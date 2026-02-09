Rodzaj starzec (łac. Senecio) liczy sobie ponad 1000 gatunków roślin, ale zaliczany do niego starzec Rowleya (Senecio rowleyanus) zupełnie nie przypomina swoich kuzynów i trudno uwierzyć, że także należy do tego rodzaju.

Jak wygląda starzec Rowleya?

Liście starca Rowleya mają nietypowy kształt małych, pękatych, okrągłych, zielonych (u odmiany 'Variegata' białozielonych), mięsistych kuleczek z małym dzióbkiem na wierzchołku. Są ułożone naprzemiennie na cienkich, wiotkich, długich pędach (do 0,5-1 m długości). Dzięki temu starzec Rowleya bardziej przypomina sznur pereł lub zielonych korali niż żywą roślinę.

Starzec Rowleya pochodzi z Afryki Południowej, gdzie zasiedla skąpane w słońcu obszary półpustynne. Aby móc przetrwać w tak trudnym środowisku, musiał znaleźć sposób na jak najlepsze wykorzystanie dostępnej wody. Dlatego też liście starca Rowleya nie są duże, płaskie i szerokie, ale małe, mięsiste i kuliste, dzięki czemu mogą stanowić dokonały magazyn na wodę, której parowanie utrudnia dodatkowo woskowata powierzchnia liści oraz ich okrągły kształt. Ponieważ jednak kuliste liście mają ograniczoną powierzchnię, na którą może padać światło, każdy z nich posiada „okienko” w postaci półprzeźroczystego paska, przez które do wnętrza liścia może docierać więcej słońca.

Jakie wymagania ma starzec Rowleya?

Starzec Rowleya to roślina wyjątkowo ciekawa i atrakcyjna, ale ze względu na brak mrozoodporności, w naszym klimacie możliwa do uprawy jedynie w doniczkach, które tylko latem mogą być wystawiane na zewnątrz.

Z racji swego pochodzenia, roślina przez cały rok oczekuje dość wysokiej, choć zróżnicowanej temperatury oraz dużej ilości światła. Najlepiej czuje się na słonecznym stanowisku i w przepuszczalnym, umiarkowanie wilgotnym podłożu (najlepsze będzie specjalne podłoże dla kaktusów i sukulentów).

Jak dbać o starca Rowleya?

Latem oczekuje słońca i ciepła (temp. 22-26°C), jednak zimą potrzebuje okresu spoczynku w niższych temperaturach (13–16°C) i widnych pomieszczeniach. W tym czasie nie należy jej nawozić, a podlewanie ograniczyć do absolutnego minimum (tyle tylko, aby ziemia całkiem nie wyschła).

W razie potrzeby wiosną starca można przesadzić do większego pojemnika, ale nie należy robić tego częściej niż raz na 2-3 lata. Bardzo łatwo jest też roślinę rozmnożyć, gdyż wystarczy pobrać z niej sadzonki pędowe i ukorzenić je w wilgotnym podłożu (powinny posiadać korzenie powietrzne). Można też ułożyć pędy na podłożu i poczekać aż same się ukorzenią, a następnie oddzielić je od rośliny matecznej i posadzić w nowej doniczce.

Jeśli zapewnimy starcowi Rowleya zimowy spoczynek, latem może zakwitnąć, wydając małe, pierzaste, pachnące kwiaty, osadzone na długich szypułkach.

Czego nie lubi starzec Rowleya? Błędy w uprawie

Niestety, choć starzec Rowleya zwykle nie sprawia większych problemów, jest dość wrażliwy na błędy uprawowe, o czym należy pamiętać, chcąc cieszyć się jego urodą jak najdłużej.

Starzec z natury dobrze znosi suszę, więc nie ucierpi z powodu chwilowego przesuszenia, ale nie toleruje zalania, gdyż nadmiar wody może prowadzić do jego zgnicia, dlatego należy podlewać go niezbyt często i umiarkowanie.

Pomimo iż jest rośliną wybitnie światłolubną, uprawiany w mieszkaniach, musi być latem chroniony przed bezpośrednim słońcem, gdyż jego promienie padające przez szybę mogą poparzyć delikatne, pękate liście.

Z kolei zimą południowe okno będzie dla rośliny jak najbardziej wskazane, gdyż niedobory światła w tym okresie sprawiają, że pędy starca wyciągają się i wiotczeją, a liście karleją.

Kolejny problem to wilgotność powietrza. Wydawałoby się, że pochodzący z terenów półpustynnych starzec dobrze znosi suche powietrze, ale nie do końca jest to prawda. Rankami na pustyniach i półpustyniach często pojawiają się się mgły (ze względu na różnice temperatury między dniem a nocą), z których rośliny chętnie czerpią wodę, dlatego w uprawie domowej suche powietrze nie przypadnie starcowi do gustu i będzie wdzięczny za zraszanie go wodą lub ustawienie w jego pobliżu nawilżacza powietrza.

Starzec Rowleya - jak eksponować roślinę w domu?

Ze względu na swój szczególny pokrój, starzec Rowleya najlepiej prezentuje się w wiszących pojemnikach (donicach lub koszach). Może być też sadzony u podstawy wyższych roślin, gdyż wtedy jego pędy malowniczo przewieszają się poza krawędź doniczki, jak sznury pereł lub korali. Bardzo ciekawie wygląda też w doniczkach w kształci ludzkiej głowy, bo kiedy pokryte karlikowatymi liśćmi pędy się rozrosną, będą doskonale imitować oryginalną fryzurę.

Pędy starca Rowleya mogą też płożyć się po ziemi. A ponieważ z natury potrafią ukorzeniać w każdym miejscu, w którym zetkną się z podłożem, będą interesująco prezentować się w płaskiej, szerokiej misie, którą z czasem całkowicie wypełnią, tworząc oryginalny, kulisty, zielony kobierzec.

