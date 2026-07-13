Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze

Tak wygląda Dom po Drodze Roberta Koniecznego. To nie jest nowy projekt, ma już kilka lat, ale ciągle budzi ciekawość. Co to za projekt?

To jeden z ulubionych projektów Koniecznego

Na początek: liczby.

Powierzchnia działki: 7136 mkw

Powierzchnia całkowita brutto: 242 mkw

Powierzchnia użytkowa: 598,9 mkw

Powierzchnia całkowita: 697 mkw

Kubatura: 1814,8 m3

Projekt: 2008

Budowa: 2010-2016

Kilka lat temu w rozmowie ze mną Robert Konieczny przyznał, że to jeden z jego ulubionych projektów. A jednak początek nie zapowiadał sukcesu. Przepiękna działka nad rzeką i wymagający inwestor, który chciał, by plan domu... był dokładnie taki sam jak mieszkanie, w którym mieszkał. Bo tam było mu wygodnie. I to na środku działki. Efekt: dom niejako zbudowany ze wstęgi-drogi. Droga oplata budynek. - Takie rozwiązanie zdarza się raz na 20 lat - mówi Konieczny.

Nasz klient miał piękną, ogromną działkę na wzgórzu niedaleko rzeki. Miał też dziwne życzenia: skopiować istniejące, nieco nudne wnętrza z poprzedniego mieszkania - opowiada Robert Konieczny

Autor: archiwum serwisu Układ pomieszczeń części mieszkalnej był ściśle określony przez inwestora. Zostały one zlokalizowane na piętrze i opakowane wstęgą rozszerzającą się tak, aby zapewnić najlepszy widok. Pozostałe pomieszczenia zlokalizowano na parterze; przeszklone ściany zapewniają kontakt z ogrodem. Fot. Juliusz Sokołowski

I opowiada o projekcie Dom po drodze i spotkaniu z inwestorem: Przyjechałem na działkę naszego klienta. Przepiękna. Następnie pojechaliśmy do je apartamentu. Tam zaczął mi rysować rzut przyszłego domu. Zorientowałem się, że to apartament, w którym siedzimy. – Tak, bo mi się tu dobrze mieszka - odrzekł inwestor. I dodał że strefę dzienną chciałby wynieść na pierwsze piętro, żeby poczuć się bezpieczniej.

- Pokazał katalog z fatalnymi przykładami mówiąc, że tak miałoby to wyglądać - wspomina Robert Konieczny. No i koniecznie chciał, aby to ten właśnie architekt zaprojektował ten dom.

Owinęli dom drogą. Tak powstał Dom po drodze

Główną inspiracją okazała się droga, która i tak musiała tam być, aby dotrzeć do środka działki, na której miał stanąć dom. Zastanawialiśmy się, co by było, gdybyśmy podnieśli „drogę” i „owinęli ją” te brzydkie wnętrza. Pomyśleliśmy: owińmy drogą dom, by go ukryć - wyjaśnia architekt. I tak się stało. Zawinięta droga tworzy strop i dach. Droga zaś biegnie przez stary sad, oplata na poziomie pierwszego piętra. Potem ta wstęga rozwija się i meandruje pomiędzy drzewami w stronę rzeki. Dom zaś stoi w najwyższym punkcie działki. Zobaczcie, jak to wygląda z góry.

Autor: archiwum serwisu Wszystkie elementy działki – wjazd, dom i przystań – zostały połączone „wstęgą”. Rozpoczyna się ona od drogi dojazdowej, po zawinięciu staje się domem, tarasem, a następnie rampą łączącą dom z ogrodem i ścieżką prowadzącą do przystani. Fot. Jarosław Syrek, zdjęcia dzięki uprzejmości KWK Promes

Droga ukształtowała cały budynek – jego podłogi, ściany i sufity, stając się głównym motywem projektu. Pozornie absurdalne życzenia klientów zaowocowały niesamowitym widokiem z salonu. Udało się też połączyć przestrzeń mieszkalną z ogrodem i zyskać znacznie więcej.

Kto zaprojektował Dom po drodze

Autor: Robert Konieczny – KWK Promes, Roberta KoniecznegoWspółpraca: Katarzyna Furgalińska, Izabela Kaczmarczyk, Dorota Żurek, Piotr Tokarski, Magdalena Adamczak, Aleksandra StoleckaProjekt wnętrz: Robert Konieczny – KWK PromesArchitektura krajobrazu: Robert Konieczny – KWK PromesInżynieria konstrukcji: Zbigniew Błaszczak, Krzysztof HibnerGeneralny wykonawca: wykonawca lokalny.

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