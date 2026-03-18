Inspekt służy do przygotowywania wczesnej rozsady warzyw i kwiatów oraz do uprawy nowalijek.

Czym jest inspekt?

Tworzy go drewniana rama (inspekt nie ma dna) z ruchomym przeszklonym przykryciem, które można unosić na wymaganą wysokość w celu wietrzenia wnętrza. Tylna ściana ramy jest wyższa niż przednia, dzięki czemu okno inspektowe, które ją przykrywa, jest ułożone z niewielkim spadkiem. Taka konstrukcja oraz ustawienie na osi wschód – zachód sprawiają, że do wnętrza wpada więcej słońca.

Inspekt umieszcza się w zacisznym, osłoniętym od wiatru i dobrze nasłonecznionym miejscu. Na zimę należy go okryć na przykład słomianymi matami, żeby ziemia wewnątrz skrzyni nie zamarzła. Inspekt może być zimny lub ciepły.

Inspekt zimny

W inspekcie zimnym po przekopaniu gleby i nasypaniu około 20 cm żyznego podłoża (na przykład gotowej ziemi do rozsady, ziemi uniwersalnej albo dojrzałego kompostu wymieszanego z torfem i piaskiem w proporcji 2:1:1) można siać nowalijki bądź rozsadę. Jednak nie należy tego robić wcześniej niż w połowie marca. Osłonięte ściankami i ogrzewane promieniami słońca rośliny szybciej wykiełkują i urosną niż te na otwartej przestrzeni, ale jeszcze szybciej nastąpi to w inspekcie ciepłym.

Inspekt ciepły

W inspekcie ciepłym rośliny będą kiełkowały i rosły szybciej niż w inspekcie zimnym. Przygotowuje się go już w lutym. Jako podkład grzejny stosuje się obornik, w którym pod wpływem procesów rozkładu materii wydziela się ciepło (bardzo dobry jest nawóz koński; można go dostać w stadninach). Zamiast obornika można zastosować suchy nawóz kurzy. Miesza się go z pociętą słomą w proporcji 1:4, zwilża ciepłą wodą i pozostawia w pryzmie aż do zagrzania. Kiedy to nastąpi, mieszankę słomy i kurzaka (kurzy obornik) układa się w miejscu inspektu warstwą 20–40 cm, a następnie ustawia na nim skrzynię inspektową. Taką samą mieszanką okłada się jej boki i wypełnia wnętrze aż po brzeg.

Skrzynię przykrywa się oknem inspektowym i izoluje od zewnątrz na przykład słomą. Po kilku dniach, gdy podkład ponownie się zagrzeje (poznamy to po parze wodnej na szybie), należy go ubić, posypać cienką warstwą wapna, ułożyć 20 cm żyznej ziemi i zamknąć inspekt. Po kolejnych kilku dniach, gdy ziemia w skrzyni się ogrzeje, można siać nasiona rozsady i nowalijek – między innymi wczesnej sałaty, rukoli, rzodkiewek.

Na noc, zwłaszcza jeśli zapowiadany jest mróz, inspekt trzeba przykryć słomianą matą, a w ciągu dnia, kiedy temperatura wewnątrz nadmiernie wzrasta – unosić okno i wietrzyć.

Z czego zbudować inspekt?

Skrzynię inspektu można zrobić z sosnowych desek podłogowych z wpustem i wypustem, zaimpregnowanych pokostem lnianym. Okno inspektu opiera się na otaczającej skrzynię ramie z listew, zamocowanej przy górnej krawędzi skrzyni. Aby w miejscu oparcia okna nie gromadziła się woda, listwy ramy powinny być odsunięte od ścianek inspektu na odległość umieszczonych między nimi przekładek z rurek z PCW. Okno inspektu oparte na ramie wewnętrznej łatwo daje się zdjąć. Można je także lekko uchylić, wstawiając pod ramę drewniany klocek.

Okna inspektu zamyka się w celu ochrony roślin przed niskimi temperaturami, wiatrem oraz w nocy

#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół?