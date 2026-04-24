Leżaki ogrodowe - niezbędny element sezonu wypoczynkowego

Leżaki ogrodowe to jeden z najczęściej wybieranych mebli na wiosnę i lato. Pozwalają wygodnie odpocząć na świeżym powietrzu - w ogrodzie, na tarasie czy balkonie. Na rynku dostępne są różne rodzaje leżaków, które różnią się konstrukcją oraz materiałem wykonania. Najpopularniejsze to:

leżaki drewniane (najczęściej z drewna bukowego lub akacjowego),

leżaki metalowe (stalowe lub aluminiowe),

leżaki plastikowe (z tworzyw sztucznych),

leżaki technorattanowe,

leżaki tekstylne (na lekkim stelażu z materiałowym siedziskiem).

Każdy z tych wariantów odpowiada innym potrzebom użytkowników - od lekkich modeli przenośnych po bardziej stabilne i eleganckie konstrukcje ogrodowe.

Zalety i wady różnych typów leżaków

Wybór odpowiedniego leżaka zależy nie tylko od ceny, ale także od jego funkcjonalności i trwałości.

Leżaki drewniane

estetyczny wygląd, naturalny materiał

stabilność

wymagają konserwacji

cięższe od innych modeli

Leżaki metalowe (aluminium/stal)

odporność na warunki atmosferyczne

trwałość

mogą się nagrzewać na słońcu

często wyższa cena

Leżaki plastikowe

niska cena

lekkość i łatwość przenoszenia

mniej trwałe

mniej elegancki wygląd

Leżaki technorattanowe

nowoczesny design

wysoka odporność na pogodę

wyższy koszt zakupu

Leżaki tekstylne (składane)

mobilność i łatwe przechowywanie

szeroki wybór kolorów

mniejsza stabilność

graniczona trwałość przy intensywnym użytkowaniu

Ceny leżaków ogrodowych w sezonie 2026

Najważniejszym czynnikiem dla wielu konsumentów pozostają ceny leżaków ogrodowych, które wraz z początkiem sezonu zaczynają się różnicować w zależności od materiału, jakości wykonania oraz miejsca zakupu.

Na podstawie aktualnych ofert popularnych sklepów budowlanych, marketów ogrodowych i hurtowni można wyróżnić następujące przedziały cenowe:

leżaki plastikowe: od ok. 80 do 200 zł leżaki tekstylne (składane): od 100 do 300 zł leżaki drewniane: od 150 do 500 zł leżaki aluminiowe: od 200 do 600 zł leżaki technorattanowe: od 400 do nawet 1500 zł

Warto zauważyć, że ceny rosną wraz z dodatkowymi funkcjami - regulacją oparcia, poduszkami czy daszkiem przeciwsłonecznym. Hurtownie często oferują niższe ceny przy zakupie większej liczby sztuk, co może być atrakcyjne dla właścicieli pensjonatów czy lokali gastronomicznych.

Wraz z początkiem wiosny i rosnącym zainteresowaniem aranżacją przestrzeni zewnętrznych, ceny leżaków mogą ulegać zmianom. Najniższe stawki pojawiają się zwykle przed szczytem sezonu lub podczas wyprzedaży końcowosezonowych.

Eksperci rynku wyposażenia ogrodowego wskazują, że w ostatnich latach zauważalny jest wzrost zainteresowania droższymi, bardziej trwałymi modelami. Konsumenci coraz częściej traktują leżaki jako inwestycję na kilka sezonów, a nie zakup jednorazowy.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie