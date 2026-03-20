Ile kosztują meble ogrodowe w 2026 roku? Przegląd cen popularnych zestawów

Rodzaje mebli ogrodowych dostępnych na rynku

Na rynku dostępne są przede wszystkim meble plastikowe, drewniane, technorattanowe, aluminiowe oraz metalowe. Plastikowe zestawy wyróżniają się niską wagą i łatwością czyszczenia, co ułatwia przenoszenie i przechowywanie, jednak pod wpływem intensywnego słońca mogą blaknąć i tracić estetykę. Drewniane modele oferują naturalny, ciepły wygląd i wysoką trwałość przy odpowiedniej impregnacji, lecz wymagają regularnej konserwacji, co stanowi minus dla osób ceniących bezobsługowe rozwiązania.

Technorattanowe meble są odporne na deszcz, promieniowanie UV i zmiany temperatury, dzięki czemu zachowują formę przez wiele sezonów, a ich nowoczesny design pasuje do każdego ogrodu – minusem pozostaje jednak wyższa cena w porównaniu do podstawowych opcji. Aluminiowe i metalowe konstrukcje są lekkie, stabilne i eleganckie, nie korodują przy właściwym powleczeniu, ale w upalne dni mogą się mocno nagrzewać, dlatego zalecane jest stosowanie poduszek dla większego komfortu użytkowania.

Aktualne ceny mebli ogrodowych 2026

Zestaw mebli wypoczynkowych 4-częściowy: 1999 zł

Komplet mebli SORRENO 4-częściowy: 3499 zł

Komplet PATTERSON 4-częściowy: 3499 zł

Komplet FOLKSTON 7-częściowy: 1799 zł

Zestaw mebli MONO aluminiowy: 3799 zł

Zestaw TEXAS jadalniany z dużym stołem: 3399 zł

Zestaw rattanowy 7-osobowy: 1363 zł

Zestaw technorattan VERONA narożnik: 4238 zł

Zestaw technorattan FIESTA 6+1: 1699 zł

Zestaw TRIVENTO technorattan: 4299 zł

Zestaw mebli Nina technorattan: 2890 zł

Zestaw Lupus technorattan: 990 zł

Zestaw Bistro technorattan: 219 zł

Leżak ogrodowy technorattan: 229 zł

Leżanka drewniana regulowana: 569 zł

Huśtawka ogrodowa 3-osobowa: 1999 zł

Huśtawka metalowa SOLAGNA: 1079 zł

Sofa ogrodowa 2-osobowa kanapa: 2029 zł

Krzesło ogrodowe aluminiowe: 129 zł

Stół ogrodowy drewniany prostokątny: 399 zł

Fotel wiszący ogrodowy: 3599 zł

Zestaw technorattan SALO z pufami: 3499 zł

W ostatnim roku ceny mebli ogrodowych uległy niewielkim wahaniom spowodowanym wahaniami kosztów surowców. Wzrost cen drewna i energii wpłynął przede wszystkim na droższe modele drewniane i premium. Dzięki licznym promocjom i wyprzedażom wielu producentów udało się utrzymać ceny na stabilnym poziomie dla podstawowych zestawów.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze mebli ogrodowych?

Przy wyborze mebli ogrodowych warto zwrócić uwagę przede wszystkim na materiał wykonania, który decyduje o trwałości i odporności na pogodę – sprawdź, czy technorattan jest syntetyczny wysokiej jakości lub czy drewno zostało zaimpregnowane. Istotne są również wymiary zestawu, aby idealnie pasował do dostępnej przestrzeni na tarasie lub w ogrodzie, oraz łatwość konserwacji, bo niektóre modele wymagają tylko przetarcia wilgotną szmatką, podczas gdy inne potrzebują corocznej pielęgnacji. Nie zapomnij o gwarancji producenta, możliwości dokupienia poduszek lub części zamiennych oraz o wadze konstrukcji, która ułatwia przenoszenie mebli na zimę do garażu lub schowka.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

