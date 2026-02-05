Kurkuma to egzotyczna roślina pochodząca z Indochin. Należy do rodziny imbirowatych (Zingiberaceae).

Gatunki kurkumy do uprawy w doniczkach

U nas coraz częściej uprawia się kurkumę wąskolistną (Curcuma alismatifolia) jako roślinę ozdobną. To gatunek wbrew pozorom niezbyt trudny w uprawie, polecany nawet osobom początkującym.

Dużo bardziej pracochłonna w uprawie jest kurkuma długolistna (Curcuma longa), którą w krajach o cieplejszym klimacie uprawia się masowo pod produkcję wartościowego surowca – kłącza kurkumy. W tym przypadku można spróbować samodzielnej, amatorskiej uprawy, ale uzyskanie dobrej jakości plonu jest sprawą losową. Wciąż jednak jest to efektowna roślina ozdobna o okazałych liściach i dekoracyjnych się kwiatostanach.

Jak wygląda kwiat kurkuma?

Kurkuma długolistna (ostryż długolistny) osiąga zwykle około 100 cm wysokości. Liście są lancetowate, ostro zakończone, szerokie (nawet do 15 cm). Kwiaty ukazują się na długich i nagich pędach kwiatostanowych. Kwiatostanem jest zielonkawy kłos. Trzykrotne kwiaty mają rurkowaty kielich i żółtawą barwę. Najważniejszym organem jest kłącze: grube, jajowate lub gruszkowate.

Czy kurkuma jest wieloletnia?

Kurkuma długolistna to bylina, w cieplejszych krajach zaleca się zmianę stanowiska co 4-5 lat. W Polsce ze względu na mrozy lepsze jest coroczne sadzenie (lub wysadzanie do pojemników przechowywanych w pomieszczeniu).

i Autor: Getty Images Kurkuma wąskolistna

Jakie wymagania ma kurkuma?

Kurkumę wąskolistną z reguły uprawia się jako doniczkową roślinę pokojową, okresowo także jako roślinę balkonową i tarasową. Uprawa kurkumy długolistnej może natomiast udać się pod osłonami, np. w szklarni.

Kurkuma uprawa - stanowisko. Dla kurkumy należy wybrać stanowisko słoneczne. Ważne jest poranne słońce, kurkuma dobrze reaguje na popołudniowe lekkie zacienienie.

Kurkuma uprawa - podłoże. Kurkuma lubi żyzne, bogate w składniki pokarmowe podłoża o lekko kwaśnym odczynie. Gleba musi być stale umiarkowanie wilgotna (ale nie mokra). Przesuszenie powoduje utratę liści i kwiatów.

Jak sadzić kurkumę w doniczce?

Kłącze kurkumy należy umieścić w gruncie pod osłonami w środku wiosny. Okazy uprawiane w pojemnikach w domu sadzi się już w marcu. Głębokość sadzenia to około 10 cm. Odległość pomiędzy roślinami powinna wynosić 35-40 cm.

Jak pielęgnować kurkumę w doniczce?

Ważne zabiegi w uprawie kurkumy to regularne, nawet codzienne podlewanie, nawożenie (raz w miesiącu, np. nawozami wieloskładnikowymi w płynie) i odchwaszczanie. Po przekwitnięciu ogranicza się podlewanie i zaprzestaje nawożenia.

Kurkuma zimowanie - jak przechować kurkumę przez zimę?

Na przełomie października i listopada roślinie zaczynają zasychać liście i kurkuma wchodzi w trzymiesięczny okres spoczynku. W tym czasie należy trzymać ją w pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi ok. 15 st. C, przestać nawozić i ograniczyć podlewanie. Dopiero w marcu można rozpocząć ponownie podlewanie i nawożenie.

i Autor: Getty Images Kurkuma rosnąca w Pa Hin Ngam National Park Chaiyaphum, Thailand

Kurkuma właściwości lecznicze

Surowcem leczniczym (i przyprawą) u ostryżu długolistnego jest kłącze kurkumy. Jego najważniejszym składnikiem, który odpowiada zarówno za specyficzny smak, wygląd jak i właściwości lecznicze, jest kurkumina.

Kurkuma ma szereg zastosowań:

pobudza wydzielanie żółci i enzymów trawiennych,

pomaga w różnych dolegliwościach układu pokarmowego,

zwalcza infekcje wirusowe i bakteryjne,

likwiduje grzyby,

zwiększa ogólną odporność organizmu,

działa ochronnie na komórki wątroby,

obniża poziom cukru we krwi,

wykazuje właściwości antynowotworowe, pomagając w leczeniu wielu nowotworów.

Nie należy jednak traktować kurkumy jako leku - to środek pomocniczy. Mniej znane działanie kurkumy to pozytywny wpływ na oczy. Wspomaga leczenie zapalenia spojówek, jaskry, zespołu suchego oka i retinopatii.

Uwaga! Kurkumy nie powinny spożywać kobiety w ciąży!

Jako kosmetyk (maseczka, olejek) warto wykorzystywać kurkumę do pielęgnacji cery tłustej i przebarwionej. Likwiduje przebarwienia, działa przeciwzapalnie i antyseptycznie. Żółty odcień na skórze można zmyć maślanką lub jogurtem.

i Autor: Getty Images Kłącze kurkumy długolistnej

Kurkuma - zastosowanie w kuchni

Sproszkowane kłącze kurkumy na intensywną pomarańczowo-żółtą barwę i gorzkawy smak zbliżony nieco do musztardy. Właściwości barwiące kurkumy są szeroko wykorzystywane, m.in. do nadawania koloru daniom z makaronu, ryżu, kaszy czy zupom. To dużo tańszy zamiennik dla najdroższej przyprawy świata – szafranu. W gotowych produktach kupowanych w sklepie jest oznaczona jako E100.

W kuchni indyjskiej kurkuma to jedna z najważniejszych przypraw, będąca składnikiem curry. Obecnie jest popularna na całym świecie, także w Polsce. Często dodaje się ją do potraw duszonych i pieczonych. Nadaje się także do zup, sosów, potraw z jaj, a także dań ciężkostrawnych. Nie można przesadzać z ilością, aby nie zdominowała smaku potraw. Nie jest jednak aż tak mocna jak cayenne czy aromatyczna jak mieszanka ziół prowansalskich. Ćwierć łyżeczki zwykle wystarczy na przyprawienie dań dla 4-osobowej rodziny (to oczywiście umowna ilość). Przyprawy mielonej dodaje się nieco więcej niż świeżej. Surowe kłącze kurkumy ma bardziej pikantny smak. Powinno się je przechowywać w lodówce, zachowuje trwałość do trzech tygodni (w szczelnych opakowaniach lub owinięta np. aluminium).

i Autor: Getty Images Kurkumę dodaje się na przykład do zup

