Spis treści
Leżaki ogrodowe - niezbędny element sezonu wypoczynkowego
Leżaki ogrodowe to jeden z najczęściej wybieranych mebli na wiosnę i lato. Pozwalają wygodnie odpocząć na świeżym powietrzu - w ogrodzie, na tarasie czy balkonie. Na rynku dostępne są różne rodzaje leżaków, które różnią się konstrukcją oraz materiałem wykonania. Najpopularniejsze to:
- leżaki drewniane (najczęściej z drewna bukowego lub akacjowego),
- leżaki metalowe (stalowe lub aluminiowe),
- leżaki plastikowe (z tworzyw sztucznych),
- leżaki technorattanowe,
- leżaki tekstylne (na lekkim stelażu z materiałowym siedziskiem).
Każdy z tych wariantów odpowiada innym potrzebom użytkowników - od lekkich modeli przenośnych po bardziej stabilne i eleganckie konstrukcje ogrodowe.
Zalety i wady różnych typów leżaków
Wybór odpowiedniego leżaka zależy nie tylko od ceny, ale także od jego funkcjonalności i trwałości.
Leżaki drewniane
- estetyczny wygląd, naturalny materiał
- stabilność
- wymagają konserwacji
- cięższe od innych modeli
Leżaki metalowe (aluminium/stal)
- odporność na warunki atmosferyczne
- trwałość
- mogą się nagrzewać na słońcu
- często wyższa cena
Leżaki plastikowe
- niska cena
- lekkość i łatwość przenoszenia
- mniej trwałe
- mniej elegancki wygląd
Leżaki technorattanowe
- nowoczesny design
- wysoka odporność na pogodę
- wyższy koszt zakupu
Leżaki tekstylne (składane)
- mobilność i łatwe przechowywanie
- szeroki wybór kolorów
- mniejsza stabilność
- graniczona trwałość przy intensywnym użytkowaniu
Ceny leżaków ogrodowych w sezonie 2026
Najważniejszym czynnikiem dla wielu konsumentów pozostają ceny leżaków ogrodowych, które wraz z początkiem sezonu zaczynają się różnicować w zależności od materiału, jakości wykonania oraz miejsca zakupu.
Na podstawie aktualnych ofert popularnych sklepów budowlanych, marketów ogrodowych i hurtowni można wyróżnić następujące przedziały cenowe:
- leżaki plastikowe: od ok. 80 do 200 zł
- leżaki tekstylne (składane): od 100 do 300 zł
- leżaki drewniane: od 150 do 500 zł
- leżaki aluminiowe: od 200 do 600 zł
- leżaki technorattanowe: od 400 do nawet 1500 zł
Warto zauważyć, że ceny rosną wraz z dodatkowymi funkcjami - regulacją oparcia, poduszkami czy daszkiem przeciwsłonecznym. Hurtownie często oferują niższe ceny przy zakupie większej liczby sztuk, co może być atrakcyjne dla właścicieli pensjonatów czy lokali gastronomicznych.
Wraz z początkiem wiosny i rosnącym zainteresowaniem aranżacją przestrzeni zewnętrznych, ceny leżaków mogą ulegać zmianom. Najniższe stawki pojawiają się zwykle przed szczytem sezonu lub podczas wyprzedaży końcowosezonowych.
Eksperci rynku wyposażenia ogrodowego wskazują, że w ostatnich latach zauważalny jest wzrost zainteresowania droższymi, bardziej trwałymi modelami. Konsumenci coraz częściej traktują leżaki jako inwestycję na kilka sezonów, a nie zakup jednorazowy.
*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.