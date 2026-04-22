Drewno to materiał naturalny dobrze komponujący się z ogrodem, budynkami i elementami małej architektury. Dlatego jest uniwersalne – znajduje zastosowanie także przy budowie donic i skrzyń. Jednocześnie materiał jest dość odporny na uszkodzenia, względnie wytrzymały na niekorzystne czynniki atmosferyczne (przy regularnej konserwacji) i umiarkowanie ciężki, przez co zapewnia stabilność nawet wyższym roślinom.

Drewniane donice ogrodowe

Drewniane donice ogrodowe są dostępne w sklepach ogrodniczych, ale można je także zbudować samemu. Nie jest to szczególnie trudne. Ważny jest pomysł i precyzja wykonania - to pozwala na znaczną oszczędność pieniędzy (można użyć nawet materiałów odpadowych), a przy tym na dopasowanie rozmiarów oraz wyglądu do rzeczywistych potrzeb.

Drewniana donica DIY - potrzebne materiały

Do wykonania prostej donicy potrzebne są:

kantówki,

deski,

wkręty,

czarna folia,

preparat impregnujący.

Z narzędzi przydatne będą:

wkrętarka,

piła,

wiertarka,

taśma miernicza,

pędzel.

Drewniana donica DIY - instrukcja wykonania krok po kroku

Drewnianą donicę ogrodową najłatwiej wykonać jeśli narysuje się wcześniej prosty, techniczny schemat. Należy zaznaczyć w nim wymiary ścian bocznych i dna. Najłatwiejsze do budowy są donice kwadratowe lub prostokątne. Należy wziąć pod uwagę także konieczność usypania grubej warstwy drenażu na dnie. Donica powinna być wyższa o dodatkowe 10-20 cm.

Deski i kantówki należy przyciąć pod konkretny wymiar. Brzegi trzeba wygładzić a zadry usunąć, np. używając papieru ściernego czy szlifierki. Najpierw przystępuje się do montażu poszczególnych boków donicy. Deski łączy się za pomocą pionowo ustawionych listew o jednakowej długości (używając wkrętów do drewna). Listwy powinny być nieznacznie krótsze u nasady (o szerokość dna). Na jedną donicę potrzebne są cztery listwy umieszczone na rogach.

Następnie należy przystąpić do budowy dna. O ile deski na ścianach mogą ściśle przylegać do siebie, na dnie warto pozostawić pomiędzy nimi niewielkie przestrzenie (dla odprowadzenia wody).

Na tym etapie zaleca się potraktować dwukrotnie wszelkie drewniane elementy preparatem konserwującym (zarówno wewnątrz jak i zewnątrz donicy). Wybór preparatu to sprawa indywidualna (w sprzedaży są m.in. impregnaty do drewna bezbarwne, impregnaty barwiące, bejce, oleje). Konserwację drewna można oczywiście wykonać także wcześniej – jeszcze przed montażem.

Po wyschnięciu wnętrze drewnianej donicy ogrodowej należy wyłożyć grubą folią ogrodniczą. W tym wypadku przydatne mogą być także mocne (i na wszelki wypadek użyte podwójnie) worki na śmieci. Ważne, aby ochronić drewno przed wilgocią. Folię przytwierdza się za pomocą gwoździków lub takera na brzegach donicy.

Drewno zostało zabezpieczone przed wilgocią, jednak uprawa roślin w szczelnym pojemniku jest skrajnie niekorzystna (ryzyko gnicia korzeni, porażania przez choroby grzybowe). Dlatego na dnie donicy (w miejscach pozostawionej przestrzeni między deskami) powinno się wykonać przynajmniej kilka otworów. Dla usprawnienia i dodatkowego zabezpieczenia można użyć cienkich, krótkich rurek PCV, które stabilizuje się warstwą drenażu. Aby podstawa drewnianej donicy nie miała kontaktu z wodą czy śniegiem, warto przymocować cienkie, drewniane nóżki.

Po usypaniu drenażu, można przystąpić do sadzenia roślin w drewnianej donicy ogrodowej.

W takich samodzielnie wykonanych drewnianych donicach ogrodowych można uprawiać różnorodne grupy roślin – od jednorocznych ziół po karłowe odmiany drzew. Wybór uwarunkowany jest pojemnością donicy.

i Autor: joannatkaczuk/ Getty Images Rośliny w drewnianej skrzyni

Zabezpieczenie drewnianych donic na zimę

Drewniane donice ogrodowe wykorzystuje się w sezonie – od wiosny do jesieni. Na zimę zaleca się je przenieść w miejsce wolne od mrozu, wilgoci i i opadów (np. do budynku gospodarczego).

Co 2-3 lata powierzchnię drewna powinno się potraktować preparatem konserwującym. W przypadku donicy, w której będą uprawiane rośliny wieloletnie pozostawiane na zimę na zewnątrz, trzeba pomyśleć także o izolacji termicznej. Warto wykonać wtedy nieco większy pojemnik. Pomiędzy warstwą drewna a folii umieszcza się przycięte płyty styropianowe o grubości 2-3 cm. Można je przybić za pomocą gwoździ o szerokich łepkach (a przy tym złączyć ze sobą za pomocą kleju termicznego). Podobnie postępuje się z dnem. Otwory w dnie łatwo wykona się za pomocą rozgrzanego gwoździa.

