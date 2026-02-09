Paprykę uprawia się z rozsady, której przygotowanie rozpoczyna się od wysiewu nasion. Podpowiadamy, kiedy wysiewać paprykę na rozsadę, by móc posadzić sadzonki do gruntu w odpowiednim czasie, a potem doczekać się plonów.

Kiedy wysiewa się nasiona papryki w domu na parapecie?

Nasiona papryki na rozsadę można wysiewać od końca stycznia do kwietnia - optymalny termin siewu to okres od połowy lutego do połowy marca, choć termin siewu zależy od konkretnej odmiany. Przygotowanie rozsady papryki trwa nawet 8-10 tygodni. Pamiętajmy, że zbyt wczesny wysiew nasion i długi okres produkcji rozsady powoduje przerośnięcie roślin, które są znacznie bardziej wrażliwe i rzadziej się przyjmują.

Ile dni wschodzi papryka?

Nasiona papryki kiełkują długo: 7-14 dni (a przy chłodniejszych nocach nawet do 20 dni). Do tego kiełkują nierównomiernie. Aby przyśpieszyć kiełkowanie, można nasiona papryki moczyć przez dwie doby przed siewem w wodzie o temperaturze 25–30°C.

Jak siać w domu paprykę na rozsadę?

Nasiona papryki wysiewamy do skrzyneczek lub innych płaskich pojemników, albo do wielodoniczek. Jako podłoże możemy wykorzystać mieszankę torfu z piaskiem (w stosunku 1:1) z dodatkiem perlitu bądź kupić gotowe podłoże do wysiewu warzyw.

W skrzyneczkach wysiewamy nasiona rzutowo, a w wielodoniczkach w każdej komórce robimy dołek w ziemi (np. patyczkiem) i wkładamy w niego 2-3 nasiona na głębokość około 1/2 cm. Następnie w obu przypadkach przykrywamy nasiona cienką warstwą ziemi i delikatnie zraszamy wodą.

Pojemniki z wysianymi nasionami papryki ustawiamy w jasnym i ciepłym miejscu (temperatura 22-24 st. C). Jeśli ustawiamy je na parapecie okna, to na wysokości szyby, aby rama okienna nie zasłaniała siewkom światła. Pilnujemy, aby ziemia w pojemnikach była stale tylko lekko wilgotna (ale nie mokra), najlepiej spryskując miękką wodą o temperaturze pokojowej. Po ukazaniu się wschodów obniżamy temperaturę do 18–20 st. C w dzień i 14–16 st. C nocą.

i Autor: Getty Images Rozsadę papryki można przygotować samodzielnie - w domu, na parapecie okna

Kiedy pikować siewki papryki?

Po skiełkowaniu nasion papryki najpierw ukazują się dwa liścienie, a potem dopiero liście właściwe. Gdy wyrosną dwa liście właściwe, siewki papryki należy przepikować. Robimy to w przypadku, gdy wysiewaliśmy nasiona do skrzyneczek. Rośliny delikatnie wyjmujemy z podłoża i przesadzamy do większych doniczek. Sadzimy tak, aby liścienie znajdowały się niewiele nad ziemią. Do pikowania wykorzystać może to samo podłoże, którego użyliśmy do siewu nasion.

Jeśli natomiast nasiona wysiewaliśmy do wielodoniczek, trzeba siewki przerwać, pozostawiając w każdej komórce tylko jedną roślinę.

Galeria zdjęć: Jak przygotować rozsadę papryki?

12

Jak pielęgnować rozsadę papryki?

Systematycznie podlewamy rozsadę. Gdy rozsada jest już duża, można ją delikatnie zasilić nawozem, szczególnie gdy rośliny wykazują objawy niedoboru składników pokarmowych. Dwa tygodnie przed sadzeniem do gruntu rozsadę warto zahartować, stopniowo na coraz dłużej wystawiając rośliny na zewnątrz.

Kiedy sadzić rozsadę papryki do gruntu?

Rozsadę papryki sadzi się do gruntu od połowy maja. Przy uprawie pod osłonami można posadzić nieco wcześniej - już pod koniec kwietnia. Rozsadę sadzi się do gruntu na tę samą głębokość, na jakiej rosła w pojemnikach. Paprykę sadzimy w rozstawie 50x50 cm.

Przeczytaj też:

#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.