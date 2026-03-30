Modna kolorystyka w ogrodzie. Trendy 2026

W 2026 roku w ogrodach i na tarasach zagości paleta barw inspirowana naturą, ale również eleganckimi akcentami z nowoczesnym twistem. Palety neutralnych kolorów, takich jak beże, szarości, biele i ciepłe odcienie drewna, będą królować w meblach ogrodowych. Te barwy sprzyjają tworzeniu przestrzeni przeznaczonej na odpoczynek, w której minimalizm łączy się z komfortem.

Równocześnie, coraz więcej osób decyduje się na pojedyńcze akcenty kolorystyczne, które dodają energii, ale nie przytłaczają całej aranżacji. Wśród modnych propozycji znajdą się zgaszone odcienie zieleni, musztardowe żółcie, a także subtelne odcienie błękitu. Takie kolory będą dominować na poduszkach, pledach czy innych detalach, które mogą łatwo zmieniać wygląd przestrzeni bez konieczności gruntownej zmiany mebli.

Oczywiście, dużą rolę odgrywa też naturalna zieleń roślin. W tym roku roślinność na tarasach wymaga większej uwagi – od dużych roślin w donicach po krzewy i pnącza, które dodadzą charakteru.

i Autor: Westwing/ Materiały prasowe

Minimalizm na tarasie. Czym mniej, tym lepiej

Aranżacje oparte na prostocie nadal będą dominować w 2026 roku, stając się jednym z najistotniejszych trendów w projektowaniu przestrzeni zewnętrznych. Koncepcja ta kładzie nacisk na połączenie minimalizmu, funkcjonalności i komfortu. Zamiast przeładowanych tarasów pełnych przedmiotów, przestrzeń na świeżym powietrzu stanie się otwartą, uspokojoną strefą relaksu. W tym roku warto postawić na meble o prostych formach, z naturalnych materiałów, takich jak drewno, metal czy kamień.

Meble tarasowe będą charakteryzować się minimalistycznymi liniami, a dodatki – oszczędną formą, która umożliwi wyeksponowanie piękna materiałów, z których są wykonane. Często wybierane będą modele modułowe, które można łatwo dostosować do potrzeb przestrzeni, a także leżaki czy huśtawki w stylu skandynawskim, które oferują elegancki minimalizm w połączeniu z dużą funkcjonalnością.

Ważnym trendem będzie również wykorzystanie przestrzeni w sposób maksymalnie efektywny – więcej miejsca na relaks, mniej na zbędne akcesoria. Zamiast dużych stolików i licznych dekoracji, dominować będą niskie, eleganckie meble, jak ławki w stylu japandi czy metalowe stoliki kawowe, które nie przytłoczą tarasu, a jednocześnie będą bardzo praktyczne.

Obłe kształty, tekstury i detale, które robią różnicę

Surowa geometria odchodzi w cień na rzecz miękkich, organicznych linii. Zaokrąglone sofy, pufy w kształcie misy, faliste oparcia i stoliki o nieregularnych formach wprowadzają ruch i lekkość. Warstwowe tekstury – plecione sznury, naturalne włókna, aksamitne poduszki i matowe wykończenia – są kluczowe. Moss décor (panele z mchu), kamienne dodatki i ceramika w ręcznym wykonaniu dodają głębi. Wszystko po to, by taras nie tylko wyglądał pięknie, ale też przyjemnie się go dotykało i oglądało.

Przeczytaj także: Naturalny kącik nawet w środku miasta. TOP 5 balkonowych trendów aranżacyjnych 2026

i Autor: JYSK/ Materiały prasowe

Wielofunkcyjność – przestrzeń na miarę współczesnych potrzeb

Kolejnym istotnym trendem na 2026 rok będzie multifunkcyjność przestrzeni. Tarasy będą coraz bardziej uniwersalne i wielozadaniowe. Właściciele mieszkań i domów coraz częściej traktują taras jako rozszerzenie salonu, z miejscem do pracy, odpoczynku czy spotkań z przyjaciółmi. W tym celu w aranżacjach pojawią się meble z funkcją przechowywania, wielofunkcyjne stoliki czy wygodne pufy, które świetnie sprawdzą się zarówno w roli dodatkowych siedzisk, jak i dekoracyjnych akcentów.

Ważnym aspektem będzie także zastosowanie technologii, która wpłynie na komfort użytkowników. Zautomatyzowane systemy do regulacji oświetlenia, temperatury czy wentylacji pozwolą na stworzenie bardziej zaawansowanych przestrzeni na tarasach, które spełnią wszystkie wymagania współczesnych użytkowników.

Oświetlenie, które tworzy nastrój

Oświetlenie w ogrodach i na tarasach będzie pełnić ważną rolę nie tylko w aspekcie funkcjonalnym, ale i estetycznym. W 2026 roku na topie znajdą się delikatne, ciepłe źródła światła, które pozwalają na stworzenie przytulnej atmosfery wieczorem. Wśród najnowszych propozycji pojawią się oświetleniowe akcenty w postaci lamp LED, które można umieścić w donicach, zawiesić nad stołem lub umieścić w pobliżu roślin. Warto stawiać na rozwiązania, które umożliwiają regulację natężenia światła – od subtelnych lampek wplecionych w roślinność po większe lampy stojące, które wprowadzają niepowtarzalny klimat do przestrzeni.

Przyciągającą uwagę opcją będą również reflektory solarne, które korzystają z odnawialnych źródeł energii, pozwalając na wygodne i ekologiczne podkreślenie wybranych detali ogrodu. Takie oświetlenie w połączeniu z naturalnymi materiałami i roślinnością sprawi, że taras będzie przestrzenią strefy odpoczynku o każdej porze dnia i nocy.

Ogrodowe aranżacje - terndy 2026. Zobacz zdjęcia

17

Murowane starcie Basen – tak czy nie? MUROWANE STARCIE