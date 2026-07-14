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Elegancka rezydencja inspirowana architekturą Beneluksu

Willa wpisuje się w marzenia inwestorów, którzy podróżując po Europie, zachwycili się architekturą krajów Beneluksu. Inspiracją dla ich nowego domu stały się charakterystyczne holenderskie domy z cegły, bogate w detale wille i rezydencje z przestronnymi oknami, otwierającymi się na urokliwe ogrody.

Dom położony jest w malowniczej części Bielska-Białej - w historycznej, willowej dzielnicy. Jej zróżnicowana architektura obejmuje nie tylko domki w stylu cottage czy wille z charakterystycznymi wieżyczkami, ale także obiekty nawiązujące swą architekturą do alpejskich pensjonatów i pałacyków. Obok rezydencji utrzymanych w secesyjnym klimacie okresu międzywojennego, wyrosły tu budynki w duchu architektury modernistycznej.

Willa ma trzy piętra i stoi w Bielsku-Białej

W prostej i czytelnej bryle trzypiętrowej willi usytuowanej na skarpie, uwagę zwraca elewacja, która nadaje budynkowi charakter tradycyjnej architektury krajów Beneluksu. - Wzorowaliśmy się na charakterystycznych, małych budynkach w ludzkiej skali - mówią architekci.

Dom jak z Holandii z elewacją z cegieł i ogromnymi oknami - galeria zdjęć

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W projekcie sięgnęliśmy po cegłę klinkierową, powszechnie stosowaną jako trwały i estetyczny materiał elewacyjny używany w Belgii czy Holandii – mówi Maciej Wiewióra z pracowni Wiewióra i Golczyk Architekci, odpowiedzialnej m.in. za projekt elewacji.

Pracownia wykonała również projekt geometrii i wykończenia dachu, a także nadzorowała jego wykonanie wraz z obróbkami i detalami. Architekt zróżnicował sposób układania cegły klinkierowej na elewacji, układając ją naprzemiennie metodą tradycyjną oraz w przestrzeniach międzypilastrowych w tzw. jodełkę.

Materiały: kamień, beton i szkło

Uzupełnieniem klinkieru są proste materiały jak naturalny kamień i beton elewacyjny, z którego wykonane są mury i ściany oporowe. Stal na balustradach, schodach czy w elementach konstrukcyjnych szklanego daszku nad wejściem, a także obróbki blacharskie, które wykonano z blachy tytanowo - cynkowej to starannie dopracowane elementy nadające budynkowi ponadczasowy szlachetny charakter. Ich grafitowy kolor współgra z ciemnymi, eleganckimi szpaletami okiennymi.

Po otwarciu okien taras staje się przedłużeniem salonu

– Część okien zyskała subtelne szprosy, pasujące stylistycznie do koncepcji elewacji. Duże okna – na których zależało inwestorom - wpisują się w pojęcie funkcjonalnej architektury bliskiej człowiekowi. Spełniają potrzebę otwarcia na otoczenie i piękny ogród. Po rozsunięciu okien, taras staje się przedłużeniem części mieszkalnej – mówi Maciej Mazgaj z firmy Multiko Architektura Okien, odpowiedzialnej za projekt i wykonanie przeszkleń. W całej willi zamontowano w sumie 22 konstrukcje szklane, w tym HS, rozwierno – uchylne okno z ukrytymi klamkami, zawiasami i okuciami oraz balustrady. - Dzięki panoramicznym przeszkleniom, willa zyskuje wyjątkowy, ludzki charakter. Promienie słoneczne budzą domowników, towarzysząc im przez całą dobę. Tworzą one fascynującą grę światła i cienia, kształtując atmosferę aż do zachodu, zamykającego dzień – objaśnia Maciej Mazgaj.

Willa ukazuje swoje detale – frontony, gzymsy, boniowania, stając się wizytówką stylu. Obok nowoczesnych okien osadzonych w prostych, współczesnych ramach, są tu też bardziej tradycyjne wykusze okienne, które wzbogacają formę elewacji. - Architekturę czytamy najpierw z daleka, gdzie wrażenie może robić forma, kształt i proporcje. A gdy widzimy dom z bliska, wówczas dostrzegamy szczegóły oraz detale i doceniamy użyte tam szlachetne materiały – mówi Maciej Wiewióra.

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