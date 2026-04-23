Rodzaje grillów ogrodowych - który wybrać?

Na rynku dostępne są trzy podstawowe rodzaje grilli ogrodowych:

węglowe,

gazowe,

murowane.

Każdy z nich odpowiada na inne potrzeby użytkowników i różni się zarówno sposobem przygotowywania potraw, jak i poziomem zaawansowania technologicznego. Najbardziej klasycznym rozwiązaniem są grille węglowe, które od lat dominują w polskich ogrodach i na działkach. Wynika to przede wszystkim z ich przystępnej ceny, łatwej dostępności oraz charakterystycznego aromatu potraw, którego nie da się w pełni odtworzyć na innych urządzeniach.

Coraz większą popularność zdobywają jednak grille gazowe, które szczególnie doceniają osoby ceniące wygodę i szybkość przygotowywania posiłków. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym pozwalają one na precyzyjne sterowanie temperaturą i skracają czas rozpalania praktycznie do minimum.

Z kolei grille murowane stanowią rozwiązanie dla osób planujących trwałą aranżację ogrodu - są elementem małej architektury i często wpisują się w większe projekty przestrzeni rekreacyjnej. Choć ich popularność jest mniejsza, to wciąż mają swoje stałe grono zwolenników.

Plusy i minusy grillów - co warto wiedzieć?

Każdy typ grilla ma swoje zalety i ograniczenia, które warto przeanalizować przed podjęciem decyzji zakupowej.

Grille węglowe są przede wszystkim tanie i łatwo dostępne, co sprawia, że są najczęściej wybierane przez osoby rozpoczynające przygodę z grillowaniem. Dodatkowo ich mobilność pozwala na łatwe przenoszenie i użytkowanie w różnych miejscach. Największą zaletą pozostaje jednak smak potraw, który wielu użytkowników uznaje za nieporównywalny z innymi metodami grillowania. Wadą jest natomiast konieczność rozpalania węgla, dłuższy czas oczekiwania oraz trudniejsza kontrola temperatury, co może wpływać na jakość przygotowywanych dań.

Grille gazowe oferują zupełnie inny poziom komfortu. Ich główną zaletą jest szybkość działania - urządzenie nagrzewa się w kilka minut, a użytkownik ma pełną kontrolę nad temperaturą dzięki regulacji palników. To sprawia, że grillowanie staje się bardziej przewidywalne i wygodne. Wadą pozostaje jednak wyższy koszt zakupu oraz konieczność korzystania z butli gazowej, co generuje dodatkowe wydatki eksploatacyjne.

Grille murowane wyróżniają się trwałością i estetyką. Są odporne na warunki atmosferyczne i mogą służyć przez wiele lat bez konieczności wymiany. Dodatkowo często stanowią centralny punkt ogrodu, podnosząc jego walory wizualne. Ich największym minusem jest jednak brak mobilności oraz wysoki koszt budowy. Wymagają także odpowiedniego zaplanowania przestrzeni i często wiążą się z dodatkowymi pracami budowlanymi.

Ile kosztuje grill?

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję zakupową pozostają ceny, które w ostatnich latach uległy zmianie m.in. ze względu na rosnące koszty produkcji i transportu. Analiza ofert dużych sieci handlowych pozwala określić aktualne przedziały cenowe dla poszczególnych typów grillów.

Grille węglowe należą do najtańszych rozwiązań - najprostsze modele można kupić już za około 100 zł, jednak są to konstrukcje o ograniczonej trwałości i funkcjonalności. Bardziej rozbudowane urządzenia, wyposażone w pokrywę, termometr czy regulację przepływu powietrza, kosztują od 200 do 600 zł i to właśnie ten segment cieszy się największym zainteresowaniem. Najdroższe modele mogą osiągać ceny nawet do 1500 zł, szczególnie jeśli oferują dodatkowe funkcje i większą powierzchnię grillowania.

W przypadku grilli gazowych ceny zaczynają się od około 800 zł za podstawowe modele z dwoma palnikami. Średnia półka cenowa, obejmująca urządzenia bardziej zaawansowane i trwałe, mieści się w przedziale od 1200 do 3000 zł. Najbardziej rozbudowane grille, wyposażone w kilka palników, dodatkowe ruszty, systemy aromatyzujące czy wbudowane termometry, mogą kosztować nawet 5000–7000 zł.

Grille murowane stanowią osobną kategorię cenową. Gotowe zestawy prefabrykowane można kupić w cenie od 1000 do 3000 zł, jednak są to zazwyczaj podstawowe konstrukcje. Budowa grilla od podstaw wiąże się z dużo wyższymi kosztami - w zależności od użytych materiałów i zakresu prac może wynieść od 3000 do nawet 8000 zł lub więcej. Do tego należy doliczyć zakup dodatkowych elementów, takich jak cegły szamotowe, zaprawa ogniotrwała, ruszt, a także opcjonalne elementy jak blat roboczy czy zadaszenie. Łączny koszt wyposażenia może wynieść od kilkuset do ponad 1500 zł, co znacząco wpływa na końcową cenę inwestycji.

Gdzie nie można grillować? Przepisy i kary

Choć grillowanie jest w Polsce bardzo popularne, nie wszędzie jest dozwolone. Obowiązujące przepisy nie regulują tego w jednej konkretnej ustawie, jednak kwestie te wynikają z różnych aktów prawnych oraz regulaminów lokalnych. W przypadku budynków wielorodzinnych grillowanie na balkonach lub tarasach często jest zabronione przez regulaminy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Zakazy te wynikają głównie z troski o bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz komfort innych mieszkańców, którzy mogą być narażeni na dym i zapachy.

W przestrzeni publicznej sytuacja jest podobna - wiele miast wprowadza własne przepisy porządkowe, które ograniczają możliwość grillowania w parkach czy na terenach rekreacyjnych, chyba że są to miejsca specjalnie do tego wyznaczone. Szczególne zasady obowiązują w lasach, gdzie zgodnie z ustawą o lasach grillowanie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych strefach.

Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować konsekwencjami finansowymi. W większości przypadków mandaty wynoszą od 100 do 500 zł, jednak w sytuacjach stwarzających zagrożenie pożarowe kara może sięgnąć nawet 5000 zł, zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń. Warto więc przed rozpoczęciem grillowania upewnić się, że wybrane miejsce jest do tego przeznaczone, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu QI.

Co zamiast Czystego Powietrza? | Murator Debata Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.