tys. zł. Zobaczcie wizualizacje tego domu. A jeśli szukacie innego projektu, koniecznie zajrzyjcie na stronę Muratora Projekty domów.

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